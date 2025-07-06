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Алонсо о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» играл хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провел не лучшим образом – последние минуты были хаотичными»

Хаби Алонсо оценил победу над «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала клубного ЧМ.

«В принципе, мы все контролировали, и у соперника было мало моментов. Но последние минуты были хаотичными, мы играли менее интенсивно. Мы играли хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провели не лучшим образом.

Матч с «ПСЖ» будет огромным вызовом для нас, но сегодня было много позитивного, так что ждем с нетерпением следующей игры», – сказал тренер «Реала».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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