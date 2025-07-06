Гонсало Гарсия о лидерстве в гонке бомбардиров КЧМ: «Забить 4 гола было немыслимо»

Гонсало Гарсия оценил свое лидерство в гонке бомбардиров клубного ЧМ.

Форвард «Реала » забил 4 гола на турнире. Столько же мячей на счету Серу Гирасси («Боруссия »), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»).

«Забить четыре гола на турнире для меня было немыслимо. Я очень доволен победой, проделанной работой и выходом в полуфинал».

О голе «Боруссии»

«Кросс от Арды [Гюлера] был подарком. Мы знали, что линия обороны «Боруссии» играет очень высоко, поэтому нужно было воспользоваться пространством. После такой классной передачи мне оставалось лишь переправить мяч в сетку», – сказал Гарсия после матча 1/4 финала с «Боруссией» (3:2).