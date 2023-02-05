Рауль Рианчо: «В АПЛ у российского клуба было бы максимум 5 побед, остальное – поражения. РПЛ не сильный чемпионат, мягко говоря»

Экс-тренер « » оценил шансы клубов Мир РПЛ добиться успеха в .

– Премьер-лига – один из трех самых сложных чемпионатов в мире. Это очень профессиональная лига. Трудно сказать, какое место заняли бы «Спартак» или « » в АПЛ. Испанская лига также очень жесткая, и вы видите матчи, в которых команды из третьего дивизиона создают большие трудности для коллективов из высшей лиги.

– «Зенит» на Transfermarkt стоит 150 миллионов евро.

– Ценник состава не показывает его силу. На данный момент, чтобы вам конкурировать, например, в испанской лиге, нужно выкладываться в каждой игре на 100 процентов. Если ты этого не делаешь, то ты ничего не выиграешь.

В российском чемпионате не такая большая конкуренция, ни один клуб из этой лиги не смог бы играть в АПЛ. Думаю, за весь сезон у российского клуба в Англии было бы максимум 5 побед, а все остальные игры – поражения.

Команды, которые выходят в финал еврокубков, как правило, выступают в очень сложных чемпионатах. А РПЛ не сильный чемпионат, мягко говоря, – заявил Рианчо.