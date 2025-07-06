У «Реала» 4 победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «ПСЖ»
«Реал» по-прежнему не проигрывает под руководством Хаби Алонсо.
Мадридская команда обыграла «Боруссию» Дортмунд (3:2) в 1/4 финала клубного чемпионата мира и вышла в полуфинал, где встретится с «ПСЖ».
При новом тренере испанский клуб провел 5 матчей. В первой игре под руководством Алонсо мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем одержали 4 победы подряд: над «Пачукой» (3:1), «Зальцбургом» (3:0), «Ювентусом» (1:0) и «Боруссией».
Полуфинальный матч «Реала» против «ПСЖ» пройдет 9 июля.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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