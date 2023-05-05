Жуков о легионерах «Спартака»: «Все очень средние, кроме Промеса. Они ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова»
Александр Жуков считает, что у «Спартака» легионеры среднего уровня.
«На мой взгляд, спартаковские легионеры не смотрятся как игроки высокого класса – ни Шамар, ни Дуарте, ни Мартинс. За исключением Промеса, когда он в своей лучшей форме, все легионеры очень средние, ничуть не лучше Хлусевича, Пруцева, Литвинова и так далее. Мне кажется, что они действительно очень среднего класса.
Надеялся, что Мозес поправится, потому что они с Промесом действительно классные игроки, спору нет. Но, к сожалению, у него, видимо, еще травма по-прежнему. И другое дело, что все те же ребята очень здорово играли в первой половине сезона», — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ.
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Квинси - однозначно. Мозес туда же.
Шамар - да, не сильнее. Лучше Мелехина, но в целом крайне средний.
Мартинс у нас восьмерка. На эту позицию у нас только Зобнин еще имеется. Пруцев больше к передачам, нежели к проходам и подключениям.
Дуарте пока странно. Задатки есть, но на данный момент слабо.
При этом есть Бальде, у которого действительно виден уровень. Тавареш выглядит крайне перспективно. На данный момент кажется отличной покупкой.
Так что все очень 50/50
в полузащите не хватает игрока уровня Фернандо
Алекс, Боккетти (до травмы), Видич - да, это уровень был!
Тьма остальных легионеров была не особо сильной - ну не хочет руководство Спартака выигрывать чемпионат...
«Хлусевич сильнее, но играет Денисов» - что? Хлусевич игрок старта, его Денисов из состава не вытеснял. По моему уже очевидно, что основные фланги это Хлус и Тавареш. У человека травма.
«Вместо покупки правого защитника купили Тавареша» - как итог у нас 2 универсальных крайка. Что Хлусевич, что Тавареш всегда умели играть на обоих флангах.
В клубе профильно 2 ЦЗ Джикия и Чернов, зачем же они купили еще одного защитника, а не полузащиту в центр, где у нас и так толпа народу)
Ещё раз, зачем покупали профильного защитника, который не может заиграть понятное дело сразу в чемпионате, который был на середине? Если Литвинов мог закрывать эту позицию и мы теряли в качестве в середине поля. Теперь купили центрального на лавку и теже проблемы в середине остались, так как Умяров до сих пор лечиться.Я уж молчу, что Тавареш не игрок обороны. Абаскалю пришлось в прошлом сделать так, что Джикия играл/оборонялся кусок поля левого защитника...