В ворота «МЮ» не назначили пенальти после попадания мяча в локоть Линделефу. Линекер считает это «очевидной игрой рукой»
Арбитр Питер Бэнкс не назначил пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед».
«Вест Хэм» принимает манкунианцев в матче 35-го тура чемпионата Англии.
В конце первого тайма в штрафной площади «Манчестер Юнайтед» возникла спорная ситуация – причиной обсуждений стало попадание мяча в локоть защитнику Виктору Линделефу после передачи Саида Бенрахма.
Главный арбитр Питер Бэнкс принял решение не назначать пенальти, а ассистенты на ВАР также не увидели оснований для 11-метрового удара.
«Очевидная игра рукой со стороны Линделефа. Поразительно, что ВАР не вмешался», – написал Гари Линекер.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед».
да, корпус закрывал траекторию мяча, но всё равно, Витя дёргал рукой максимально неуместно, самое то определение игры рукой
У Де дзербы какой сезон? Какие игроки? МЮ ПО ИГРЕ был слабее таких команд Вест Хема, Брайтона (как минимум один раз, а то и оба), Фулхема (в кубке), не сильно лучше Виллы и т.д.
С радостью переобуюсь в следующем сезоне, но я лично не поддерживаю тен хага, он не оправдал ожидания (как тренер топ клуба, не как "мужик", который справился с Роналду).
другое дело, что по сути без разницы