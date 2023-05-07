В «Ман Сити» считают, что испанские СМИ специально создают негативный фон перед матчами с «Реалом», используя тему трансфера Беллингема

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рахим Стерлинг Эрлинг Холанд Джуд Беллингем Футбол

В «Манчестер Сити» считают, что испанские СМИ нагнетают обстановку перед играми с «Реалом».

Как сообщает журналист BBC Саймон Стоун, в клубе думают, что испанские СМИ используют тему возможного трансфера Джуда Беллингема в «Реал» для создания негативной обстановки вокруг «Манчестер Сити» перед противостоянием в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, ранее сообщалось, что «Реал» достиг соглашения с хавбеком «Боруссии» Джудом Беллингемом о переходе летом. Издание Marca сообщило, что ради перехода в «Реал» Беллингем отклонил предложение «Манчестер Сити» с зарплатой 15 миллионов евро в год.

Журналист Майк Миней опровергает эту информацию – по его данным, «Манчестер Сити» не делал предложений «Боруссии» или самому Беллингему. Он утверждает, что похожую тактику испанские медиа использовали и в предыдущих сезонах, публикуя трансферные слухи об Эрлинге Холанде и Рахиме Стерлинге.

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40 комментариев

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Xabi Alonso78
Получается, парижские СМИ создавали негативный фон для Реала с трансфером Мбаппе перед их финалом ЛЧ?
Но Реал все равно забрал чашку)
+50
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Alexandr Sokolov
Не понимаю, каким образом это может повлиять на игроков Сити?))
+21
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+20
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Пенс
Беллингем переоценен, конечно, но по сравнению с гиви-педрей он настоящий алмаз.
Гави и Педри - связка которая вылетела из 4 еврокубков за 2 сезона 😁
+40
-21
+19
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Xabi Alonso78
Ответ 2vdhrvmmzf
Псж играл против Реала в финале лч?
Какая разница вообще, кто играл против Реала? Негативный фон он и в Африке - негативный фон
+15
-5
+10
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jonnysilverhand01
Ответ Экспертное мнение
Беллингем не заиграет в Реале. Но заиграл бы в Ман Сити. Этого еще кто-то не понял что ли?)) Чуамени Кабабинга Беллингем это сладкая булка для Гави-Педри на ближайшее 10 лет.
Ага … не заиграет, ты матчи хотя бы Боруссии иногда поглядывай, аналитик. Идеальная замена Кроссу.
+9
-1
+8
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Фёдор Кузнецов
Там как бы не только испанские СМИ писали
+10
-3
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Лёха
Ответ Артур Мкртычян
написал Бергер из германии и испанские СМИ. больше никто. романо ничего про деньги не говорил. Бергер уже не в первый раз пишет хрень про Сити. а карманные СМИ переса лишь подхватили. либо перес и бергера подкупил. в общем то все эти журналисты так и работают. им платят, а они вбрасывают свои инсайды.
Если бы Перес сорил деньгами так, как ты описываешь, то у него не было бы одного из самых экономически стабильных клубов, а была бы дыра по типу Барсы)) Да и за коррупцию давно бы прикрыли. Или копы у него тоже в кармане?😂 Скоро будет не президентом Реала с такими тенденциями, а всю Испанию купит😂😂😂
+5
-1
+4
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Real_v_dushe
Ответ Roman
Всем известно, что Марка - ручная газета Переса
Маркой владеет итальянская RCS MediaGroup. Перес каким боком к ним?
+10
-6
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Alexandr Sokolov
Не понимаю, каким образом это может повлиять на игроков Сити?))
Стелют соломку 😁
+13
-9
+4
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muzaffer
Ответ Igmu
Обычные приёмы для команды режима. Перед играми с Барсой они делают тоже самое. Рано или поздно этот мыльный пузырь лопнет и всё это всплывёт наружу. Самая позорная команда в истории спорта.
ты под чем?
+4
-1
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HI MARS
Британский журналист гонит.Конец сезона,Беллингем покинет команду,давно уже ходят разговоры про интерес Сити.Что не так?Да ещё приплёл Холланда и Стерлинга,которые в итоге поменяли команду.Испанским СМИ теперь вообще не писать о Сити?
+9
-8
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jonnysilverhand01
Ответ Экспертное мнение
Через два года прибежишь ко мне с вопросами - "как ты узнал, учитель, сенсей, откуда ты всё знал?" Посмотри на стату Левы в Ла Лиге после Германии. И на стату Холанда в АПЛ после Германии. И вспомни Азара и Коутиньо испарившихся в Ла Лиге. Беллингем был бы хорош в бей-бейги лиге, но в Испании ему первый же Хернандес Санчес Диего из условной Альмерии покажет мастер класс по работе с мячом. Вот и вся песня.
Стату Холанда ? Одного из лучших нападающих поколения ? А давай посмотрим стату Мане … то есть Бундеслига сильнее по такой логике ? А давай посмотрим стату Месси в АПЛ ? А он там не играл, видимо страшно стало … а давай посмотрим стату Суареса ? А давай посмотрим стату ещё кого нибудь … такая у тебя конечно логика 🤣🤣🤣 Беллингему 19 лет … о каких лигах ты говоришь …
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Real_v_dushe
Ответ Экспертное мнение
Беллингем не заиграет в Реале. Но заиграл бы в Ман Сити. Этого еще кто-то не понял что ли?)) Чуамени Кабабинга Беллингем это сладкая булка для Гави-Педри на ближайшее 10 лет.
А Гави разве точно в бчк остаётся на будущий сезон? 200 млн нашли, чтобы появилась возможность зарегистрировать его контракт? Дай ссылку на соответствующую новость.
+2
-2
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Recreated
Ответ HI MARS
Британский журналист гонит.Конец сезона,Беллингем покинет команду,давно уже ходят разговоры про интерес Сити.Что не так?Да ещё приплёл Холланда и Стерлинга,которые в итоге поменяли команду.Испанским СМИ теперь вообще не писать о Сити?
Комментарий удален пользователем
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Эрнандес Эрнандес
Ответ che kaif
Реал и не на такое способен. Как бы судей еще не зарядили
Ага, назначив судьей защитника Сити 😁
+6
-6
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BK Graphs
Ответ moldfan
Ну так и плевать. Какая разница ? В чем цель ? Не думаю, что КДБ, Илкай или кто либо из Манчестер Сити считают себя хуже Беллингема. Не думаю, что есть хоть один фанат, который считают Сити хуже из-за того, что туда не захотел идти Беллингем. Cкорее всего высосанная из пальца - новость. Какое давление. Да игрокам с таким опытом и такого уровня плевать.
При чем тут отношение КДБ и других игроков Сити? Это медийный ход для фанатов и соц.сетей. Пресса спокойно могла обьявить трансфер Беллингема без всяких "вместо МС выбрал Мадрид". После победы накинут еще "Джуд сделал правильный выбор".
Как ни крути это негатив. Вспомнить только Гакпо в Лфк вместо МЮ, Мудрика в Челси вместо Арсенала и т.д. Для их фанов на тот момент дико не приятно.
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Tristan...
Ответ 2vdhrvmmzf
Псж играл против Реала в финале лч?
Финал проходил в Париже. Видимо, он это имел ввиду
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2vdhrvmmzf
Ответ Xabi Alonso78
Какая разница вообще, кто играл против Реала? Негативный фон он и в Африке - негативный фон
А какой смысл псж устраивать негативный фон Реалу перед матчем с другой командой?
+1
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Engelbert-
Ответ 2vdhrvmmzf
А какой смысл псж устраивать негативный фон Реалу перед матчем с другой командой?
Может потому, что ПСЖ открыто конфликтует с Реалом и даже не стесняются этого?
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SR4_Ali
Ответ Roman
Всем известно, что Марка - ручная газета Переса
То что Подтвердил Романо или он тоже ручной?
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Лёха
Ответ Артур Мкртычян
дело не в Сити. такими вбросами перес хочет поднять свой рейтинг среди фанатов Мадрида. за счёт сити.
При чём тут Перес? Или у него и судьи, и СМИ в кармане?😂 Дальше что? Короля с его семьёй купит?😂😂
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DDii
Ответ Лёха
При чём тут Перес? Или у него и судьи, и СМИ в кармане?😂 Дальше что? Короля с его семьёй купит?😂😂
Перес рептилоид который управлять Миром
Мне об этом сказал директор РенТв и тВ3
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moldfan
Ну так и плевать. Какая разница ? В чем цель ? Не думаю, что КДБ, Илкай или кто либо из Манчестер Сити считают себя хуже Беллингема.

Не думаю, что есть хоть один фанат, который считают Сити хуже из-за того, что туда не захотел идти Беллингем.

Cкорее всего высосанная из пальца - новость. Какое давление. Да игрокам с таким опытом и такого уровня плевать.
+2
-2
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Roman
Всем известно, что Марка - ручная газета Переса
+26
-26
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