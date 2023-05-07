«Наполи» могут возглавить Конте, Де Дзерби или Итальяно, если Спаллетти уйдет. Лучано недоволен отношением Де Лаурентиса к нему

Теги Фиорентина Лучано Спаллетти Винченцо Итальяно премьер-лига Англия серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Антонио Конте Роберто Де Дзерби Брайтон Футбол

Лучано Спаллетти недоволен отношением к нему со стороны президента «Наполи».

Как сообщает Corriere della Sera, главному тренеру не понравилось то, что Аурелио Де Лаурентис уведомил его о продлении контракта на год посредством сертифицированной электронной почты. Он предпочел бы лично встретиться с руководителем клуба, чтобы в том числе обсудить перспективы.

Отмечается, что вопрос связан не только с экономической стороной (Спаллетти получает меньше, чем другие тренеры ведущих итальянских клубов), но и с правилами приличия.

В случае, если между тренером и президентом в дальнейшем наметится серьезный раскол, который приведет к уходу Спаллетти, Де Лаурентис может назначить Антонио Конте (экс-«Интер»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).

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50 комментариев

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<CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
+64
-2
+62
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pztpzhmx66
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Именно так и стал , не стандартно мыслить
+37
-6
+31
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rigobersong
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Наследство от папы:)
+24
-4
+20
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Тиджани Бабангида
Подобное «продление контракта» с тренером команды-чемпиона действительно выглядит диковато. Если все было так как представлено,конечно.
Но разумные и рассудительные люди смогут найти точки соприкосновения для продолжения сотрудничества
+12
0
+12
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Metalloid
Ответ ya_za_ac_milan
у него дядя миллионером был. Тоже студию держал, неплохие фильмы снимал вроде Дюны. Я думаю начальный капитал он у него взял. Сам Де Лаурентис всякий шлак снимает вроде наших Елок, О чем думают мужчины и тд. Дешевые романтические комедии и сериалы. Бекмамбетов итальянского разлива.
О чём говорят мужчины и первые части точно шедевры, если ты мужчина, конечно. Да и Бекмамбетов сделал прорыв в нашем кино, в своё время. Если не разбираетесь в кино, то не надо чушь писать, шлака у нас много снимают, но не то, что вы им назвали.
+7
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Руслан Омаров
Ответ QWertY
Итальяно еще сырой, хоть и ставит отличный футбол. Де Дзерби был бы идеальным вариантом.
У него в брайтоне дела остались)
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Двестик Двестик
Ответ pztpzhmx66
Именно так и стал , не стандартно мыслить
Родиться в семье миллионеров, это нестандартно мыслить? -)
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TylerDurden
Ответ Tigo_Volchara93
Кто в курсе сколько Спаллетти зарабатывает в Наполи ?
https://www.sitiscommesse.com/stipendi-allenatori-serie-a/

Тут пишут 2,8 млн. Встречал варианты 3 и 3,2 млн.
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0
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Metalloid
Ответ Тиджани Бабангида
Подобное «продление контракта» с тренером команды-чемпиона действительно выглядит диковато. Если все было так как представлено,конечно. Но разумные и рассудительные люди смогут найти точки соприкосновения для продолжения сотрудничества
Разумные, рассудительные и взбалмошный продюсер с истеричным тренером. ) Я думаю шансов нет, Спал на коне и захочет себе урвать побольше денег и славы, пока может.
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ya_za_ac_milan
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
у него дядя миллионером был. Тоже студию держал, неплохие фильмы снимал вроде Дюны. Я думаю начальный капитал он у него взял. Сам Де Лаурентис всякий шлак снимает вроде наших Елок, О чем думают мужчины и тд. Дешевые романтические комедии и сериалы. Бекмамбетов итальянского разлива.
+6
-3
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Хрюкающий иблис
Ла шатеми кантаре
+2
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Виталий Ан
Лучиано заслужил пойти на повышение. И в финансовом плане и попробовать свои силы в топ клубе.
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Superkenguroo
Можете минусануть, но подтверждение через официальную верифицированную почту это вполне себе юридически верное действие.

Что конечно не отменяет необходимости общаться по-людски.
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Grin of Ant
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Так наследство от дяди его. Здесь очень интересная статья была про эту семью.
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Артем Хан
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Он миллионер потомственный , мажор короче
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Tigo_Volchara93
Кто в курсе сколько Спаллетти зарабатывает в Наполи ?
+2
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Зверёк
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Неадекваты часто становятся миллионерами/олигархами и не только…
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Дани Алисса
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
клан кинопродюсеров
кстати,"приключения итальянцев в России"тоже их идея
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0rbit
Ответ pztpzhmx66
Именно так и стал , не стандартно мыслить
что за бред, кто тебя плюсует, ему все досталось по наследству... «нестандартно мыслить» лол

пс. пишется слитно.
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Адиль Канатов
Де Лаурентис : Лучааноо!!!сбегай за сигаретами!!!
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Арман Бижанов
Ответ <CRISTIANO>
Де Лаурентис недекват. Как он вообще стал миллионером???
Зато этот неадекват спас Наполи от банкротства и вернул чемпионство после 33 лет
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blaugrano
Даже такой идеальный сезон найдут чем омрачить.
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Iam Niam
Ответ pztpzhmx66
Именно так и стал , не стандартно мыслить
Не не стандартно, а пофигитически. Эгоистично, без уважения.
Хоть одного человека, который внимателен к другим, альтруистичен и уважает других знаете, который был бы среди самых богатых людей мира? В тех 5-10%.
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Игорь Лаврушин
Как это назначить?Два чела на контрактах,Конте зарплату запросит и ещё чего-нибудь.Киношник чего,начальник тренеров мира?
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Андрюха с района
Конте?) Если Спал сейчас меньше всех получает, Антоша тогда вообще не ответит Аурелио даже по почте) Сразу в корзину отправит его письмо)
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