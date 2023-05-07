Сантос о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это признание их заслуг и того, что они привнесли в российский футбол»
Дуглас Сантос высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.
– Что вы думаете об истории с получением Малкомом и Клаудиньо российских паспортов?
– Я смотрю на эту ситуацию так: у ребят появилась отличная возможность, которой они воспользовались. Тем более, что это новые возможности и для клуба. При этом должен отметить очень высокий уровень наших российских футболистов в «Зените» и тех, кто в целом играет в РПЛ.
С другой стороны, паспорта Малкома и Клаудиньо – это в том числе и признание их заслуг, того, что они привнесли в российский футбол, – сказал капитан «Зенита».
Напомним, 24 февраля бразильским игрокам указом президента было предоставлено гражданство РФ. 20 марта их агент сообщил, что футболисты получили паспорта.
Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургский клуб 31 матч, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В этом сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, 4 гола и 9 результативных передач. Его статистика – здесь.
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Про Акинфеева и прочих в своё время отказников из ЦСКА не говорю - но даже Зобнин, "прямо сейчас" отказался играть в товарняках и Карпин его не вызывает.
Дзюба-то не такой - он-то не "устал" ))) - но зато ему злорадный бан от тренера сборной и его подпевал.
У Малкома теперь тоже двойное гражданство - России и Бразилии.
Понятно, Бразилия всегда будет для него на первом месте, Россия на втором.
А остальные страны на третьем, бронзовыми призерами .. ))