«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге
«Зенит» 14 матчей не проигрывает «Спартаку» на своем поле.
Сегодня петербуржцы одолели московскую команду в 26-м туре Мир РПЛ и оформили досрочное чемпионство.
В последний раз красно-белые побеждали в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года – со счетом 3:2. С тех пор «Зенит» одержал двенадцать побед (в том числе одну по пенальти после 0:0 в Фонбет Кубке России) и дважды сыграл в сухую ничью.
В чемпионате России «Спартак» в последний раз побеждал «Зенит» в 2017 году.
P.S. Всех зенитовцев с чемпионством!
И да, сегодня да, вторую бутылку красного полусладкого начала, сегодня можно) И нужно)
Это и не новости, а так... подробности.
п.с. спасибо)
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Подушню: либо сыграли две нулевые ничьи, либо дважды сыграли вничью 0:0. Сыграть в_ничью согласно русскому языку невозможно, даже в сухую. Ну, пока не придумали такую игру как "ничья".