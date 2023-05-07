Сантос о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это признание их заслуг и того, что они привнесли в российский футбол»

Дуглас Сантос высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

– Что вы думаете об истории с получением Малкомом и российских паспортов?

– Я смотрю на эту ситуацию так: у ребят появилась отличная возможность, которой они воспользовались. Тем более, что это новые возможности и для клуба. При этом должен отметить очень высокий уровень наших российских футболистов в «Зените» и тех, кто в целом играет в .

С другой стороны, паспорта и Клаудиньо – это в том числе и признание их заслуг, того, что они привнесли в российский футбол, – сказал капитан « ».

Напомним, 24 февраля бразильским игрокам указом президента было предоставлено гражданство РФ. 20 марта их агент сообщил, что футболисты получили паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургский клуб 31 матч, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В этом сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, 4 гола и 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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