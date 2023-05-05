Жуков о легионерах «Спартака»: «Все очень средние, кроме Промеса. Они ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Жуков Квинси Промес Кристофер Мартинс Перейра Алексис Дуарте Даниил Хлусевич Данил Пруцев Руслан Литвинов Футбол

Александр Жуков считает, что у «Спартака» легионеры среднего уровня.

«На мой взгляд, спартаковские легионеры не смотрятся как игроки высокого класса – ни Шамар, ни Дуарте, ни Мартинс. За исключением Промеса, когда он в своей лучшей форме, все легионеры очень средние, ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова и так далее. Мне кажется, что они действительно очень среднего класса.

Надеялся, что Мозес поправится, потому что они с Промесом действительно классные игроки, спору нет. Но, к сожалению, у него, видимо, еще травма по-прежнему. И другое дело, что все те же ребята очень здорово играли в первой половине сезона», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

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21 комментарий

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ɔculpa
Ответ Сергей Пожарский
В принципе правильно сказал, Промес и Виктор Мойзез выделяются остальные только временами. Хорошо бы чтоб прогресс был,. А то как Кралл, Джордан сейчас покоряют Европу.
Да не Мойзес он, а Мозес. Запомнить так сложно?
+9
-1
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Никому_никабельный
Я подумал Сергей
+5
0
+5
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Сергей Пожарский
В принципе правильно сказал, Промес и Виктор Мойзез выделяются остальные только временами. Хорошо бы чтоб прогресс был,. А то как Кралл, Джордан сейчас покоряют Европу.
+12
-8
+4
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arspurs9
Слишком спорно.
Квинси - однозначно. Мозес туда же.
Шамар - да, не сильнее. Лучше Мелехина, но в целом крайне средний.
Мартинс у нас восьмерка. На эту позицию у нас только Зобнин еще имеется. Пруцев больше к передачам, нежели к проходам и подключениям.
Дуарте пока странно. Задатки есть, но на данный момент слабо.
При этом есть Бальде, у которого действительно виден уровень. Тавареш выглядит крайне перспективно. На данный момент кажется отличной покупкой.

Так что все очень 50/50
+2
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Евгений Кузнецов
Жиго, конечно, в центре обороны не хватает!

в полузащите не хватает игрока уровня Фернандо

Алекс, Боккетти (до травмы), Видич - да, это уровень был!

Тьма остальных легионеров была не особо сильной - ну не хочет руководство Спартака выигрывать чемпионат...
+1
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arspurs9
Ответ Не уверен!!
Мартинс все таки сильнее Пруцева. Литвинов и так понятно, что он самый сильный опорника и центр защитник. Ну и Хлусевич сильнее в обороне, чем... Но играет Денисов(( П с. Абаскаль же поплыл? Вместо покупки игрока середины поля на позицию Литвинову. Они купили центр защитника. И Литвинов все равно играет защитника, а на его место в центр провисает. Вместо покупки правого защитника на самого слабого игрока старта Денисов они покупают бывшего игрока Абаскаля Тавареша,которого ставят на другой фланг вместо Хлусевича, который на голову сильнее того в обороне...
Сколько мешанины невпопад…
«Хлусевич сильнее, но играет Денисов» - что? Хлусевич игрок старта, его Денисов из состава не вытеснял. По моему уже очевидно, что основные фланги это Хлус и Тавареш. У человека травма.
«Вместо покупки правого защитника купили Тавареша» - как итог у нас 2 универсальных крайка. Что Хлусевич, что Тавареш всегда умели играть на обоих флангах.
В клубе профильно 2 ЦЗ Джикия и Чернов, зачем же они купили еще одного защитника, а не полузащиту в центр, где у нас и так толпа народу)
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Иван Правспарт
Против истины не попрёшь
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samarskij-kuzmich
Эксперт футбольный. Болельщик. Видимо с такими вот "болельщиками" проводили "консультации" по поводу FanID. И они согласились. Им, как Джигурде, FanID не нужно оформлять, они по приглашению ходят. И проблема с разрешением пива их не волнует, они бухают в VIP и не пиво, а виски и коньяк.
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Egor Aleksandrovich
Ответ Никому_никабельный
Я подумал Сергей
а я думал - сова
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Princev
Ответ Не уверен!!
Мартинс все таки сильнее Пруцева. Литвинов и так понятно, что он самый сильный опорника и центр защитник. Ну и Хлусевич сильнее в обороне, чем... Но играет Денисов(( П с. Абаскаль же поплыл? Вместо покупки игрока середины поля на позицию Литвинову. Они купили центр защитника. И Литвинов все равно играет защитника, а на его место в центр провисает. Вместо покупки правого защитника на самого слабого игрока старта Денисов они покупают бывшего игрока Абаскаля Тавареша,которого ставят на другой фланг вместо Хлусевича, который на голову сильнее того в обороне...
Хлусевич травмирован был. Сейчас набирает форму
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Не уверен!!
Ответ Princev
Хлусевич травмирован был. Сейчас набирает форму
Абаскаль экспериментировал. Или заменял Хлусевича во втором или не выпускал.
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mnogokotin-
Ответ petrgusev917@gmail.com
Опять селекция ни о чём.Нужно прежде всего грамотных,понимающих в футболе людей ставить в руководство клуба, а не чинуш,которым лишь бы примазаться к великому клубу,и ничего не делающим для его развития.
за свои деньги топ селекция. еще и во время войны
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Не уверен!!
Ответ arspurs9
Сколько мешанины невпопад… «Хлусевич сильнее, но играет Денисов» - что? Хлусевич игрок старта, его Денисов из состава не вытеснял. По моему уже очевидно, что основные фланги это Хлус и Тавареш. У человека травма. «Вместо покупки правого защитника купили Тавареша» - как итог у нас 2 универсальных крайка. Что Хлусевич, что Тавареш всегда умели играть на обоих флангах. В клубе профильно 2 ЦЗ Джикия и Чернов, зачем же они купили еще одного защитника, а не полузащиту в центр, где у нас и так толпа народу)
Серьёзно? Ведь можно на этом ресурсе зайти в профиль футболиста и увидеть своими глазами. Что в марте его во втором тайме убирали,а сейчас посмотрим. Так как Абаскаль начал экспериментировать с Хлусевич, когда тот ещё был здоров. Он даже по цифрам лучший и по отборам, и по перехватам.
Ещё раз, зачем покупали профильного защитника, который не может заиграть понятное дело сразу в чемпионате, который был на середине? Если Литвинов мог закрывать эту позицию и мы теряли в качестве в середине поля. Теперь купили центрального на лавку и теже проблемы в середине остались, так как Умяров до сих пор лечиться.Я уж молчу, что Тавареш не игрок обороны. Абаскалю пришлось в прошлом сделать так, что Джикия играл/оборонялся кусок поля левого защитника...
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mnogokotin-
Ответ arspurs9
Слишком спорно. Квинси - однозначно. Мозес туда же. Шамар - да, не сильнее. Лучше Мелехина, но в целом крайне средний. Мартинс у нас восьмерка. На эту позицию у нас только Зобнин еще имеется. Пруцев больше к передачам, нежели к проходам и подключениям. Дуарте пока странно. Задатки есть, но на данный момент слабо. При этом есть Бальде, у которого действительно виден уровень. Тавареш выглядит крайне перспективно. На данный момент кажется отличной покупкой. Так что все очень 50/50
согласен. норм селекция за свои деньги
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mnogokotin-
Ответ Евгений Кузнецов
Жиго, конечно, в центре обороны не хватает! в полузащите не хватает игрока уровня Фернандо Алекс, Боккетти (до травмы), Видич - да, это уровень был! Тьма остальных легионеров была не особо сильной - ну не хочет руководство Спартака выигрывать чемпионат...
сейчас другая реальность
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