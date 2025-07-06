Фран Гарсия о 3:2 с «Боруссией»: «Реал» хорошо потрудился, но последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча»
Фран Гарсия оценил победу над «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала клубного ЧМ.
«Приятные ощущения от выхода в полуфинал и от упорной работы команды. Последние несколько минут, возможно, испортили общее впечатление от матча, но, думаю, мы хорошо потрудились. Я предпочитаю фокусироваться на позитивных вещах, и сейчас нужно прийти в себя, ведь через три дня нас ждет очередной крайне тяжелый матч.
Невероятные ощущения от забитого гола. Это то, о чем мечтаешь в детстве. Я не такой везунчик, как Гонсало [Гарсия], в плане результативности, но думаю, что заканчиваю сезон на хорошей волне. Когда чем-то могу помочь команде, это делает меня счастливым», – сказал защитник «Реала», признанный лучшим игроком этого матча.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт ФИФА
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