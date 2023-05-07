Василий Уткин: «Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!»
Василий Уткин считает, что «Зенит» станет чемпионом в следующем сезоне.
«Зенит» досрочно оформил чемпионство, обыграв «Спартак» в 26-м туре Мир РПЛ (3:2). Сине-бело-голубые стали чемпионами в 5-й раз подряд.
«Поздравляю «Зенит» с титулом чемпиона России 2024 года!» – написал журналист и блогер в своем телеграм-канале.
Вскоре Уткин объяснил свою реакцию на чемпионство «Зенита».
«Удивляюсь хейту, чем бы он ни был вызван. Но с этим чемпионством я «Зенит» уже поздравлял около года назад. Я был уверен и не сомневался.
И сейчас все говорят, какая прекрасная выстроена система, и прочее. Так я же и не сомневаюсь!» – написал Уткин.
в РФС))
Дровами печку топлю((