Василий Уткин: «Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!»

Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне.

«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв « » в 26-м туре Мир (3:2). Сине-бело-голубые стали чемпионами в 5-й раз подряд.

«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал журналист и блогер в своем телеграм-канале.

Вскоре Уткин объяснил свою реакцию на чемпионство «Зенита».

«Удивляюсь хейту, чем бы он ни был вызван. Но с этим чемпионством я «Зенит» уже поздравлял около года назад. Я был уверен и не сомневался.

И сейчас все говорят, какая прекрасная выстроена система, и прочее. Так я же и не сомневаюсь!» – написал Уткин.

Главная причина гегемонии «Зенита» – системные трансферы