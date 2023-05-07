Рауль Рианчо: «В России устарела подготовка и методология обучения тренеров. Она не отвечает современным требованиям»

Рауль Рианчо считает, что в России устарела система подготовки тренеров.

«Я думаю, что ключевым фактором большого количества иностранных тренеров в чемпионате России является образование. Считаю, что подготовка и методология обучения тренеров в России устарела и не отвечает современным требованиям.

Современная методология в Европе стремится к целостному развитию футболиста. Новая методология предполагает поиск всесторонне развитых игроков на технико-тактическом и физическом уровне.

Игрок новой формации должен меньше бегать, больше думать и принимать быстрые решения во время матча. Он не робот, управляемый с места тренера, игрок новой формации – это тренер в игре», – сказал бывший тренер « ».