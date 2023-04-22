Сергей Семак: «Клаудиньо с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком, если не вызовут в сборную Бразилии»
Сергей Семак отметил, что Клаудиньо готов играть за Россию при определнных условиях.
«Мне кажется, тут нет никаких споров. Он бразилец, каждый бразилец мечтает играть за сборную.
Если он не получит вызов в сборную Бразилии, то с удовольствием будет защищать флаг России, как и Малком. Здесь никаких несостыковок нет», – подчеркнул главный тренер «Зенита».
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Да и сборная в ближайшее время, судя по всему, ничего кроме товарняков играть не будет - от последнего чемпионата, на который звали, мы отказались сами. А ближайший будущий чемпионат, на который нас позовут будет огого когда.
ну хоть нет путаницы в приоритетах
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