«Спартак» 11 лет не обыгрывает «Зенит» в Санкт-Петербурге

«Зенит» 14 матчей не проигрывает «Спартаку» на своем поле.

Сегодня петербуржцы одолели московскую команду в 26-м туре Мир и оформили досрочное чемпионство.

В последний раз красно-белые побеждали в Санкт-Петербурге 6 мая 2012 года – со счетом 3:2. С тех пор « » одержал двенадцать побед (в том числе одну по пенальти после 0:0 в Фонбет Кубке России) и дважды сыграл в сухую ничью.

В чемпионате России « » в последний раз побеждал «Зенит» в 2017 году.