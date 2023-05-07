В «Ман Сити» считают, что испанские СМИ специально создают негативный фон перед матчами с «Реалом», используя тему трансфера Беллингема

В «Манчестер Сити» считают, что испанские СМИ нагнетают обстановку перед играми с «Реалом».

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, в клубе думают, что испанские СМИ используют тему возможного трансфера в «Реал» для создания негативной обстановки вокруг «Манчестер Сити» перед противостоянием в полуфинале чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг соглашения с хавбеком «Боруссии» Джудом Беллингемом о переходе летом. Издание Marca сообщило, что ради перехода в « » Беллингем отклонил предложение «Манчестер Сити» с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Журналист Майк Миней опровергает эту информацию – по его данным, «Манчестер Сити» не делал предложений «Боруссии» или самому Беллингему. Он утверждает, что похожую тактику испанские медиа использовали и в предыдущих сезонах, публикуя трансферные слухи об и .