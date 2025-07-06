Гонсало Гарсия о лидерстве в гонке бомбардиров КЧМ: «Забить 4 гола было немыслимо»
Гонсало Гарсия оценил свое лидерство в гонке бомбардиров клубного ЧМ.
Форвард «Реала» забил 4 гола на турнире. Столько же мячей на счету Серу Гирасси («Боруссия»), Маркоса Леонардо («Аль-Хилаль») и Анхеля Ди Марии («Бенфика»).
«Забить четыре гола на турнире для меня было немыслимо. Я очень доволен победой, проделанной работой и выходом в полуфинал».
О голе «Боруссии»
«Кросс от Арды [Гюлера] был подарком. Мы знали, что линия обороны «Боруссии» играет очень высоко, поэтому нужно было воспользоваться пространством. После такой классной передачи мне оставалось лишь переправить мяч в сетку», – сказал Гарсия после матча 1/4 финала с «Боруссией» (3:2).
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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