Рауль Рианчо: «В России зарплаты у молодых игроков иногда выше, чем в Испании. Возможно, нужен потолок зарплат для них»

Теги премьер-лига Россия Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо считает, что у молодых игроков в России зарплаты выше, чем в Испании.

Кроме того, экс-тренер «Спартак» высказался о возможности введения потолка зарплат в футболе.

«Может ли в футболе появиться потолок зарплат? Думаю, эта модель неактуальна для европейского футбола. Тут другая система отношений между игроком и клубом, нежели в Северной Америке. Чтобы внедрить такой подход, надо полностью переделывать механизмы покупки-продажи игроков.

Что касается России, возможно, система потолка зарплат может быть применима по отношению к молодым игрокам, чтобы богатые клубы не переманивали таланты у середняков. Если сравнивать страны, то в России зарплаты у молодых игроков иногда выше, чем в Испании», – сказал Рианчо.

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1 комментарий

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Evgen51Sever
Где-то поперхнулся Кокорин))
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