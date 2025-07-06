Хакими, Гюлер и Гирасси набрали по 9 очков – это лучшие результаты четвертьфиналов в фэнтези КЧМ

3 игрока показали одинаковый лучший результат в четвертьфиналах клубного ЧМ.

Ашраф Хакими сделал ассист на Усмана Дембеле в концовке матче с «Баварией» (2:0). Защитник «ПСЖ » набрал 9 очков в фэнтези-турнире КЧМ на Спортсе (+2 за игру, +3 за ассист, +4 за сухой матч), его выбрали 53,42% игроков. Он – самый популярный в фэнтези.

Арда Гюлер сделал 2 ассиста против дортмундской «Боруссии» (3:2). У полузащитника «Реала » 9 очков (+3 за полный матч, +6 за ассисты), его выбрали 3,14% фэнтези-менеджеров.

Серу Гирасси заработал и реализовал пенальти на 98-й минуте, но это не помогло «Боруссии » перевести игру в дополнительное время. Нападающий набрал 9 очков (+3 за полный матч, +4 за гол, +2 за заработанный пенальти), его выбрали 25,38% игроков.

В полуфинале клубного чемпионата мира «Челси » сыграет с «Флуминенсе », а «ПСЖ» – с «Реалом».

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