5

Гонсало Гарсия о лидерстве в гонке бомбардиров КЧМ: «Забить 4 гола было немыслимо»

Гонсало Гарсия оценил свое лидерство в гонке бомбардиров клубного ЧМ.

Форвард «Реала» забил 4 гола на турнире. Столько же мячей на счету Серу Гирасси («Боруссия»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»).

«Забить четыре гола на турнире для меня было немыслимо. Я очень доволен победой, проделанной работой и выходом в полуфинал».

О голе «Боруссии»

«Кросс от Арды [Гюлера] был подарком. Мы знали, что линия обороны «Боруссии» играет очень высоко, поэтому нужно было воспользоваться пространством. После такой классной передачи мне оставалось лишь переправить мяч в сетку», – сказал Гарсия после матча 1/4 финала с «Боруссией» (3:2).

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?30347 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
logoГонсало Гарсия Торрес
logoчемпионат мира среди клубов
logoЛа Лига
logoБоруссия Дортмунд
logoРеал Мадрид
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» обыграл «Боруссию» – 3:2. У Гонсало Гарсии и Мбаппе по голу, у Гюлера – два ассиста, у Хейсена – красная
117вчера, 22:04
У Гонсало Гарсии 4 гола и ассист в 5 матчах за «Реал» на КЧМ. 21-летний форвард забил «Боруссии»
31вчера, 20:23
Гарсия после 1:0 с «Юве»: «Забить в футболке «Реала» – счастье. Сравнения с Раулем – огромная честь, я многому у него научился»
131 июля, 21:41
Главные новости
Феликс хочет вернуться в «Бенфику». Клуб согласен дать «Челси» 30 млн евро, но не готов платить хавбеку более 4 млн в год
945 минут назад
Победы «Реала», «ПСЖ», Андреевой, Джоковича и Синнера, обстоятельства драки Смолова, травма Мусиалы, похороны Жоты, поул Ферстаппена, назначение Хартли в «Локо» и другие новости
3сегодня, 04:10
Петржела о драке Смолова: «Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей. Федор рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»
14сегодня, 03:08
Месси сделал дубль и ассист в матче с «Монреалем». У форварда 25 (18+7) голевых действий в 25 играх за «Интер Майами» в 2025-м
21сегодня, 02:18
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Монреаль», «Атланта» Миранчука и «Ди Си Юнайтед» голов не забили
18сегодня, 01:59
У «Реала» 4 победы подряд и ничья при Алонсо. Дальше – «ПСЖ»
41вчера, 22:19
«Боруссия» 4 года не выигрывает трофеев. В 2021-м дортмундцы взяли Кубок Германии
4вчера, 22:16
Мбаппе ударом через себя забил «Боруссии» на 94-й минуте матча 1/4 КЧМ и жестами показал номер Жоты. Это первый гол форварда «Реала» на турнире – он стал победным
11вчера, 22:11
Абатти удалил Хейсена в конце 2-го тайма за фол на Гирасси и назначил пенальти в ворота «Реала». «Боруссия» реализовала 11-метровый и не забила в последней атаке – Куртуа спас
64вчера, 22:10Фото
Клубный ЧМ. 1/4 финала. «ПСЖ» победил «Баварию», «Реал» выбил «Боруссию», «Челси» прошел «Палмейрас», «Аль-Хилаль» вылетел от «Флуминенсе»
1472вчера, 22:04
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Спартак» сыграет с «Крыльями», «Зенит» против «Балтики»
15 минут назад
Мусаев о том, как называть предсезонный матч: «Неофициальный, разницы нет. У каждой команды задача — хорошо подготовиться к сезону»
31 минуту назад
Директор «Пари НН» о том, чтобы 13-е место оставалось в РПЛ без стыков, если клуб выше не допущен: «Логика подсказывает этот вариант, чтобы на откуп в кабинетной работе отдавалось как можно меньше вопросов»
2сегодня, 04:21
Защитник «Зенита» Волков о травме «крестов»: «Восстановился на 100%, но надо еще набирать форму. Очень хочу вернуться в сборную»
5сегодня, 03:38
Шелия о долгах «Тамбова»: «Не заплатили зарплату за 5-6 месяцев и премиальные. Если мне придут эти деньги, буду очень рад эсэмэске»
5сегодня, 03:23
Фран Гарсия о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» хорошо потрудился, но последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча»
1сегодня, 02:54
У Миранчука нет голевых действий в 4 матчах. Хавбек «Атланты» набрал 2+3 в 20 играх сезона МЛС
2сегодня, 02:32
Защитник «Боруссии» Антон о 2:3 с «Реалом»: «Если бы повезло чуть больше, мы могли пройти дальше. Сэйв Куртуа в концовке был невероятен – я думал, что мяч уже пересек линию ворот»
5сегодня, 01:55
У Гирасси 44+9 в 54 матчах сезона за «Боруссию» и сборную. С 4 голами форвард делит 1-е место среди бомбардиров КЧМ
3сегодня, 01:37
Алонсо о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» играл хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провел не лучшим образом – последние минуты были хаотичными»
3сегодня, 01:19