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Шелия о долгах «Тамбова»: «Не заплатили зарплату за 5-6 месяцев и премиальные. Если мне придут эти деньги, буду очень рад эсэмэске»

Гиорги Шелия рассказал о задолженностях перед собой со стороны «Тамбова».

Вратарь выступал за клуб с 2019 по 2020 год. В мае 2021-го было объявлено о прекращении существования «Тамбова».

— «Химки» закрылись, вы ранее играли в «Тамбове», который постигла такая же участь. Это большая проблема нашего футбола?

— Да, это большая проблема. Надо с этим бороться, брать гарантии. Обязательства должны выполняться, а у нас клубы не всегда могут довести сезон до конца. Тогда РФС должен решать эти моменты, быть гарантом. В клубе столько работников, и все они остаются ни с чем. Карьера футболиста тоже не вечная, игра в таких клубах может по тебе ударить.

— Маленькое уточнение: «Тамбов» по‑прежнему должен вам?

— Не заплатили зарплату за пять‑шесть месяцев и все премиальные. Для меня это большие деньги.

— Еще рассчитываете их получить?

— Не знаю. Слышал, кому‑то выплачивали часть. Если когда‑то мне придут эти деньги, я буду очень рад эсэмэске (смеется), — сказал голкипер «Ахмата».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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