Семак о титулах «Зенита»: «Болельщикам и журналистам кажется – легко. Специалисты понимают: очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее»

Сергей Семак поделился размышлениями о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

– Вы в пятый раз подряд выиграли чемпионство, ваши предшественники – Дик Адвокаат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш – выиграли вместе четыре чемпионата России, когда-то давно Павел Садырин выиграл чемпионат СССР. Такая серия побед – соперники стали слабее или «Зенит» стал сильнее, что выдал такую серию?

– Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого – легко не бывает абсолютно. И соперники каждый год разные.

Пять лет назад основным соперником был «Локомотив», потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25 тура шли буквально с разницей в три очка.

В этом сезоне « » на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Кажется так для болельщиков других клубов и для журналистов, что это легко.

Думаю, специалисты понимают, что это очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее, находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить тот баланс, который позволяет побеждать, сохранить тот голод к победам, который есть.

Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат – вопрос сопутствующий.

Мы не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество работы, то, что мы выкладываемся на сто процентов, отдавая все наши силы, чтобы наша команда играла лучше и побеждала, – сказал главный тренер « » .

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы