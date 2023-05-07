Абаскаль о 2:3 с «Зенитом»: «Спартак» играл ничуть не хуже команды с 5 чемпионствами подряд. Мы на правильном пути»

Гильермо Абаскаль отметил равную игру «Спартака» с «Зенитом» (2:3).

– Это лучший матч «Спартака» против « » за последнее время?

– Мы были очень близки, играли ничуть не хуже, чем команда, которая выиграла пять последних чемпионатов. Горжусь командой, горжусь ребятами. Не могу сказать, что нас сегодня переиграли.

Мы на длинном пути, это проект. Впереди много чего предстоит сделать. Это второй мой матч здесь, в Санкт‑Петербурге, у нас есть рост, мы на правильном пути.

Думаю, этот проект принесет нам много счастливых моментов. С командой, которая так долго доминирует в российском футболе, ничего нельзя изменить за один день.

– Что сказали вратарю в перерыве после его ошибки?

– Я его поддержал, его поддержала вся команда. Второй тайм он провел уверенно. Конечно, нам нечасто били по воротам. Но выглядел уверенно. Он встанет и пойдет дальше вперед, – сказал главный тренер « ».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд!