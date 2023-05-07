Семак о титулах «Зенита»: «Болельщикам и журналистам кажется – легко. Специалисты понимают: очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак поделился размышлениями о пятом подряд чемпионстве «Зенита».

– Вы в пятый раз подряд выиграли чемпионство, ваши предшественники – Дик Адвокаат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш – выиграли вместе четыре чемпионата России, когда-то давно Павел Садырин выиграл чемпионат СССР. Такая серия побед – соперники стали слабее или «Зенит» стал сильнее, что выдал такую серию?

– Сложно сказать. И сегодняшний матч, и до этого – легко не бывает абсолютно. И соперники каждый год разные.

Пять лет назад основным соперником был «Локомотив», потом «Краснодар» и «Динамо», которые до 25 тура шли буквально с разницей в три очка.

В этом сезоне «Спартак» на определенном отрезке смотрелся очень прилично и навязывал нам конкуренцию. Кажется так для болельщиков других клубов и для журналистов, что это легко.

Думаю, специалисты понимают, что это очень сложно каждый год подтверждать то, что ты сильнее, находить те эмоциональные и физические ресурсы, чтобы сохранить тот баланс, который позволяет побеждать, сохранить тот голод к победам, который есть.

Мы стараемся сделать свою работу как можно лучше, а результат – вопрос сопутствующий.

Мы не можем гарантировать результат, но должны гарантировать качество работы, то, что мы выкладываемся на сто процентов, отдавая все наши силы, чтобы наша команда играла лучше и побеждала, – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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26 комментариев

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ZarvuR2020
Ответ San9
Любой фанат спартака со спортса возьмет чемпионство с Зенитом
Кроме Сашки Мостового
+10
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Спартак Уокер
Соглашусь каждая победа даётся легко
+14
-7
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Алекс Гар
Ответ Rahmanberdi
Настоящие чемпионы👏👏👏
Где ге
+3
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Екн Лор
В 90-е любой бы взял чемпионство с тем Спартаком
+5
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San9
Любой фанат спартака со спортса возьмет чемпионство с Зенитом
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Nogoi89
Мостовому, вот всё понятно. Урал с Семаком не станет чемпионом, значит каждый может стать чемпионом с Зенитом. Только почему такие серьёзные спецы, как Манчини и Луческу не смогли, это загадка. Дело не только в Семаке, это правда, дело и в деньгах и в руководстве.
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ZarvuR2020
Семак на самом деле безболезненно смог команду перестроить. В прошлом сезоне это был другой Зенит. В позапрошлом совсем другой. 18 и 19 годы даже вспоминать нет смысла. Жаль конечно, что еврокубков нет, прошлый сезон был похож на прогресс. Но всё равно, стабильного напа нет, воротчика нет, скамейка намного слабее основы. И некоторым игрокам даже замены по позиции нет. Ну и кубок отыграли отвратно.
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Marat82
Конкуренции нет конечно у Зенита, поэтому и легко даются победы, хотелось бы посмотреть на этот Зенит в еврокубках, думаю таких провалов как раньше не было бы, состав то посильнее сейчас, чем при Дзьюбиньо
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rarog
Ого, Спартакус тут как тут, а я уж переживать начал, не случилось ли чего
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An Kr
Ну да, очень сложно, с неограниченным бюджетом и любыми хотелками, которые руководство исполняет для тренера. Так сложно.
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Владислав88
Сложно только потому что ты такое физручелло. Любой нормальной специалист с такой заявкой на матч, размазал бы этот Спартак по стенке через замены ещё в перерыве, а не типа героически вытаскивал тобой упущенный победный матч. Играть в большинстве 20 минут дома чуть и не упустить золото - это надо быть фейерическим лузером! Да и не только Спартак, нормальный тренер ещё 4 тура назад чемпионства оформил бы с таким ресурсами против конкурентов. С таким составом постоянно терять очки со всякими Химками, Факелами и Ахматами это даже не позор, это натуральное лкзерство. Поставь поляну Сергееву, травоядный, и дай оставшиеся 4 матча по 90 минут уже играть!!!!
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murzzzzzilka
Ответ Екн Лор
В 90-е любой бы взял чемпионство с тем Спартаком
Правда штоль?:))))
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Spartakus1984
Ответ Екн Лор
В 90-е любой бы взял чемпионство с тем Спартаком
А пок какой причине?))
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