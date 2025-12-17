  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»
0

Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»

Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут.

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Динамо» и «Спартаке».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, а из «Динамо» ушел Валерий Карпин.

«Главная проблема «Спартака» и «Динамо» – их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности.

Карпин провалился в «Динамо», потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих. «Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орет. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста.

Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – сказал Овчинников.

Что делать с Хаби Алонсо?37688 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoВалерий Карпин
logoВалерий Овчинников
logoДеян Станкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Вопрос лимита на легионеров в РПЛ важен для 46% болельщиков. 23% опрошенных считают, что ужесточение ограничений приведет к падению уровня российских игроков (ВЦИОМ)
13 минут назад
32% болельщиков положительно относятся к легионерам в РПЛ, 36% – отрицательно. 49% опрошенных считают, что иностранцы повышают качество турнира (ВЦИОМ)
сегодня, 08:20
Он играл с Педри и Хави, а сейчас стал проповедником. Вспомните экс-футболиста «Барсы»?
сегодня, 08:00Тесты и игры
Кубок английской лиги. 1/4 финала. «Ман Сити» примет «Брентфорд», «Ньюкасл» против «Фулхэма»
сегодня, 07:33
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» в гостях у «Талаверы», «Атлетико» против «Атлетико Балеарес»
сегодня, 06:10
Дембеле взял премию The Best, победы «Барсы» и «Челси», Мбаппе выиграл суд у «ПСЖ», дело о расизме против Кордобы рассмотрят в четверг, претенденты на приз тренеру месяца в РПЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Россия до бана боролась с Португалией в таблице коэффициентов УЕФА. Сколько клубов оттуда назовете?
сегодня, 06:00Тесты и игры
Трамп ограничил въезд в США для граждан Кот-д’Ивуара и Сенегала. Их сборные сыграют на ЧМ-2026
сегодня, 05:47
Межконтинентальный кубок. «ПСЖ» Сафонова сыграет в финале с «Фламенго». Онлайн-трансляция начнется в 20:00
сегодня, 05:08
Кисляк о 4-м месте ЦСКА: «Постараемся во второй части сезона чуть прибавить, показать иной футбол и результат»
сегодня, 04:24
Ко всем новостям
Последние новости
Сын Ибрагимовича попал в заявку Милана на Суперкубок Италии
30 минут назад
«Зенит» и «Войводина» ведут переговоры о товарищеском матче в июле
51 минуту назад
Черчесов о новогодних планах: «Побольше побыть с родными и активно поработать дедушкой с двумя внучками»
сегодня, 07:58
Газизов о тренере для «Динамо» Махачкала: «До Нового года нужно закрыть вопрос. Слишкович? Не комментирую»
сегодня, 07:46
«Сан-Хосе» опережает «Интер Майами» Месси в борьбе за Вернера
сегодня, 07:23
«Талавера» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 07:06
Брейдо о Николиче: «Сильнейший тренер. Уверен, он еще захочет тренировать в России»
сегодня, 06:54
«Атлетико Балеарес» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00
сегодня, 06:37
Черчесов о Модриче: «До сих пор не потерял мотивации. Не только уникальный талант, но и образец профессионализма»
сегодня, 06:25
«Манчестер Сити» – «Брентфорд». Онлайн-трансляция начнется в 22:30
сегодня, 05:59