«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России Газпром Арена (Крестовский) Футбол

«Зенит» 14 матчей не проигрывает «Спартаку» на своем поле.

Сегодня петербуржцы одолели московскую команду в 26-м туре Мир РПЛ и оформили досрочное чемпионство.

В последний раз красно-белые побеждали в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года – со счетом 3:2. С тех пор «Зенит» одержал двенадцать побед (в том числе одну по пенальти после 0:0 в Фонбет Кубке России) и дважды сыграл в сухую ничью.

В чемпионате России «Спартак» в последний раз побеждал «Зенит» в 2017 году.

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28 комментариев

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Наталья Ларионова
Это всё судьи виноваааты, из года в год))
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Циник Петербургский
Как-то в этом году обошлось без ежегодного дежурного мазохизма от пула журналистов Спартака: "Спартак потерял шансы на золото". Вместо этого мусолили на все лады совершенно бредовую тему про чемпионский коридор )))

P.S. Всех зенитовцев с чемпионством!
+36
-3
+33
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Циник Петербургский
Ответ Наталья Ларионова
Кстати, а может спартачи ещё не в курсе, что они шансы на золото потеряли? Их вообще кто-нибудь предупредил?
Не успели. Они всё еще празднуют победу на групповом этапе кубка.
+27
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+24
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Наталья Ларионова
Ответ Циник Петербургский
Как-то в этом году обошлось без ежегодного дежурного мазохизма от пула журналистов Спартака: "Спартак потерял шансы на золото". Вместо этого мусолили на все лады совершенно бредовую тему про чемпионский коридор ))) P.S. Всех зенитовцев с чемпионством!
Кстати, а может спартачи ещё не в курсе, что они шансы на золото потеряли? Их вообще кто-нибудь предупредил?
+16
-3
+13
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Elm
Фарм есть фарм.
+6
-1
+5
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Дмитрий Махаев
За 15 минут ни одного комментария под "такой" новостью?)) 🤔
+6
-2
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Julia_Lawyer
Ответ Igorsm11
Не дают обыграть, поправьте заголовок
И так все 11 лет.
+5
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Наталья Ларионова
Ответ Igorsm11
Комментарий удален модератором
А как это вообще связано?
И да, сегодня да, вторую бутылку красного полусладкого начала, сегодня можно) И нужно)
+6
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Наталья Ларионова
Ответ stirliz
Малком после чемпионства: Прощай, нем@тая Россия... Странно, но Спортс не дает написать слово нем@тая. А ведь это классика русской литературы. Странно все это ) Наверно меня снова в бан, нем@тый спортс?
Всё правильно, Штирлиц должен сидеть в подполье.
+4
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Julia_Lawyer
Ответ Ханахаки_Вицбуллер
С таким судейством эту серию можно заранее ещё на 11 лет продлить
Это когда на Петровском пенальти в ворота Зенита назначили за фол спартаковца на Губочане? Помню-помню.
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ZarvuR2020
Ответ Ханахаки_Вицбуллер
С таким судейством эту серию можно заранее ещё на 11 лет продлить
Продлевали Зарему, кста
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Злодей Спб
Где-то новость читал, что Мостовой сегодня забил 100ый гол Зенита спартаку. Стату не проверял, но прикольно.
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Катя СПб
Ответ Дмитрий Махаев
За 15 минут ни одного комментария под "такой" новостью?)) 🤔
Так других достаточно.
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Наталья Ларионова
Ответ Циник Петербургский
Не успели. Они всё еще празднуют победу на групповом этапе кубка.
Да, да) И от первого места в таблице РПЛ после 5 тура ещё не протрезвели)
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Наталья Ларионова
Ответ Igorsm11
Комментарий удален модератором
Возможно посчитали это оскорблением. Хотя, мне всё равно. Ты вот тоже на всех ветках. Ты пьющий мужчина?
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Саша Пушкин
Ответ Дмитрий Махаев
За 15 минут ни одного комментария под "такой" новостью?)) 🤔
Так все , в том числе и спартаковцы, уже привыкли к таким результатам.
Это и не новости, а так... подробности.
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Наталья Ларионова
Ответ ArtMen
А питерцы в курсе, что они даже в кубок европейских шампиньонов не вышли))) п.с. с заслуженным чемпионство!
А московцы вообще помнят, что такое КЕЧ?)
п.с. спасибо)
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Omega-2
Всё верно, так и должно быть.
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фанат_реала
Вот это неожиданность
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Igorsm11
Ответ Наталья Ларионова
А как это вообще связано? И да, сегодня да, вторую бутылку красного полусладкого начала, сегодня можно) И нужно)
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Captain_Noname
Ответ Наталья Ларионова
А как это вообще связано? И да, сегодня да, вторую бутылку красного полусладкого начала, сегодня можно) И нужно)
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Igorsm11
Ответ Наталья Ларионова
Это всё судьи виноваааты, из года в год))
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Old Vyaine
"и дважды сыграл в сухую ничью"
_____________________

Подушню: либо сыграли две нулевые ничьи, либо дважды сыграли вничью 0:0. Сыграть в_ничью согласно русскому языку невозможно, даже в сухую. Ну, пока не придумали такую игру как "ничья".
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Катя СПб
Ответ Злодей Спб
Где-то новость читал, что Мостовой сегодня забил 100ый гол Зенита спартаку. Стату не проверял, но прикольно.
Это комментаторы во время матча говорили. Наверное не соврали. Хотя с них станется
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Катя СПб
И это правильно.
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