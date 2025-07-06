Алонсо о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» играл хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провел не лучшим образом – последние минуты были хаотичными»
Хаби Алонсо оценил победу над «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала клубного ЧМ.
«В принципе, мы все контролировали, и у соперника было мало моментов. Но последние минуты были хаотичными, мы играли менее интенсивно. Мы играли хорошо на протяжении 80 минут, но концовку провели не лучшим образом.
Матч с «ПСЖ» будет огромным вызовом для нас, но сегодня было много позитивного, так что ждем с нетерпением следующей игры», – сказал тренер «Реала».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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