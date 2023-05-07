Рауль Рианчо: «В России устарела подготовка и методология обучения тренеров. Она не отвечает современным требованиям»

Теги Спартак премьер-лига Россия Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо считает, что в России устарела система подготовки тренеров.

«Я думаю, что ключевым фактором большого количества иностранных тренеров в чемпионате России является образование. Считаю, что подготовка и методология обучения тренеров в России устарела и не отвечает современным требованиям.

Современная методология в Европе стремится к целостному развитию футболиста. Новая методология предполагает поиск всесторонне развитых игроков на технико-тактическом и физическом уровне.

Игрок новой формации должен меньше бегать, больше думать и принимать быстрые решения во время матча. Он не робот, управляемый с места тренера, игрок новой формации – это тренер в игре», – сказал бывший тренер «Спартака».

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ansdv
Сложно найти что в России не устарело)
+23
-6
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТТД Бубнова
Прям капитан очевидность. Только российские тренеры с этим не согласны )
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Грустный Тролль
Хорошая попытка, Рауль, но вряд ли тебя возьмут тренировать)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Володя Иванов
Сто процентов, но в ВШТ будут говорить наоборот...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Совесть Черданцева
В России практически всё не отвечает современным требованиям
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Начинаться тренировка должна с восходом солнца)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Valentin Grabenovsky
скажите это гершковичу
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Ганненко
Это он намекает, чтобы его пригласили потренировать кого-нибудь. Что-то я большого засилья иностранных тренеров не вижу. В других чемпионатах примерно столько же. Да и по результатам выделяется только Личка
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жесткий Костас
Тут только мат и перемат рулят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Zorin
А кого Рианчо тренерует?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fatei4
Педри и гави, пробегающие по 12км за матч: "всмысле #ля?!"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Совершенно верно- нужно начать учить тренеров тренировать, судей учить судить , игроков учить играть.
И мое мнение , что это все решаемо если в руководство рфс и РПЛ придут профессионалы люди из футбола, как в хоккее, вместо нынешних руководителей рфс и РПЛ Алаева с Митрофановым.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Ответ ansdv
Сложно найти что в России не устарело)
Содержимое бункера
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий