«Зенит» заработает 948 млн рублей призовых за сезон-2022/23, 815 из них – за чемпионство (Metaratings)

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России OLIMPBET Суперкубок России деньги Футбол

«Зенит» заработает 948,3 миллионов рублей призовых по итогам сезона-2022/23.

В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» (3:2).

За победу в чемпионате «Зенит» получит 815,3 млн рублей. За выступление в Фонбет Кубке России клуб получит еще 77 млн рублей, за Суперкубок России – 56 млн рублей.

Призовой фонд РПЛ формируется исходя из коммерческих доходов лиги. Перед началом сезона РПЛ подписала соглашения с букмекерской компанией Winline и платежной системой «Мир» и переподписала контракт с «Матч ТВ».

В прошлом сезоне, как сообщает Metaratings, «Зенит» заработал со спортивных результатов свыше 3,3 млрд рублей – тогда петербуржцы выступали в Лиге чемпионов и попали в стыковые матчи Лиги Европы.

В текущем сезоне «Зенит» может стать по этому показателю лишь вторым – в случае, если ЦСКА выиграет Кубок России и займет 2-е место в РПЛ, их призовые составят более 1 миллиарда рублей.

«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е

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43 комментария

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cmorblr
Из левого кармана в правый
+66
-16
+50
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Камбоджа Иванов
Ответ Igorsm11
неплохо, на зп бразильцам хватит.
Зенит Рио-де-Жанейро: Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра - 9 легионеров (7 бразильцев, 2 колумбийца)

ЦСКА МОСКВА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина, Гаич (аренда), Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца)

Спартак МОСКВА: Тавареш, Дуарте, Промес, Мартинс, Кейта, Мозес, Шамар, Рыбус - 8 легионеров (1 латиноамериканец, 1 североамериканец, 1 африканец, 4 европейца)
+63
-28
+35
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Igorsm11
неплохо, на зп бразильцам хватит.
+28
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Darkhan Darkhan
Малкому на мороженое
+7
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Igorsm11
неплохо, на зп бразильцам хватит.
и на премиашки останется.
+8
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Зелёный гопник
Откуда деньги у Зенита ???
Наверное потому что берут трофеи!!!
+18
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Гамарджоба Генацвале
Потратить миллиарды, чтобы заработать миллионы...
+7
-2
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Vovker
Ответ Виталий Желтоусов
объективно Зенит лучше всех, но это как раз то и плохо для всего российского футбола.
Да, вот если бы другая команда была лучше всех - это было хорошо, видимо. Главное, чтобы не Зенит.
О-объективность
+9
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Valentin Grabenovsky
Ответ Igorsm11
неплохо, на зп бразильцам хватит.
не хватит)
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ZarvuR2020
Ответ Виталий Желтоусов
объективно Зенит лучше всех, но это как раз то и плохо для всего российского футбола.
Нет, плохо то что остальные не могут стать сильнее. Мб у коней и паровозов в след. сезоне получится.
+6
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Злодей Спб
Где-то 5-7% бюджета :)
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BeastI666I
Ответ Зелёный гопник
Откуда деньги у Зенита ??? Наверное потому что берут трофеи!!!
ахаха смешно, красава )))) просто тут не многие могут в сарказм
+6
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Камбоджа Иванов
Зенит Рио-де-Жанейро: Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра - 9 легионеров (7 бразильцев, 2 колумбийца) ЦСКА МОСКВА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина, Гаич (аренда), Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца) Спартак МОСКВА: Тавареш, Дуарте, Промес, Мартинс, Кейта, Мозес, Шамар, Рыбус - 8 легионеров (1 латиноамериканец, 1 североамериканец, 1 африканец, 4 европейца)
🤡 У цска и спартака в старте по 6 русских игроков а у печенена дутого еле 3 набтрается
+12
-9
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0mertas626
Ответ Igorsm11
неплохо, на зп бразильцам хватит.
целый годовой бюджет клубов с 11 по 16 место
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qwaza
Да уж, "Марафон желаний" больше приносит.
+4
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romanisti89
Зенит платит Зениту за то что он Зенит
+2
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Наталья Ларионова
Ответ Igorsm11
прошу отметить что ФК СМ единственная команда за миллион лет кто в этом сезоне сыграла в 11 русских, хотя грозился этим папа из ФК Краснодар.
Зенит 2 года назад играл в 11 русских. Так что и тут Спартак не первый, ггг)))
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Karpins
Миллиардом больше миллиардом меньше из казны, главное чтобы бразильцы были счастливы
+4
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bulldozer
Хорошая дотация для небогатого клуба, зарабатывающего исключительно своим трудом!
+2
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Камбоджа Иванов
Ответ Igorsm11
прошу отметить что ФК СМ единственная команда за миллион лет кто в этом сезоне сыграла в 11 русских, хотя грозился этим папа из ФК Краснодар.
Купленных у Крыльев, Амкара и Арсенала? Краснодар в прошлом сезоне играл в 11 воспитанников. У Спартака из воспитанников - Максименко, Литвинов и Мелешин, всё. Они пытаются себе Игнатова, Денисова, Маслова, Селихова и Классена приписать, но нет.
+1
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San9
Ну тоже неплохо, не припомню, чтобы до этого за победу в чемпионате платили по 11 миллионов евро.
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Cearvm
Ответ Зелёный гопник
Откуда деньги у Зенита ??? Наверное потому что берут трофеи!!!
А у бедных нет денег, потому что не хотят работать, да?))
0
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блокад блокадыч
Ответ Камбоджа Иванов
Зенит Рио-де-Жанейро: Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра - 9 легионеров (7 бразильцев, 2 колумбийца) ЦСКА МОСКВА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина, Гаич (аренда), Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца) Спартак МОСКВА: Тавареш, Дуарте, Промес, Мартинс, Кейта, Мозес, Шамар, Рыбус - 8 легионеров (1 латиноамериканец, 1 североамериканец, 1 африканец, 4 европейца)
🤣🤣🤣, ещё мог и про Краснодар написать, там в основе играют легов не меньше, чем у Зенита.
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Igorsm11
Ответ Камбоджа Иванов
Зенит Рио-де-Жанейро: Ренан, Родригао, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Барриос, Вендел, Мантуан, Малком, Кассьерра - 9 легионеров (7 бразильцев, 2 колумбийца) ЦСКА МОСКВА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина, Гаич (аренда), Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца) Спартак МОСКВА: Тавареш, Дуарте, Промес, Мартинс, Кейта, Мозес, Шамар, Рыбус - 8 легионеров (1 латиноамериканец, 1 североамериканец, 1 африканец, 4 европейца)
прошу отметить что ФК СМ единственная команда за миллион лет кто в этом сезоне сыграла в 11 русских, хотя грозился этим папа из ФК Краснодар.
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Igorsm11
Ответ qwaza
Да уж, "Марафон желаний" больше приносит.
аахахаах
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