Петржела о драке Смолова: «Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей. Федор рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева»
Властимил Петржела высказался о драке Федора Смолова.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.
«Большие деньги портят российских футболистов. Из-за этого они чувствуют себя выше других людей и позволяют вести себя подобным образом.
Смолов рискует повторить судьбу Кокорина и Мамаева. Нельзя применять физическое насилие по отношению к другим людям», — сказал экс-тренер «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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