Мостовой о форме «Локо»: «Галактионов ни при чем. С «Пари НН» на каком месте он был? Если бы в тройке – другое дело. Но отставки и назначения в российском футболе не поддаются логике»

Александр Мостовой объяснил плохую форму «Крыльев Советов» потерей важных игроков.

– Неудачи самарцев прежде всего связаны с уходом и . Они были основными игроками «Крыльев Советов».

Теперь они в « иве». Когда железнодорожники подписали их, взяли еще Илью Лантратова и , я сразу сказал, что в течение четырех туров они вылезут из болота. Так и случилось. У «Локо» и без этих футболистов был хороший состав. А тут пришло усиление.

– То есть весенние успехи «Локомотива» вы не связываете с тренером Михаилом Галактионовым?

– Он здесь ни при чем. Играют футболисты, а не Галактионов. Возглавляя « », на каком месте он был? Практически там же, где и сейчас находится «Нижний».

Если бы под руководством Галактионова нижегородцы занимали место в лидирующей тройке, то это другое дело. Было бы ясно, за какие заслуги он привлек внимание руководителей столичного топ-клуба.

Отставки и назначения в российском футболе не поддаются никакому логическому объяснению, – сказал бывший хавбек «Спартака».

После зимней паузы «Локомотив» выиграл 6 из 8 матчей в чемпионате России и сейчас идет на 10-м месте.