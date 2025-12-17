Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
«Динамо» Махачкала хочет определиться с новым тренером до конца года.
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о поиске нового тренера.
Прежний тренер дагестанцев Хасанби Биджиев покинул пост 9 декабря.
«Не буду комментировать информацию о Слишковиче, в этом нет смысла. Сейчас мы ищем нового главного тренера, а это один из самых тяжелых процессов в футболе, если не самый тяжелый. Нельзя сказать, что сейчас близки к одному из кандидатов, потому что если близки — завтра надо решать.
Подойдем к решению взвешенно: когда назначим определенного специалиста, будем знать, почему выбрали именно его. До Нового года нужно закрыть этот вопрос», — сказал Газизов.
