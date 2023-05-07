Мостовой о форме «Локо»: «Галактионов ни при чем. С «Пари НН» на каком месте он был? Если бы в тройке – другое дело. Но отставки и назначения в российском футболе не поддаются логике»
Александр Мостовой объяснил плохую форму «Крыльев Советов» потерей важных игроков.
– Неудачи самарцев прежде всего связаны с уходом Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Они были основными игроками «Крыльев Советов».
Теперь они в «Локомотиве». Когда железнодорожники подписали их, взяли еще Илью Лантратова и Артема Дзюбу, я сразу сказал, что в течение четырех туров они вылезут из болота. Так и случилось. У «Локо» и без этих футболистов был хороший состав. А тут пришло усиление.
– То есть весенние успехи «Локомотива» вы не связываете с тренером Михаилом Галактионовым?
– Он здесь ни при чем. Играют футболисты, а не Галактионов. Возглавляя «Пари НН», на каком месте он был? Практически там же, где и сейчас находится «Нижний».
Если бы под руководством Галактионова нижегородцы занимали место в лидирующей тройке, то это другое дело. Было бы ясно, за какие заслуги он привлек внимание руководителей столичного топ-клуба.
Отставки и назначения в российском футболе не поддаются никакому логическому объяснению, – сказал бывший хавбек «Спартака».
После зимней паузы «Локомотив» выиграл 6 из 8 матчей в чемпионате России и сейчас идет на 10-м месте.
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