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Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»

Сергей Волков рассказал, что полностью восстановился от травмы «крестов».

Защитник «Зенита» получил повреждение в сентябре 2024 года.

— Можно сказать, что уже полностью восстановились после травмы?

— Да, могу сказать, что восстановился на 100%, что та травма не беспокоит. Но надо еще набирать форму.

— Сколько времени ее придется набирать?

— До конца сборов постараюсь набрать оптимальную форму через игры и тренировки.

— После такой тяжелой травмы нет проблемы с тем, чтобы заставлять себя играть в полную силу, не начать думать о том, как поберечь себя и избежать повреждения?

— Нет, наоборот, хочется быстрее влиться в команду и участвовать в матчах, быть одним целым с остальными ребятами. Желания работать еще больше прибавилось. Когда ты давно не играешь, хочется быстрее вернуться на свой уровень.

— Стремитесь к возвращению в сборную, куда вы часто вызывались в 2023 году?

— Конечно. Очень хочу туда вернуться. Все игры смотрю, слежу за сборной. Интересно снова сыграть за нее, – сказал Волков.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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