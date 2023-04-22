Сергей Семак: «Клаудиньо с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком, если не вызовут в сборную Бразилии»

Теги Зенит Сергей Семак Сборная Бразилии по футболу премьер-лига Россия Сборная России по футболу натурализация Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Сергей Семак отметил, что Клаудиньо готов играть за Россию при определнных условиях.

«Мне кажется, тут нет никаких споров. Он бразилец, каждый бразилец мечтает играть за сборную.

Если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком. Здесь никаких несостыковок нет», – подчеркнул главный тренер «Зенита».

Малком с Клаудиньо – теперь граждане России. Что у них со сборной и статусом легионеров?

Малком и Клаудиньо должны служить в армии? Их могут мобилизовать? Спросили юристов

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43 комментария

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a2wai
Эти любители платить меньше налогов никакую сборную России представлять не собираются. Им это и не надо. Они в курсе уровня футболистов из России, и эту сборную они сильнее не сделают.

Да и сборная в ближайшее время, судя по всему, ничего кроме товарняков играть не будет - от последнего чемпионата, на который звали, мы отказались сами. А ближайший будущий чемпионат, на который нас позовут будет огого когда.
+37
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+29
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Xm.md
Во заливает Сельдереич
+28
-7
+21
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Саша Пушкин
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От кого будут защищать?
От НАТО, очевидно же.
+16
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Log in
От кого будут защищать?
+14
-5
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justbored
"если не вызовут в сборную Бразилии" 😂

ну хоть нет путаницы в приоритетах
+6
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jepp ebriloff
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От кого будут защищать?
От Ирана, Ирака и сборной Медиалиги
+6
-2
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ValmontZ
спаржи перекушал
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-2
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Трент Резнор
Ты бы с ними согласовал, а то кретином выглядишь
+3
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pasha10
Ответ Злодей Спб
Только есть один мааленький нюанс, о котором почему-то все рассуждающие о налогах умалчивают. Получив Российское гражданство Малком и Клауд действительно могут оптимизировать налоговые выплаты, но теперь они будут платить в бюджет РФ, а не в бюджет Бразилии, как это делали раньше. Между странами действует договор о запрете двойного налогообложения. Вам не кажется, что этот вариант предпочтительней? Но почему-то все критики акцентируют внимание на том, что совокупные выплаты игроков Зенита уменьшатся, вместо акцента на смене налоговой юрисдикции :)
у легов через год игры есть варик стать резидентом, то бишь они и так платили 14 процентов, если не знаешь не пиши
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Владимир Лапин
Отвратительная практика натурализации. Еще можно попытаться понять, когда так получает паспорт условный аргентинец, у которого бабушка была испанкой, но в России свой путь... жесть. То защищают своих, доморощенных, устанавливая лимиты, то раздают гражданство налево и направо. Вручите уже Зениту все кубки навечно и пусть он успокоится, а то придумывают и переобуваются на ходу
+3
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Mixet.spb
Сомневаюсь, Малком наиграл на топ-5, в отличии от Кузяева. Клава пока не тот
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ЛеваяНогаХалка
Ответ a2wai
Эти любители платить меньше налогов никакую сборную России представлять не собираются. Им это и не надо. Они в курсе уровня футболистов из России, и эту сборную они сильнее не сделают. Да и сборная в ближайшее время, судя по всему, ничего кроме товарняков играть не будет - от последнего чемпионата, на который звали, мы отказались сами. А ближайший будущий чемпионат, на который нас позовут будет огого когда.
Конечно в сборную России они не собираются. Но что значит эту сборную они сильнее не сделают?)
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Alexandr Kondratev
Ответ Артём Сергеев
ЗЕНИТ ,ОСНОВНАЯ БАЗА ПАТРИОТОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ, сорян за капслок
чуть глаза от капса на лоб не полезли
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Данко Лазович
Ответ LifeSpartak
Что за бред ты несёшь?Вы им выдали паспорта ради того ,что бы вписаться в лимит!Вы сборище ненавистных людей,вот и всё!
Они все еще легионеры. В лимите. И че? тему не изучил, решил пернуть?
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Pelerin
Вот лучше просто молчать )
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Dexter Dallas
под Бахмут поедут защищать?
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Зайцев Руслан
Ответ EvgenCSKA
Семак лицемер...все понимают для чего Клава получил гражданство...Семак отписка
Для чего?
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Зайцев Руслан
Я только за, иначе мы что, не империя?
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LifeSpartak
Что за бред ты несёшь?Вы им выдали паспорта ради того ,что бы вписаться в лимит!Вы сборище ненавистных людей,вот и всё!
+3
-3
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azax
Все логично.
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Dmitriy Vin
Ответ Злодей Спб
Только есть один мааленький нюанс, о котором почему-то все рассуждающие о налогах умалчивают. Получив Российское гражданство Малком и Клауд действительно могут оптимизировать налоговые выплаты, но теперь они будут платить в бюджет РФ, а не в бюджет Бразилии, как это делали раньше. Между странами действует договор о запрете двойного налогообложения. Вам не кажется, что этот вариант предпочтительней? Но почему-то все критики акцентируют внимание на том, что совокупные выплаты игроков Зенита уменьшатся, вместо акцента на смене налоговой юрисдикции :)
они говорят то, что им вдалбливают. А включать голову - это уже сложно))
+4
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Фут.Боль
А Малком с Клаудиньо в курсе этого?
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Поцелуй Оздоева
Ответ a2wai
Эти любители платить меньше налогов никакую сборную России представлять не собираются. Им это и не надо. Они в курсе уровня футболистов из России, и эту сборную они сильнее не сделают. Да и сборная в ближайшее время, судя по всему, ничего кроме товарняков играть не будет - от последнего чемпионата, на который звали, мы отказались сами. А ближайший будущий чемпионат, на который нас позовут будет огого когда.
При чем тут налоги? Они могут платить 13% НДФЛ даже будучи гражданами Бразилии.
+1
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Зайцев Руслан
Ответ LifeSpartak
Что за бред ты несёшь?Вы им выдали паспорта ради того ,что бы вписаться в лимит!Вы сборище ненавистных людей,вот и всё!
Товарищ, вы фантазируете от зависти и нескончаемой боли. Получение паспортов другого государства ради обхода лимита футбольного клуба есть только в воспаленных головах людей, которые не очень понимают что несут. Потише будьте и не позорьтесь.
Или вы так переживаете, что уголовнику Промесу не дают паспорт РФ? Опять зависть? Так это потому что в нашем законе написано, что гражданство предоставляют только тем, кто не запачкан всякой уголовщиной. А это не про ваш спартак и не про тех, кого вы покрываете
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Dooomer
Ответ Владимир Лапин
Отвратительная практика натурализации. Еще можно попытаться понять, когда так получает паспорт условный аргентинец, у которого бабушка была испанкой, но в России свой путь... жесть. То защищают своих, доморощенных, устанавливая лимиты, то раздают гражданство налево и направо. Вручите уже Зениту все кубки навечно и пусть он успокоится, а то придумывают и переобуваются на ходу
Да какая разница? В эпоху глобализации все игроки во всех странах перемешаны. А с гражданством играются только в плане какой-то оптимизации, игровой или финансовой. Это не хорошо, и не плохо, это просто факт. Это раньше болели за местных (батя у меня до сих пор помнит игроков, кто у них в футбол за село играл), а сейчас чистое шоу. НУ ТАК СЛОЖИЛОСЬ!
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