«Зенит» заработает 948 млн рублей призовых за сезон-2022/23, 815 из них – за чемпионство (Metaratings)
«Зенит» заработает 948,3 миллионов рублей призовых по итогам сезона-2022/23.
В 26-м туре Мир РПЛ «Зенит» досрочно стал чемпионом, обыграв «Спартак» (3:2).
За победу в чемпионате «Зенит» получит 815,3 млн рублей. За выступление в Фонбет Кубке России клуб получит еще 77 млн рублей, за Суперкубок России – 56 млн рублей.
Призовой фонд РПЛ формируется исходя из коммерческих доходов лиги. Перед началом сезона РПЛ подписала соглашения с букмекерской компанией Winline и платежной системой «Мир» и переподписала контракт с «Матч ТВ».
В прошлом сезоне, как сообщает Metaratings, «Зенит» заработал со спортивных результатов свыше 3,3 млрд рублей – тогда петербуржцы выступали в Лиге чемпионов и попали в стыковые матчи Лиги Европы.
В текущем сезоне «Зенит» может стать по этому показателю лишь вторым – в случае, если ЦСКА выиграет Кубок России и займет 2-е место в РПЛ, их призовые составят более 1 миллиарда рублей.
«Спартак» опустился на 4-е место по итогам тура, «Ростов» – на 3-е, ЦСКА поднялся на 2-е
ЦСКА МОСКВА: Роша, Мойзес, Гайич, Зделар, Мендес, Карраскаль, Медина, Гаич (аренда), Фукс (аренда), Бистрович (аренда), Сигурссон (аренда), Эджуке (аренда), Ндиайе - 13 легионеров (7 латиноамериканцев, 2 африканца, 4 европейца)
Спартак МОСКВА: Тавареш, Дуарте, Промес, Мартинс, Кейта, Мозес, Шамар, Рыбус - 8 легионеров (1 латиноамериканец, 1 североамериканец, 1 африканец, 4 европейца)
Наверное потому что берут трофеи!!!
О-объективность