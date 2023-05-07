В ворота «МЮ» не назначили пенальти после попадания мяча в локоть Линделефу. Линекер считает это «очевидной игрой рукой»

Теги Манчестер Юнайтед Вест Хэм премьер-лига Англия Гари Линекер судьи Питер Бэнкс Виктор Линделеф Футбол

Арбитр Питер Бэнкс не назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».

«Вест Хэм» принимает манкунианцев в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В конце первого тайма в штрафной площади «Манчестер Юнайтед» возникла спорная ситуация – причиной обсуждений стало  попадание мяча в локоть защитнику Виктору Линделефу после передачи Саида Бенрахма.

Главный арбитр Питер Бэнкс принял решение не назначать пенальти, а ассистенты на ВАР также не увидели оснований для 11-метрового удара.

«Очевидная игра рукой со стороны Линделефа. Поразительно, что ВАР не вмешался», – написал Гари Линекер.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».

23 комментария

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Мукунку хороший
Ладно с рукой.. а что с игрой? Вратарь дырка.. защита решето.. полузащита пижоны.. нападения нет.. тренер лысый)))
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#SharkTeam
Даже это не помогает манЮ. Ну не может же судья еще и забить за них
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Under
Ответ Владислав Дегтярёв
Локоть вроде как выставлял. Мне кажется не дали потому-что мяч всё равно в корпус летел.
имхо, пенальти
да, корпус закрывал траекторию мяча, но всё равно, Витя дёргал рукой максимально неуместно, самое то определение игры рукой
+5
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arslankolesov71@gmail.com
И Магуайр не нужнен
+5
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Street Fighter
Так рука была прижата, о чём разговор?
+16
-12
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sintenced
Сегодня вообще по ходу в честь коронации гандбол в штрафной разрешен.
+6
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Fatty Toni
Не назначили, значит не было. ВАР посмотрел, оснований не увидел, в чем ной Гарри?
+6
-3
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Ivchev
Ответ Мукунку хороший
Ладно с рукой.. а что с игрой? Вратарь дырка.. защита решето.. полузащита пижоны.. нападения нет.. тренер лысый)))
Я бы сказал что с тренером??? До каких пор будем верить и поддерживать? Где прогресс. Был хороший отрезок 2-3 месяца. ВСЕ. Ни до, ни после ничего. И не надо, первый сезон, травмы, не те игроки.... бла-бла.
У Де дзербы какой сезон? Какие игроки? МЮ ПО ИГРЕ был слабее таких команд Вест Хема, Брайтона (как минимум один раз, а то и оба), Фулхема (в кубке), не сильно лучше Виллы и т.д.
С радостью переобуюсь в следующем сезоне, но я лично не поддерживаю тен хага, он не оправдал ожидания (как тренер топ клуба, не как "мужик", который справился с Роналду).
+7
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М.Ю!!!
Печально смотреть на игру юнайтед
+3
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Владислав Дегтярёв
Ответ Street Fighter
Так рука была прижата, о чём разговор?
Локоть вроде как выставлял. Мне кажется не дали потому-что мяч всё равно в корпус летел.
+2
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Vuqar Memmedov
Всё равно проиграли даже без пенальти
+2
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Арман Мартиросян
Дима Кузнецов и катарец, где вы? На ветках Ливерпуля вы прям эксперты, а тут что скажете?
+2
-1
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Street Fighter
Ответ f0mk4
Но судьи всегда за МС, да хейтеры?
Плевать все хотели на МС! Это про них новость? Нет? Тогда причём тут эта голубятня?
+8
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Мукунку хороший
Ответ Ivchev
Я бы сказал что с тренером??? До каких пор будем верить и поддерживать? Где прогресс. Был хороший отрезок 2-3 месяца. ВСЕ. Ни до, ни после ничего. И не надо, первый сезон, травмы, не те игроки.... бла-бла. У Де дзербы какой сезон? Какие игроки? МЮ ПО ИГРЕ был слабее таких команд Вест Хема, Брайтона (как минимум один раз, а то и оба), Фулхема (в кубке), не сильно лучше Виллы и т.д. С радостью переобуюсь в следующем сезоне, но я лично не поддерживаю тен хага, он не оправдал ожидания (как тренер топ клуба, не как "мужик", который справился с Роналду).
Согласен.. и здесь ошибка.. Сколько можно издеваться над нами.?
+1
0
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Under
Ответ Lavinka
Где там ганбол был ? Рука куда попал мяч была прижата к телу .
да не, прижатой руки там не было, увы
другое дело, что по сути без разницы
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Vuqar Memmedov
Реално уже бесить когда выигрывать начнем та
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stanvixx
Ответ Мукунку хороший
Ладно с рукой.. а что с игрой? Вратарь дырка.. защита решето.. полузащита пижоны.. нападения нет.. тренер лысый)))
..Мукунку хороший 😄
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