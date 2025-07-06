Петржела о драке Смолова: «Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей. Федор рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»

Властимил Петржела высказался о драке Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

«Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей и позволяют вести себя подобным образом.

Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева . Нельзя применять физическое насилие по отношению к другим людям», — сказал экс-тренер «Зенита».