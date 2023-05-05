Аленичев о «Зените»: «Убери Малкома и Клаудиньо – что будет? Не факт, что они бы брали чемпионства»

Дмитрий Аленичев не уверен в победах «Зенита» без бразильских игроков в Мир РПЛ.

– Как думаете, кто лучший тренер сезона: Семак или Карпин?

– Думаю, что на 99% этим человеком станет Семак. Почему? Результат. Пятое чемпионство.

– Как вы думаете, будь на месте Семака любой другой тренер, команда бы побеждала?

– Победы « » – это заслуга Сергея Богдановича.

Я когда приходил в «Порту», у нас было 10 бразильцев. Потом остановились на том, что их должно быть трое.

К чему я веду: их наличие не всегда дает результат. Сергей Богданович сумел найти контакт, ему это удалось. Потому что эти ребята очень непростые.

Кажется, что все легко: дай им мяч, а они забьют. Бразильцев нужно объединить, донести до них мысль, потому что среди них нередко бывают разгильдяи.

– А без бразильцев этот «Зенит» также бы брал первые места?

– Не будет бразильцев, у многих других команд появятся огромные шансы стать чемпионом.

Убери Малкома и Клаудиньо, что будет? Сколько будет потеряно очков?

Малком в каждой игре либо отдает, либо забивает. Не факт, что «Зенит» брал бы чемпионства, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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