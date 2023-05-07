Василий Уткин: «Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!»

Теги Спартак Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия соцсети Футбол

Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2). Сине-бело-голубые стали чемпионами в 5-й раз подряд.

«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал журналист и блогер в своем телеграм-канале.

Вскоре Уткин объяснил свою реакцию на чемпионство «Зенита».

«Удивляюсь хейту, чем бы он ни был вызван. Но с этим чемпионством я «Зенит» уже поздравлял около года назад. Я был уверен и не сомневался.

И сейчас все говорят, какая прекрасная выстроена система, и прочее. Так я же и не сомневаюсь!» – написал Уткин.

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75 комментариев

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Hakuna Matata!
Ответ Deca
Говна в Васе хватит ещё на несколько лет вперед
Как и в победах Зенита!
+131
-39
+92
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Spartakus1984
Хорошо потроллил газпром-особенно выстроенной системой со своим президентом
в РФС))
+87
-39
+48
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Jhon Jhon
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
понимаю что бомбит у Васи, но как то глупо его сарказм сейчас смотрится. Зенит выше всех на голову здесь и сейчас. мог бы и порадоваться за ребят
Админ ресурс Зенита выше чем у всех вместе взятых на голову, а не уровень игры)
+73
-27
+46
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benjamin92
Можно также поздравить Путина с победой на выборах-2024
+41
-8
+33
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Зенит чемп дайте газу
Дайте ГАЗПРОМ, суки, газ в деревню! 100 км. от Москвы, а газу нету.
Дровами печку топлю((
+38
-18
+20
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v.belorussky
Ответ VanyaVanya063
Комментарий удален пользователем
Ну так это, по-моему, образец исключительно удачного троллинга. Вроде и поздравил, вроде и правду сказал, а вроде и унизил)
+19
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+18
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Дмитрий Чидакин
Пока ДЮКОВ президент рфс, Зенит будет чемпионом.
+26
-16
+10
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Rundatgame
Братцы СБГ! Не тратьте время и нервы на негатив от обиженок и троллей. Они были, есть и будут. С бразилами или без, с Газпромом или без, с Семаком или без. Чем сильнее доминирует команда, чем больше у неё хейтеров, это аксиома для любого чемпионата любой страны. А Зенит доминирует знатно ))
+20
-11
+9
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RomanVin
Легко говорить, когда в детстве упал в бочку с волшебным зельем
+10
-4
+6
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NomerSports
можно и с25 м годом .конкурентов по деньгам нет
+7
-2
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Dmitriy Vin
Ответ Jhon Jhon
Админ ресурс Зенита выше чем у всех вместе взятых на голову, а не уровень игры)
Когда ты слаб и тебе обидно, ты готов придумать любые отговорки, лишь бы не сознаться в объективной слабости
+12
-10
+2
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bodros
Ответ Victor Pavlovuch
Смешно слышать это! Имея такой состав тяжело не выиграть чемпионат! Так было и у Романцева! Как только и другие команды стали приобретать хороших футболистов и Романцев сдулся! Так будет и с Семаком - как только найдется команда сопоставимая с бюджетом Зенита и все закат будет! У нас уже был супер тренер - Слуцкий! Который решил покорить Европу! А закончил - вылетом Рубина в пердив! А истинное лицо тренера Семака - нулевые показатели в Европе! И самый главный показатель - он никому не нужен даже в Лихтенштейне!
Вот ты все по отдельности верно написал, только Романцев со своим Спартаком нулем не был.
+2
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Наталья Ларионова
Ответ nugoboss
Для меня чемпионом будет тот команда который займёт второе место, только так будет справедливо. (🚽 первое место)
Ну да, для тебя и тебе подобных - и проигрыш, как выигрыш)
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Зенит чемп дайте газу
Ответ Sergey Mamoshin
Это че за деревня без газа? Или на дурачков расчитан коммент
Такая и деревня недалеко от Москвы. А дровишки то по 3 тыс. за куб. и сырые. Сухие так ваще за 6 тыс. А на зиму надо кубов 25 минимум.
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Sno Me
Поддержу Уткина. Зенит - вне конкуренции! Ну какая может быть конкуренция в виде Спартака, например?:) 50 тысяч болельщиков пришли на Зенит! А что Спартак? Команда без болельщиков не должна побеждать в чемпионатах, это просто глупо :) Абсолютно заслуженная победа в Чемпионате! Поздравляю!
+5
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Abriel
Ответ Nick Crosier
Еще 5 побед и 3 звезда. Надо идти к цели.
Дорогу осилит идущий!
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Наталья Ларионова
Ответ Зенит чемп дайте газу
Газпром решает кому и куда тянуть. И бабки уж потом выделяет подрядным организациям
Да ты что, серьёзно? А может это администрация и подрядчики решают эти вопросы?
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ВячеславКЗ
Ответ Sno Me
Поддержу Уткина. Зенит - вне конкуренции! Ну какая может быть конкуренция в виде Спартака, например?:) 50 тысяч болельщиков пришли на Зенит! А что Спартак? Команда без болельщиков не должна побеждать в чемпионатах, это просто глупо :) Абсолютно заслуженная победа в Чемпионате! Поздравляю!
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Зенит чемп дайте газу
Ответ Наталья Ларионова
В администрацию местную обратись. Газпром газ в деревни не поставляет, этим занимаются другие люди.
Обращались. По программе Путина. Нерентабелльно тянуть. прописанных мало. Понятно, что все уехали((
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Наталья Ларионова
Ответ Зенит чемп дайте газу
Такая и деревня недалеко от Москвы. А дровишки то по 3 тыс. за куб. и сырые. Сухие так ваще за 6 тыс. А на зиму надо кубов 25 минимум.
100 км от Москвы? Это какая область хоть?
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Abriel
Ответ Rumov
Как можно из человека превратиться в никому не нужная кучу дерьма? Обратитесь к Васе уткину.
а когда-то был годным ведущим и коментатром
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Джанфранко Дзола
Ответ Hakuna Matata!
Как и в победах Зенита!
Вася красавец! Знает наперед все очевидные планы нашего государства! Для многих он будто с другой страны)))) будто случайный пророк...
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Ростов-на-Дону
Вася: "Поздравляю ЗЛО"!!!
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Дмитрий Серебряков
Спасибо, Василий! Нам нормально ) хоть 20 раз подряд
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Зенит чемп дайте газу
Ответ Наталья Ларионова
Ну и при чём тут Газпром тогда?
Газпром решает кому и куда тянуть. И бабки уж потом выделяет подрядным организациям
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