Защитник «Боруссии» Антон о 2:3 с «Реалом»: «Если бы повезло чуть больше, мы могли пройти дальше. Сэйв Куртуа в концовке был невероятен – я думал, что мяч уже пересек линию ворот»

Вальдемар Антон оценил поражение от «Реала» (2:3) в 1/4 финала клубного ЧМ.

«После того как мы отыграли один гол, пытались забить второй. Мы не сдались, и это хорошая черта характера. Сэйв в концовке [от Куртуа ] был невероятен – я думал, что мяч уже пересек линию ворот.

Первые два гола были пропущены слишком легко, мы отнеслись чересчур уважительно к сопернику. Но в целом участие в клубном чемпионате было для нас особенным опытом. Мы берем отсюда много позитивного. Если бы повезло чуть больше, сегодня мы могли пройти дальше», – сказал защитник «Боруссии ».