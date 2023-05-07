«Почему мы должны бояться их?» Бернарду перед игрой «Ман Сити» с «Реалом» в ЛЧ

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва заявил, что «Манчестер Сити» не боится «Реал» перед полуфиналом ЛЧ.

«Мы с большим уважением относимся к ним, да, но страха вообще не испытываем. Почему мы должны бояться их?

Мы постараемся сохранить темп, который набрали за последние два месяца. Хотим подойти к матчу с большой уверенностью, что можем обыграть их, понимая при этом, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне не без причины.

Дело не в эмблеме. Она ни при чем. Дело в игроках, которые выходят на поле. Если бы у «Мадрида» не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема – и я могу перечислить весь состав, – то они бы ничего не выиграли, потому что футболка не добивается побед сама по себе.

Мы были бы глупы, если бы не уважали их, но у нас есть цель, и мы знаем, что в прошлом году проиграли при сложных обстоятельствах. Постараемся, чтобы в этот раз все сложилось иначе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити». 

Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

95 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ VuNePonimaete
А почему обладатель 14 ЛЧ должен бояться 0эльчиста?
Футболка не побеждает в матчах. Реал не так давно вылетал в 1/8 6 лет подряд. Или ты тогда футбол не смотрел?
+86
-20
+66
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ Betting Star
Да, футболка не добивается побед, однако выступление за великий клуб с большой историей вырабатывает некий менталитет, энергию что ли. Посмотрите на ПСЖ или тот же МС - столько великолепных и даже великих игроков в составе, однако всегда чего то не хватает этим командам.
Полный бред, футболка никакой менталитет не вырабатывает. Реал буквально чуть более 10 лет назад считался европейским лузером на поводке у Лиона, тогда что футболка была не та?
+81
-28
+53
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Betting Star
Да, футболка не добивается побед, однако выступление за великий клуб с большой историей вырабатывает некий менталитет, энергию что ли. Посмотрите на ПСЖ или тот же МС - столько великолепных и даже великих игроков в составе, однако всегда чего то не хватает этим командам.
юве проиграл 6 финалов лч подряд, чего им не хватало
+55
-7
+48
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Muhammad Nazaraliev
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Удачи Реалу. Выиграют ЛЧ, можно все простить
А они чем то провинились?
+31
-2
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мохнатый55
Ответ Ман Сити
Сити в 20м спокойно прошли Реал, деклассировав их в обоих матчах. Чего там боятся то. Тут дело только в их невероятном фарте.
2-1, 2-1 было. Какое же это деклассирование? Уверенная победа, но совсем не унижение .
+36
-8
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Burchik
Ответ Ман Сити
Сити в 20м спокойно прошли Реал, деклассировав их в обоих матчах. Чего там боятся то. Тут дело только в их невероятном фарте.
Получается что Лион потом деклассировал Сити, разница голов была в одном матче такая же, как с Реалом в двух
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ #SharkTeam
юве проиграл 6 финалов лч подряд, чего им не хватало
видимо черные полоски на футболке)))
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleus Marcus
Ответ Мохнатый55
2-1, 2-1 было. Какое же это деклассирование? Уверенная победа, но совсем не унижение .
да этому глорью лишь бы набросить)
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Ответ fellx
В этлм и есть проблема искусственных клубов. Это для вас эмблема не важна. Важны цифры в контракте. Потому что истории нет. У реальных топ клубов ечть истории, традиции, победы, обидные проигрышы, воспитанники, предатели, те которые предал клуб, конфликты, великие игроки, неудачные трансферы, вообщем, живая история. Этого не понять, пока играешь за Сити или ПСЖ
У Сити история 143 года, у Реала 121 год.
+15
-5
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Сити в 20м спокойно прошли Реал, деклассировав их в обоих матчах. Чего там боятся то. Тут дело только в их невероятном фарте.
+45
-35
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stivi M.D.
Ответ VuNePonimaete
А почему обладатель 14 ЛЧ должен бояться 0эльчиста?
Потому, что он хуже играет в футбол, причем напорядок. В этот раз на фарте выехать может и не получиться
+16
-8
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Rhea
Ответ Адилет Асанкожоев
Раз такие речи пошли, значит уже боятся
его спросили, он ответил. Не он сам начал вдруг рассуждать, что кого-то не боится
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Кечко
Ответ Yubaba
"Мы проиграли при сложных обстоятельствах". Сложные обстоятельства, это когда вы за несколько минут до конца матчи просто перестали играть и уже перенеслись мысленно в финал? Игра идет 90+ минут, но не 88
На 88 минуте мяч скакал по ленточке Реала
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Голобородько
Ответ fellx
В этлм и есть проблема искусственных клубов. Это для вас эмблема не важна. Важны цифры в контракте. Потому что истории нет. У реальных топ клубов ечть истории, традиции, победы, обидные проигрышы, воспитанники, предатели, те которые предал клуб, конфликты, великие игроки, неудачные трансферы, вообщем, живая история. Этого не понять, пока играешь за Сити или ПСЖ
Получается, когда Реал еще недавно не мог пройти 1/8 ЛЧ несколько лет подряд, у них просто футболка и эмблема ещё не были такими крутыми? 😂
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Давид Agabekyan
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Эмблема клуба решает многое , иначе бы псж каждый год брала лч если так судить
Ждём победу Црвены Звезды
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Соперники уважительно относятся друг к другу. Конечно никто никого не боится, но игроки и тренеры команд уважают друг друга. Шикарное противостояние, пройти такой Сити будет очень тяжело, тем не менее надеюсь, что Мадрид сможет показать свой лучший футбол. Ну и конечно удача должна сопутствовать.
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
CHELSEA_2008
Правильно. Пусть Реал боится.
+9
-6
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexshara
очень адекватные слова игрока возможно сильнейшего клуба мира сейчас, но уважение а не боязнь очень правильный настрой перед игрой с достойным соперником (удачи Реалу)
сейчас конечно набегут сектанты одного каталанского клуба и будут нести чушь про судей и везение , пусть несут, может и на их улице когда-то будет праздник
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эксперимент
Действительно, а чего бояться? За 4 последних матча Сити хорошо отыграл, кроме последних 10-ти минут последнего. Главное схватить удачу за хвост.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Betting Star
Да, футболка не добивается побед, однако выступление за великий клуб с большой историей вырабатывает некий менталитет, энергию что ли. Посмотрите на ПСЖ или тот же МС - столько великолепных и даже великих игроков в составе, однако всегда чего то не хватает этим командам.
+27
-24
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
XavIniesta2008-2015
Ответ Адилет Асанкожоев
Раз такие речи пошли, значит уже боятся
Вопрос про страз задал журналист. Силва ответил
Это проблемы журналиста, если он считает, что МС должны бояться Реала
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Голобородько
Ответ fellx
В этлм и есть проблема искусственных клубов. Это для вас эмблема не важна. Важны цифры в контракте. Потому что истории нет. У реальных топ клубов ечть истории, традиции, победы, обидные проигрышы, воспитанники, предатели, те которые предал клуб, конфликты, великие игроки, неудачные трансферы, вообщем, живая история. Этого не понять, пока играешь за Сити или ПСЖ
И как тогда объяснишь количество чемпионств Сити в АПЛ за последние 12 лет?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Учаев
Ответ Betting Star
Да, футболка не добивается побед, однако выступление за великий клуб с большой историей вырабатывает некий менталитет, энергию что ли. Посмотрите на ПСЖ или тот же МС - столько великолепных и даже великих игроков в составе, однако всегда чего то не хватает этим командам.
Точно точно, поэтому они хотят чтобы великую энергетическую футболку носили Пуканд, Мбапе, Беллингем....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Армен Амбарян
у сити ноль лч,была она в чемпионшипе,что то стоит говорить про 143 года?)
Выигранные трофеи времён деда твоего отца так важны?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адилет Асанкожоев
Раз такие речи пошли, значит уже боятся
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий