«Почему мы должны бояться их?» Бернарду перед игрой «Ман Сити» с «Реалом» в ЛЧ
Бернарду Силва заявил, что «Манчестер Сити» не боится «Реал» перед полуфиналом ЛЧ.
«Мы с большим уважением относимся к ним, да, но страха вообще не испытываем. Почему мы должны бояться их?
Мы постараемся сохранить темп, который набрали за последние два месяца. Хотим подойти к матчу с большой уверенностью, что можем обыграть их, понимая при этом, что «Реал» выиграл Лигу чемпионов в прошлом сезоне не без причины.
Дело не в эмблеме. Она ни при чем. Дело в игроках, которые выходят на поле. Если бы у «Мадрида» не было Модрича, Крооса, Винисиуса, Бензема – и я могу перечислить весь состав, – то они бы ничего не выиграли, потому что футболка не добивается побед сама по себе.
Мы были бы глупы, если бы не уважали их, но у нас есть цель, и мы знаем, что в прошлом году проиграли при сложных обстоятельствах. Постараемся, чтобы в этот раз все сложилось иначе», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».
Во вторник, 9 мая, «Реал» примет «Манчестер Сити» в первом полуфинале Лиги чемпионов. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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сейчас конечно набегут сектанты одного каталанского клуба и будут нести чушь про судей и везение , пусть несут, может и на их улице когда-то будет праздник
Это проблемы журналиста, если он считает, что МС должны бояться Реала