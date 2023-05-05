Жуков о легионерах «Спартака»: «Все очень средние, кроме Промеса. Они ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова»

Александр Жуков считает, что у «Спартака» легионеры среднего уровня.

«На мой взгляд, спартаковские легионеры не смотрятся как игроки высокого класса – ни Шамар, ни , ни . За исключением , когда он в своей лучшей форме, все легионеры очень средние, ничуть не лучше , Пруцева, и так далее. Мне кажется, что они действительно очень среднего класса.

Надеялся, что Мозес поправится, потому что они с Промесом действительно классные игроки, спору нет. Но, к сожалению, у него, видимо, еще травма по-прежнему. И другое дело, что все те же ребята очень здорово играли в первой половине сезона», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.

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