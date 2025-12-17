Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут – они и сейчас будут каратиста искать. Пока руководство не начнет анализировать, ничего хорошего не будет»

Валерий Овчинников: «Спартак» любит тренеров, которые прыгают и орут.

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о ситуации в «Динамо» и «Спартаке ».

В ноябре «Спартак» уволил Деяна Станковича с поста главного тренера, а из «Динамо» ушел Валерий Карпин .

«Главная проблема «Спартака» и «Динамо » – их руководство. Не в тренерах! Главному тренеру должны давать все возможности.

Карпин провалился в «Динамо», потому что их система отторгает спартаковцев. Никого не воспринимает, кроме своих. «Спартак» любит сумасшедших: тех, кто прыгает и орет. Они и сейчас будут искать какого-то каратиста.

Пока руководители не будут грамотно анализировать, ничего хорошего не будет», – сказал Овчинников.