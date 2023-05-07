В ворота «МЮ» не назначили пенальти после попадания мяча в локоть Линделефу. Линекер считает это «очевидной игрой рукой»

Арбитр Питер Бэнкс не назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».

« » принимает манкунианцев в матче 35-го тура чемпионата Англии.

В конце первого тайма в штрафной площади « » возникла спорная ситуация – причиной обсуждений стало попадание мяча в локоть защитнику после передачи Саида Бенрахма.

Главный арбитр Питер Бэнкс принял решение не назначать пенальти, а ассистенты на ВАР также не увидели оснований для 11-метрового удара.

«Очевидная игра рукой со стороны Линделефа. Поразительно, что ВАР не вмешался», – написал .

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».