Мостовой о форме «Локо»: «Галактионов ни при чем. С «Пари НН» на каком месте он был? Если бы в тройке – другое дело. Но отставки и назначения в российском футболе не поддаются логике»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Александр Мостовой Илья Лантратов Пари НН Михаил Галактионов Максим Глушенков Сергей Пиняев Футбол

Александр Мостовой объяснил плохую форму «Крыльев Советов» потерей важных игроков.

– Неудачи самарцев прежде всего связаны с уходом Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Они были основными игроками «Крыльев Советов».

Теперь они в «Локомотиве». Когда железнодорожники подписали их, взяли еще Илью Лантратова и Артема Дзюбу, я сразу сказал, что в течение четырех туров они вылезут из болота. Так и случилось. У «Локо» и без этих футболистов был хороший состав. А тут пришло усиление.

– То есть весенние успехи «Локомотива» вы не связываете с тренером Михаилом Галактионовым?

– Он здесь ни при чем. Играют футболисты, а не Галактионов. Возглавляя «Пари НН», на каком месте он был? Практически там же, где и сейчас находится «Нижний».

Если бы под руководством Галактионова нижегородцы занимали место в лидирующей тройке, то это другое дело. Было бы ясно, за какие заслуги он привлек внимание руководителей столичного топ-клуба.

Отставки и назначения в российском футболе не поддаются никакому логическому объяснению, – сказал бывший хавбек «Спартака».

После зимней паузы «Локомотив» выиграл 6 из 8 матчей в чемпионате России и сейчас идет на 10-м месте.

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12 комментариев

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Eric_Cartman
Что там по заявлению на тренерские курсы? Дозаполнил?
+30
0
+30
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Гамарджоба Генацвале
Действительно, зачем вообще тренеры нужны!По логике Мостового если состав хороший, то игроки и сами могут хорошо играть. Идиоты-владельцы платят миллионы всяким Гвардиолам, Анчелотти.
+30
-1
+29
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Богдан Хабриев
Болен реально
+20
0
+20
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Фут.Боль
Ответ Eric_Cartman
Что там по заявлению на тренерские курсы? Дозаполнил?
Праздники, не до этого пока что.
+14
0
+14
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egorgor
Да, по большому счету, и игроки ничего не решают. Хвича с Рубином вылетел из рпл, а с наполи стал чемпионом Италии. Как всё это происходит в этом вашем футболе - не поддается никакой логике, добавил Мостовой.
+8
0
+8
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goleodor
Вот поэтому Мостовой и не получил лицензию. А зачем? Тренер нужен, чтобы во время матча красоваться на бровке поля.
+6
0
+6
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Spartakus1984
Если тренер вообще не причем по словам Мостового,то зачем тренер вообще нужен командам,да и сам Мост зачем хочет получить лицензию?
+3
0
+3
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Владислав Вахрушев
Кроет его и не только весной
+2
0
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Ямальский СБГ
Просто уже не верится, что это не троллинг. То есть в его понимании тренер может считаться тренером только в том случае, если он команду уровня Химок и Торпедо вытянет в пятерку, а если нет, то и зачем он нужен, футболисты сами справятся..
+1
0
+1
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KOT_B_yHTAX
Ответ Spartakus1984
Если тренер вообще не причем по словам Мостового,то зачем тренер вообще нужен командам,да и сам Мост зачем хочет получить лицензию?
Вы сударь на празднование ЗЕНИТА приедете?)))
+2
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