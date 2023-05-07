«Наполи» могут возглавить Конте, Де Дзерби или Итальяно, если Спаллетти уйдет. Лучано недоволен отношением Де Лаурентиса к нему
Лучано Спаллетти недоволен отношением к нему со стороны президента «Наполи».
Как сообщает Corriere della Sera, главному тренеру не понравилось то, что Аурелио Де Лаурентис уведомил его о продлении контракта на год посредством сертифицированной электронной почты. Он предпочел бы лично встретиться с руководителем клуба, чтобы в том числе обсудить перспективы.
Отмечается, что вопрос связан не только с экономической стороной (Спаллетти получает меньше, чем другие тренеры ведущих итальянских клубов), но и с правилами приличия.
В случае, если между тренером и президентом в дальнейшем наметится серьезный раскол, который приведет к уходу Спаллетти, Де Лаурентис может назначить Антонио Конте (экс-«Интер»), Винченцо Итальяно («Фиорентина») и Роберто Де Дзерби («Брайтон»).
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Тут пишут 2,8 млн. Встречал варианты 3 и 3,2 млн.
Что конечно не отменяет необходимости общаться по-людски.
кстати,"приключения итальянцев в России"тоже их идея
пс. пишется слитно.
Хоть одного человека, который внимателен к другим, альтруистичен и уважает других знаете, который был бы среди самых богатых людей мира? В тех 5-10%.