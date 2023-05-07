Сантос о паспортах РФ для Малкома и Клаудиньо: «Это признание их заслуг и того, что они привнесли в российский футбол»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дуглас Сантос натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Дуглас Сантос высказался о том, что Малком и Клаудиньо получили российские паспорта.

– Что вы думаете об истории с получением Малкомом и Клаудиньо российских паспортов?

– Я смотрю на эту ситуацию так: у ребят появилась отличная возможность, которой они воспользовались. Тем более, что это новые возможности и для клуба. При этом должен отметить очень высокий уровень наших российских футболистов в «Зените» и тех, кто в целом играет в РПЛ.

С другой стороны, паспорта Малкома и Клаудиньо – это в том числе и признание их заслуг, того, что они привнесли в российский футбол, – сказал капитан «Зенита».

Напомним, 24 февраля бразильским игрокам указом президента было предоставлено гражданство РФ. 20 марта их агент сообщил, что футболисты получили паспорта.

Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел за петербургский клуб 31 матч, забил 25 голов и сделал 7 результативных передач. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Клаудиньо перешел в «Зенит» летом 2021 года. В этом сезоне на его счету 27 матчей во всех турнирах, 4 гола и 9 результативных передач. Его статистика – здесь.

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22 комментария

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Konstantin Zorin
А уточните пожалуйста, какие это заслуги у зенитовских бразил перед Россией? Они даже а сборной играть не собираются.
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Konstantin Zorin
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
налоги тоже важно
Налоги они платят не зависимо от гражданства.
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Konstantin Zorin
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
ты чо гонишь??если ты в монако родился но гражданин другой страны,то деньги монако отдаешь??))) хаааа.Депардье,Джонс джуниор по твоему Россию любят????иди учись!
Да ты с бухгалтерией не знаком. Все, работающие в России отчисляют подоходный налог автоматом, плюс в пенсионный фонд, плюс Зенит отчисляет налог на ЗП. И в Бразилии с них ещё подоходный возьмут, если с РФ нет договора о двойном налогообложении. Учи матчасть.
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Konstantin Zorin
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
Все, работающие в России --------------- ты дебил?они не работающие,а ГРАЖДАНЕ!!
Все граждане и неграждане, работающие в РФ официально, платят налоги в РФ. Мальчик, это даже не обсуждается.
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Кирл
согласно закону они русский язык должны знать! Вопрос, кроме мата и борща???
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munhin
кому-то по спортивным заслугам дают, в кто-то хочет паспорт чтобы спрятаться от правосудия
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Жесткий Костас
Теперь их дворниками можно нанять.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Konstantin Zorin
Все граждане и неграждане, работающие в РФ официально, платят налоги в РФ. Мальчик, это даже не обсуждается.
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Konstantin Zorin
Ответ Остап Бендер Сгибальщик
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И вот такое гуано болеет за Зенит. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡
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Konstantin Zorin
Ответ Karel
Спрашиваешь, как попугай - в пятисотый раз. Да не за заслуги - а согласно закону. ФЗ РФ о "Гражданстве РФ". Статья 14.
Так гражданство подразумевает опреденные обязанности. Или нет?
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munhin
Ответ Konstantin Zorin
А уточните пожалуйста, какие это заслуги у зенитовских бразил перед Россией? Они даже а сборной играть не собираются.
чемпионы российского клуба, да перед москвой и правда заслуг никаких )))
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Karel
Ответ Konstantin Zorin
Так гражданство подразумевает опреденные обязанности. Или нет?
Да. Но играть за сборную РФ - это не обязанность. Скорее, привилегия. С пафосом как-то вроде - но я так думаю.

Про Акинфеева и прочих в своё время отказников из ЦСКА не говорю - но даже Зобнин, "прямо сейчас" отказался играть в товарняках и Карпин его не вызывает.

Дзюба-то не такой - он-то не "устал" ))) - но зато ему злорадный бан от тренера сборной и его подпевал.

У Малкома теперь тоже двойное гражданство - России и Бразилии.
Понятно, Бразилия всегда будет для него на первом месте, Россия на втором.

А остальные страны на третьем, бронзовыми призерами .. ))
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Karl_Ivanovich
Ответ Spartakus1984
И что они привнесли?
Сантос имеет в виду, что гражданство его коллегам предоставлено как высококвалифицированным специалистам.
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Остап Бендер Сгибальщик
Ответ Кирл
согласно закону они русский язык должны знать! Вопрос, кроме мата и борща???
согласно закона любой спортсмен,который принес пользу команде в соревнованиях имеет право.вспомни корейского чувака вроде Ким в зимних видах спорта
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