Рауль Рианчо: «В АПЛ у российского клуба было бы максимум 5 побед, остальное – поражения. РПЛ не сильный чемпионат, мягко говоря»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия премьер-лига Англия Рауль Рианчо Футбол

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил шансы клубов Мир РПЛ добиться успеха в АПЛ.

– Премьер-лига – один из трех самых сложных чемпионатов в мире. Это очень профессиональная лига. Трудно сказать, какое место заняли бы «Спартак» или «Зенит» в АПЛ. Испанская лига также очень жесткая, и вы видите матчи, в которых команды из третьего дивизиона создают большие трудности для коллективов из высшей лиги.

– «Зенит» на Transfermarkt стоит 150 миллионов евро.

– Ценник состава не показывает его силу. На данный момент, чтобы вам конкурировать, например, в испанской лиге, нужно выкладываться в каждой игре на 100 процентов. Если ты этого не делаешь, то ты ничего не выиграешь.

В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ. Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум 5 побед, а все остальные игры – поражения.

Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А РПЛ не сильный чемпионат, мягко говоря, – заявил Рианчо.

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18 комментариев

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Дядя Гор
Солнцеликий решил поделиться мыслями.
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Виталик Украинский
Ответ Pertinax Gandi
А в чемпионате Саудовской Аравии смог бы играть клуб РПЛ? Или отсутствие шлюх и алкоголя помешало бы?
Спартак не смог бы.
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Вратарь Бага
Ну теоретически в АПЛ Зенит мог потягаться с его бюджетом, если поставить например Гвардиолу или Боаша, и под него подбирать игроков.
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Андрей Лоел
К сожалению все так и есть.
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Максим Попов
Де и не стоит забывать в России играют голубые и женщины в Рпл,надо просто мужиков брат и уровень будет ростм,сейчас зенит боится играть в лч ,это вообще позор
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Vlad
А недавно экс-защитник Спартака Митрески говорил, что России не интересно играть в Азии.
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Максим Попов
Хорошо все сказал, профенализм в России надо выращивать, а тап даже зенит боролся бы там за выживание
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Фан Рубина
Скорее наоборот - английские бей-беги бегунки бы в РПЛ зацепили побед 5, не больше. Потому что именно РПЛ - сильнейшая лига мира. А вся АПЛ - громадная футбольная афёра, когда за счёт пиара и огромных денежных вливаний людям внушили, что это дешёвое бей-беги зрелище - самый сильный чемпионат и что нужно играть так.
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remontada
Устал заигрывать и ждать жирного предложения из России. Теперь говорит как есть.
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AlexZhano__
Ответ Magmi
Вообще нет смысла представлять как выступала бы любая российская команда в другом чемпионате, тем более в АПЛ. Там абсолютно другие доходы, очевидно, что команда была бы иначе укомплектована, поэтому это все лирика из разряда если бы у бабушки кое-что было.
У нас почему-то распространён странный миф, что у наших команд якобы слишком большие бюджеты. Даже в тучные годы бюджеты наших команд были в лучшем случае на уровне европейских середняков.
+6
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Magmi
Вообще нет смысла представлять как выступала бы любая российская команда в другом чемпионате, тем более в АПЛ. Там абсолютно другие доходы, очевидно, что команда была бы иначе укомплектована, поэтому это все лирика из разряда если бы у бабушки кое-что было.
+19
-2
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AF007
Не, наоборот
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mcowen
нынешний Ливерпуль выиграла бы любая команда РПЛ))
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Niko [Ars]
Переобулся солнечный, раньше комплиментарно отзывался о РПЛ)
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Олег Мохов
терюшков:циркон по господину Рианче.
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Pertinax Gandi
А в чемпионате Саудовской Аравии смог бы играть клуб РПЛ? Или отсутствие шлюх и алкоголя помешало бы?
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Мосгорсуд
Ну что, всё по делу и правильно сказал....оно так примерно и есть
+7
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Барсик Юрана
Не лижет хоть как Ари
+3
-3
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