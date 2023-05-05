Аленичев о «Зените»: «Убери Малкома и Клаудиньо – что будет? Не факт, что они бы брали чемпионства»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Аленичев Малком Матч ТВ Клаудиньо Футбол

Дмитрий Аленичев не уверен в победах «Зенита» без бразильских игроков в Мир РПЛ.

– Как думаете, кто лучший тренер сезона: Семак или Карпин?

– Думаю, что на 99% этим человеком станет Семак. Почему? Результат. Пятое чемпионство.

– Как вы думаете, будь на месте Семака любой другой тренер, команда бы побеждала?

– Победы «Зенита» – это заслуга Сергея Богдановича.

Я когда приходил в «Порту», у нас было 10 бразильцев. Потом остановились на том, что их должно быть трое.

К чему я веду: их наличие не всегда дает результат. Сергей Богданович сумел найти контакт, ему это удалось. Потому что эти ребята очень непростые.

Кажется, что все легко: дай им мяч, а они забьют. Бразильцев нужно объединить, донести до них мысль, потому что среди них нередко бывают разгильдяи.

– А без бразильцев этот «Зенит» также бы брал первые места?

– Не будет бразильцев, у многих других команд появятся огромные шансы стать чемпионом.

Убери Малкома и Клаудиньо, что будет? Сколько будет потеряно очков?

Малком в каждой игре либо отдает, либо забивает. Не факт, что «Зенит» брал бы чемпионства, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

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67 комментариев

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eao79rus
Убери у любой команды лучших игроков и она просядет. Тупой наброс
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analogia
Меня как болельщика ЦСКА тоже поражает такие глупые формулировки ) Ну Зенит выбрал рынок Бразилии, как когда то давно на этом рынке сидел и ЦСКА, и как показывает практика, это приносит результат, в чем проблема закупать там игроков, вопрос к тем, кто отвечает за трансферы в конкретных клубах. Да, зенит безусловно богаче остальных, но у них еще при этом адекватное руководство, отличный менеджмент, оно то и является фундаментом уже всего остального, какие игроки будут в команде, тренер и т.п. Спартак кроме шуток, ежегодно способен составлять конкуренцию Зениту, Лукойл поможет, но ведь проблема именно в некомпетентности «специалистов», с них и надо начинать, а не отнимать в уме существующих футболистов зенита
+63
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+63
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Pushkin_CR7
Ответ eao79rus
Убери у любой команды лучших игроков и она просядет. Тупой наброс
Аленичев может имел в виду убрать из Зенита двух, чтобы играли вдевятером. Но признает, не факт что поможет.
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Пуховик.Венгера
Что мешает соперникам найти себе толковых бразильцев, аргентинцев и т.д? Все говорят: вот если бы не бразильцы… наймите себе скаута нормального, который найдет хорошего игрока. И конкурируйте с Петербургом. Как-будто Зенит что-то запрещенное делает, подписывая легионеров
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Ааа Ссс
Ответ Пуховик.Венгера
Что мешает соперникам найти себе толковых бразильцев, аргентинцев и т.д? Все говорят: вот если бы не бразильцы… наймите себе скаута нормального, который найдет хорошего игрока. И конкурируйте с Петербургом. Как-будто Зенит что-то запрещенное делает, подписывая легионеров
Они лучше купят всяких инвалидов типа Тилей, Педро Рош, а потом будут ныть про то какой плохой Зенит
+26
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igls54
А с чего это вдруг убирать россиян из состава?
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Dmitriy Vin
Семак стал чемпионом с командой солянкой, потом с Заболотным, Шатовым и Ерохиным, потом Дзюбой и Азмуном, сейчас с Малкольмом и Клаудиньо.
Если быть объективным, то просто ключевые персоны поменяются и перестроится игра. Пас, навесы, игра на убой или в контратаки — Семаку все равно, он всегда строит в долгую и на результат
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Беременный малыш
Думаю и без них бы стали. А вот убрать, вдобавок к ним, Барриоса и Венделя, тогда да…
Но это все разговоры ни о чем.
+16
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Nick Crosier
Малком только этот сезон не травмирован,в предыдущие были проблемы. До этого вообще семак пришел в команду.где игроки были от двух тренеров предыдущих и с тем составом взял чемпионство.
+12
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Ааа Ссс
И без Малкома и Клаудиньио брали чемпионства.
Вам только остаётся мечтать, чтобы кто то уехал, может тогда появится шанс хоть немного приблизится к Зениту
+8
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Фантом
Кажется, кто-то не заметил, что Клаудиньо пришел в "Зенит" в 2021 году, а Малком, хотя и сделал это на два года раньше, в эти два года в основном лечился. Иначе говоря, без Клаудиньо были выиграны три чемпионства, совсем без Малкома - одно, а при его небольшом вкладе - еще два.
+7
0
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pavasaris
Они все сговорились что ли?
+7
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Михаил Хромаков
даже мне с дивана видно что у Зенита самый важный игрок Барриос, чемпионства брались и без бразильцев. Потому неудивительно что Аленичев такой слабый тренер
+7
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Анатолий Дмитриевич
Убери Деку и Дерлея - и Аленичев играл бы в Кубке Интертото, а не в финале ЛЧ забивал
+6
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СкептикК
Брали и без Малкома с Клаудиньо.
+6
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воробей джек
Не знал,что Димитрий настолько дурак.
+5
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Peter Parker
Тренеру Аленичеву даже Малколм и Клудиньо не помогли бы
+5
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KOTOV71
Ответ Его Величество Златан
я не фанат зенита, но что мешает спартаку, динамо купить тоже пару качественных легионеров, чтобы они в рпл были топами. клубы сами покупают не понятно кого за большие деньги и агентам ещё отстегивают. а селекция зенита сейчас лучшая, из года в год
В Столице денег нет. Все деньги забрал " клятый Газпром!")))))
+5
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Hazell37
Одинаковыми фразами как роботы разговаривают чеснслово. Пусть фнл смотрят, там отборные деревяхи показывают класс.
+5
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Катя СПб
Ответ Беременный малыш
Думаю и без них бы стали. А вот убрать, вдобавок к ним, Барриоса и Венделя, тогда да… Но это все разговоры ни о чем.
А если еще Кузяева и Мостового. Оговорюсь - Касьеру оставляем.
+5
0
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KOTOV71
Какие-то " детские" вопросы,если не будет того ,или этого,то что будет? У Любой команды есть лидеры,если их убрать,то ,что будет?? Вопрос применим ко Всем клубам.
+5
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+5
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Его Величество Златан
я не фанат зенита, но что мешает спартаку, динамо купить тоже пару качественных легионеров, чтобы они в рпл были топами. клубы сами покупают не понятно кого за большие деньги и агентам ещё отстегивают. а селекция зенита сейчас лучшая, из года в год
+5
0
+5
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Один живой
тупой вопрос. Убери, не убери. Ну не распадись совок, сколько золота было бы у мяса и у киева. я думаю у киева больше раза в 3. К чему эти бредовые вопросы? Уберите Промеса и что будет?
+5
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-N-
Уберите из МанСити легионеров Холланда и де Брюйне, что будет? Уберите из Реала легионеров Бензема и Модрича, что будет? Уберите из чемпионского состава Спартака легионеров Луиса Адриано и Фернандо, что будет?
+4
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Виталик Украинский
Ответ analogia
Меня как болельщика ЦСКА тоже поражает такие глупые формулировки ) Ну Зенит выбрал рынок Бразилии, как когда то давно на этом рынке сидел и ЦСКА, и как показывает практика, это приносит результат, в чем проблема закупать там игроков, вопрос к тем, кто отвечает за трансферы в конкретных клубах. Да, зенит безусловно богаче остальных, но у них еще при этом адекватное руководство, отличный менеджмент, оно то и является фундаментом уже всего остального, какие игроки будут в команде, тренер и т.п. Спартак кроме шуток, ежегодно способен составлять конкуренцию Зениту, Лукойл поможет, но ведь проблема именно в некомпетентности «специалистов», с них и надо начинать, а не отнимать в уме существующих футболистов зенита
Сейчас прибегут заремовчане с аргументом что Лукойл очень бедная компания, в активе максимум 2-3 шаурмы, денег на условного Клаудиньо себе позволить не могут.
+7
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