5

Нигерия пожаловалась на ДР Конго в ФИФА после поражения в отборе на ЧМ. У некоторых конголезских игроков есть европейские паспорта, что запрещено законодательством страны

Нигерия обвинила ДР Конго в махинациях с гражданством игроков сборной.

Федерация футбола Нигерии подала жалобу в ФИФА по поводу состава сборной Демократической Республики Конго.

Ранее сборная Нигерии потеряла шансы попасть на ЧМ-2026, проиграв сборной ДР Конго по пенальти в 3-м раунде африканской квалификации. Конголезцы получили право сыграть в межконтинентальных стыковых матчах.

Как сообщает ESPN, Федерация футбола Нигерии пожаловалась в ФИФА на нескольких игроков сборной ДР Конго с двойным гражданством, игравших в отборе на ЧМ. В жалобе утверждается, что от шести до девяти футболистов, родившихся в Европе, не имели права представлять ДР Конго, поскольку не прошли процедуру отказа от европейских паспортов в соответствии с законодательством.

«По законам ДР Конго нельзя иметь двойное гражданство. У многих из [игроков их сборной] есть европейские паспорта – у кого-то французские, у кого-то нидерландские. Правила очень четкие. Мы не можем сейчас ничего сказать, но мы подали протест в ФИФА. Есть игроки, которые получили свое [гражданство] всего за три месяца. Мы считаем это нарушением регламента.

Правила ФИФА отличаются от законов ДР Конго, поэтому ФИФА одобрила их [участие]. Согласно правилам ФИФА, если у вас есть паспорт вашей страны, вы имеете право на участие в соревнованиях. Но мы утверждаем, что ФИФА обманули, потому что в их обязанности не входит следить за соблюдением законов ДР Конго. ФИФА руководствуется своими собственными правилами, и именно на основании того, что было представлено ФИФА, они отменили их [европейское спортивное гражданство]. Мы считаем, что это махинация», – сказал генеральный секретарь NFF Мохаммед Сануси.

Ожидается, что решение по жалобе Нигерии будет принято до начала межконтинентального плей-офф в марте.

«Он совершал ритуал вуду». Тренер Нигерии Шелль объяснил колдовством поражение от ДР Конго по пенальти и невыход на ЧМ-2026

