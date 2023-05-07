«Зенит» заработает 948 млн рублей призовых за сезон-2022/23, 815 из них – за чемпионство (Metaratings)

«Зенит» заработает 948,3 миллионов рублей призовых по итогам сезона-2022/23.

В 26-м туре Мир « » досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» (3:2).

За победу в чемпионате «Зенит» получит 815,3 млн рублей. За выступление в Фонбет Кубке России клуб получит еще 77 млн рублей, за Суперкубок России – 56 млн рублей.

Призовой фонд РПЛ формируется исходя из коммерческих доходов лиги. Перед началом сезона РПЛ подписала соглашения с букмекерской компанией Winline и платежной системой «Мир» и переподписала контракт с «Матч ТВ».

В прошлом сезоне, как сообщает Metaratings, «Зенит» заработал со спортивных результатов свыше 3,3 млрд рублей – тогда петербуржцы выступали в Лиге чемпионов и попали в стыковые матчи Лиги Европы.

В текущем сезоне «Зенит» может стать по этому показателю лишь вторым – в случае, если ЦСКА выиграет Кубок России и займет 2-е место в РПЛ, их призовые составят более 1 миллиарда рублей.

«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е