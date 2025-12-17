  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
0

Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»

«Динамо» Махачкала хочет определиться с новым тренером до конца года.

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал о поиске нового тренера.

Прежний тренер дагестанцев Хасанби Биджиев покинул пост 9 декабря.

«Не буду комментировать информацию о Слишковиче, в этом нет смысла. Сейчас мы ищем нового главного тренера, а это один из самых тяжелых процессов в футболе, если не самый тяжелый. Нельзя сказать, что сейчас близки к одному из кандидатов, потому что если близки — завтра надо решать.

Подойдем к решению взвешенно: когда назначим определенного специалиста, будем знать, почему выбрали именно его. До Нового года нужно закрыть этот вопрос», — сказал Газизов.

После 18 туров «Динамо» занимает в РПЛ 13-е место.

Что делать с Хаби Алонсо?37498 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoДинамо Махачкала
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Газизов о «Динамо» Махачкала: «Выбор тренера – одно из сложнейших решений. Я приверженец отечественной школы, Гаджиев тоже, думаю. Ведем консультации»
15 декабря, 17:43
Божович назвал Биджиева тренером 2025 года в РПЛ: «Он маленькими ресурсами в «Динамо» проделывал крутую работу»
14 декабря, 13:15
Слишкович о назначении в «Динамо» Махачкала: «Это неправда, первый раз об этом слышу. Со мной никто не контактировал, я отдыхаю в другой стране с семьей»
12 декабря, 17:56
Главные новости
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
16 минут назад
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 06:10
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
сегодня, 05:47
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:08
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Агент ван Нистелроя: «Руд не рассматривает РПЛ и лиги из Восточной Европы, но интерес из этого региона есть»
сегодня, 03:53
Суарес и «Интер Майами» близки к продлению контракта на год. 38-летний форвард проведет заключительный сезон в клубе
сегодня, 03:22
Рэшфорд – единственный в «Барсе» с голами во всех 3 турнирах сезона. У вингера 7 мячей в 23 играх
сегодня, 02:16
Ко всем новостям
Последние новости
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
26 минут назад
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
43 минуты назад
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
55 минут назад
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59
Кержаков пошутил про общение с Месси: «Ему пришлось русский учить, чтобы со мной поговорить, поэтому мучился»
сегодня, 05:23
Эстевао пропустил матч с «Кардиффом» из проблем с мышцами и не сыграет с «Ньюкаслом»
сегодня, 04:54
Сычев об Аршавине в хоккее: «С мячом получше, но и с клюшкой тоже неплох. На синей линии уверенно стоит и часто выходит один на один»
сегодня, 04:36
Черчесов о «Сан-Сиро»: «Не отвечает многим современным требованиям, но его исторической ауры будет не хватать, когда появится новая арена»
сегодня, 04:08