Аленичев о «Зените»: «Убери Малкома и Клаудиньо – что будет? Не факт, что они бы брали чемпионства»
Дмитрий Аленичев не уверен в победах «Зенита» без бразильских игроков в Мир РПЛ.
– Как думаете, кто лучший тренер сезона: Семак или Карпин?
– Думаю, что на 99% этим человеком станет Семак. Почему? Результат. Пятое чемпионство.
– Как вы думаете, будь на месте Семака любой другой тренер, команда бы побеждала?
– Победы «Зенита» – это заслуга Сергея Богдановича.
Я когда приходил в «Порту», у нас было 10 бразильцев. Потом остановились на том, что их должно быть трое.
К чему я веду: их наличие не всегда дает результат. Сергей Богданович сумел найти контакт, ему это удалось. Потому что эти ребята очень непростые.
Кажется, что все легко: дай им мяч, а они забьют. Бразильцев нужно объединить, донести до них мысль, потому что среди них нередко бывают разгильдяи.
– А без бразильцев этот «Зенит» также бы брал первые места?
– Не будет бразильцев, у многих других команд появятся огромные шансы стать чемпионом.
Убери Малкома и Клаудиньо, что будет? Сколько будет потеряно очков?
Малком в каждой игре либо отдает, либо забивает. Не факт, что «Зенит» брал бы чемпионства, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
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Если быть объективным, то просто ключевые персоны поменяются и перестроится игра. Пас, навесы, игра на убой или в контратаки — Семаку все равно, он всегда строит в долгую и на результат
Но это все разговоры ни о чем.
Вам только остаётся мечтать, чтобы кто то уехал, может тогда появится шанс хоть немного приблизится к Зениту