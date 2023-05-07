Абаскаль о 2:3 с «Зенитом»: «Спартак» играл ничуть не хуже команды с 5 чемпионствами подряд. Мы на правильном пути»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Селихов Матч ТВ Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль отметил равную игру «Спартака» с «Зенитом» (2:3).

– Это лучший матч «Спартака» против «Зенита» за последнее время?

– Мы были очень близки, играли ничуть не хуже, чем команда, которая выиграла пять последних чемпионатов. Горжусь командой, горжусь ребятами. Не могу сказать, что нас сегодня переиграли.

Мы на длинном пути, это проект. Впереди много чего предстоит сделать. Это второй мой матч здесь, в Санкт‑Петербурге, у нас есть рост, мы на правильном пути.

Думаю, этот проект принесет нам много счастливых моментов. С командой, которая так долго доминирует в российском футболе, ничего нельзя изменить за один день.

– Что сказали вратарю Александру Селихову в перерыве после его ошибки?

– Я его поддержал, его поддержала вся команда. Второй тайм он провел уверенно. Конечно, нам нечасто били по воротам. Но выглядел уверенно. Он встанет и пойдет дальше вперед, – сказал главный тренер «Спартака».

У «Зенита» – 2-я чемпионская звезда! Пять титулов подряд!

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39 комментариев

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Фанат Лионеля Месси
Абаскаль отлично подготовился к матчу
С адекватным судейством могли бы и выиграть
+94
-23
+71
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Ильдар Фарукшин
Рыжий мы в тебя верим и любим. Настоящий мужик ❤️❤️❤️❤️
+54
-5
+49
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Юрий Кечко
Спартак был неплох
Когда нету пруцевых и игнатовых это уже солиднее
Денисова бы ещё не ставить Спартаку , самое слабое место в составе
+25
-5
+20
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Максим_1975
Ответ Юрий Кечко
Спартак был неплох Когда нету пруцевых и игнатовых это уже солиднее Денисова бы ещё не ставить Спартаку , самое слабое место в составе
А к Селихову и удаленному чуду вопросов нет?
+6
0
+6
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Neromog
Ответ schwein
О, вот и новый трофей подвезли в музей. Играли ничуть не хуже. Займет достойное место к трофеям за победу в первых 5 турах и победу в групповом этапе кубка.
Прям как достойные поражения и боевые ничьи в ЛЧ.
+7
-2
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Ильдар Фарукшин
Ответ Вольдемар Непутёвый
в одно место - тык и не мужик
Пробовал что ли 😊😊😊
+5
-1
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Андрей Ткаченко
Удачи Спартаку в оставшихся матчах, и бороться до самой последней минуты чемпионата. Вперёд Спартак!!!
+6
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Трусики Бочкаревой
2 победы за последние 10 игр - спартак на правильном пути
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Neromog
Ответ Юрий Кечко
Спартак был неплох Когда нету пруцевых и игнатовых это уже солиднее Денисова бы ещё не ставить Спартаку , самое слабое место в составе
По Денисову полностью согласен. В идеале Литвинов вместо него. Ну и со следующего сезона пора Свинову шанс давать. Максименко и Селихов достаточно доверия растранжирили. Можно и молодому попробовать, тем более игрой в аренде он полностью заслужил это. При всей моей любви к Селихову.
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Никита Тулаев
Ответ Фанат Лионеля Месси
Абаскаль отлично подготовился к матчу С адекватным судейством могли бы и выиграть
выиграть вряд ли . второй год зенита очень спорный. в остальном то все по делу было
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Джононбек Тоиров
Судья по высказыванием Абаскаля, прямо настоящий спартаковец
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Александр Тихомиров
Ответ Ветер
Детский лепет. Бла, бла, бла. Как не было защиты, так и нет. Год уже прошéл, а пропускаем почти в каждой игре. С такой тактикой, забить больше соперника, ничего не выиграть. Суперкубок слил, Кубок слил, в чемпе катимся в середину. "Хорошая мина", при плохой игре.
когда то у нас бегал жиго в защите, айртон, а щас по сути ноунеймы
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GenchiK
Ответ Никита Тулаев
выиграть вряд ли . второй год зенита очень спорный. в остальном то все по делу было
Спорный? Зобнин за мгновение до того сам нарушил, далее прилетела ответка и...каким образом ему, остановившемся в центре поля помешали? А когда этот же Зобнин в первом тайме влетел в колено Клаудиньо была показана карточка? То то же...
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фанат Ска хабаровска
Ответ GenchiK
Спорный? Зобнин за мгновение до того сам нарушил, далее прилетела ответка и...каким образом ему, остановившемся в центре поля помешали? А когда этот же Зобнин в первом тайме влетел в колено Клаудиньо была показана карточка? То то же...
Во-первых, момента с толчком Зобнина бы не было, если бы судья поставил 100% пенальти в ворота Зенита атакой ранее.
Во-вторых, что за странная логика? Если игрок остановился в центре поля, не участвует в эпизоде, его ломать можно? Фол был 100%, так что в любом случае 2 гола Зенита быть не должно было
+3
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Rust Kadus
Спартак отлично сыграл, это крайнее чемпионство зенита на ближайшее время. Селя, не печалься, все лучшее ещё впереди
+5
-5
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ZarvuR2020
Ответ ВячеславКЗ
😀 Самому не смешно. Вас возили как щенят. Судейке спасибо скажи.
За левую пенку мне спасибо сказать? Извини конечно, но у тех моментов, из-за которых вы подняли визг, были прецеденты которые трактовались точно так же, и это всех устраивло. Спартак был хорош, только когда проигрывал.
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Антон
Ответ Юрий Кечко
Спартак был неплох Когда нету пруцевых и игнатовых это уже солиднее Денисова бы ещё не ставить Спартаку , самое слабое место в составе
Пруцев один из лучших
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Невский баклан
Ответ Neromog
По Денисову полностью согласен. В идеале Литвинов вместо него. Ну и со следующего сезона пора Свинову шанс давать. Максименко и Селихов достаточно доверия растранжирили. Можно и молодому попробовать, тем более игрой в аренде он полностью заслужил это. При всей моей любви к Селихову.
Максименко сделал косяк с Рыковым, Селя сегодня сделал такого же уровня косяк, плюс 2 такого де уровня с Динамо, Максименко за такое уже бы жгли на костре, Сегодня Селя 1 гол подарил и при этом все на это закроют глаза.
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GenchiK
Ответ фанат Ска хабаровска
Во-первых, момента с толчком Зобнина бы не было, если бы судья поставил 100% пенальти в ворота Зенита атакой ранее. Во-вторых, что за странная логика? Если игрок остановился в центре поля, не участвует в эпизоде, его ломать можно? Фол был 100%, так что в любом случае 2 гола Зенита быть не должно было
В первом тайме твой Зобнин в колено снёс Клаудиньо. По твоей логике его уже можно было удалять и...все далее моменты так же не состоялись бы. Одно но, Зенит уже вёл в счёте.
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Лесли Охирхиан
Ответ GenchiK
Спорный? Зобнин за мгновение до того сам нарушил, далее прилетела ответка и...каким образом ему, остановившемся в центре поля помешали? А когда этот же Зобнин в первом тайме влетел в колено Клаудиньо была показана карточка? То то же...
Тогда надо было давать штрафной за фол зобнина... А там не факт, что он к голу бы привел
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Никита Тулаев
Ответ GenchiK
Спорный? Зобнин за мгновение до того сам нарушил, далее прилетела ответка и...каким образом ему, остановившемся в центре поля помешали? А когда этот же Зобнин в первом тайме влетел в колено Клаудиньо была показана карточка? То то же...
Эмм. ты сам то понял что написал? Кузяев уронил зобнина, после чего остался без опеки, и именно он перевел мяч на правый фланг атаки, так как был свободен. Зобнин свалил? ок, штрафной и жк. а на Бальде фол не хочешь разобрать, не? ты футбол то хоть смотришь?
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Filipp Gorski
Ответ Фанат Лионеля Месси
Абаскаль отлично подготовился к матчу С адекватным судейством могли бы и выиграть
Да судейство во всем виновато(( плак плак
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Максим Новиков
Скажите плиз о каком правильном пути идет речь если Спартак постоянно пролетает с селекцией? То Крал, то Тил, то Ларссон, сейчас вот Дуарте
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Гриша
С Литвой и Джиком выиграли бы
+1
-1
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