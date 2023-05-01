Мерсон о возможном требле «Сити»: «Ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют. Нужно побеждать «Реал» на выезде и «МЮ»

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пол Мерсон Футбол

Пол Мерсон считает, что только «Реал» может помешать «Манчестер Сити» выиграть требл.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала» «Манчестер Сити» сыграет 9 мая на «Сантьяго Бернабеу».

«Дальше будет игра с «Реалом» на выезде – я думаю, в домашнем матче «Сити» возьмет игру под контроль, но на выезде, если «Реал» начнет действовать, а «Сити» проведет плохой тайм, могут возникнуть серьезные проблемы.

В финале Кубка Англии будет «Манчестер Юнайтед», который должен будет помешать им выиграть требл, потому что к тому времени, я думаю, они выиграют лигу. Они выйдут в финал, если сделают все правильно против «Реала», и ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют.

Итак, на мой взгляд, у них есть два матча [чтобы выиграть требл]. Люди скажут: «О, но они не обыграли «Брайтон», – но сейчас они могут проиграть, выигрывать все матчи необязательно», – сказал Мерсон в интервью Soccer Saturday.

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16 комментариев

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Андрей Хенто
В отдельном взятом матче произойти может что угодно, так что никогда не говори никогда)
+23
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+21
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ConorNite
Аукнутся эти слова. Это финал, состоящий из одного матча, и здесь может произойти все, что угодно. Пример - финал 2021 года, когда Челси вывез против тех же горожан. Сити пока даже Реал не прошел, но им уже сулят победу
+16
-1
+15
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
Я бы сказал, что Милан с Интером большая угроза нежели реал
Браво,дружище ты продолжаешь радовать своей «адекватностью»!👏👏👏
+4
0
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MURA
уже вторая восхваляющая МС статья от этого типа фаната пушкарей.
Я не понял, он таким образом переобувается с красных туфлей на голубые?
+2
0
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Barca_mania
Я бы сказал, что Милан с Интером большая угроза нежели реал
+11
-9
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<~Inter~>
Думаю у Интера с Миланом шансы в районе 10-15 процентов, но это 1 матч и удача может быть на стороне миланской команды
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Hella black
Сити в этом году так собран и сколочен,что им всё под силу
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Hafiz
Посмотрим как ты запоешь, когда их вынесет Реал)
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Йозеф Кнехт
В одном матче и Интер и Милан могут устроить такую тягомотину, что дотянут до пенальти, спровоцируют на красную карточку или выиграют на халяву как-нибудь. Сколько таких матчей выиграл Моуриньо ? Это финал, один матч , а итальянские команды довольно грязные, будут затягивать время и сбивать ритм игры. В противостоянии из двух матчей да, шансов нет, а одна игра....она может пойти по самому неожиданному сценарию.
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Олег Ринкевич
бредовый прогноз, если честно. и в финале кубка могут ошарашить манкунианцы и в финале лч (если пройдут реал) миланская команда может сюрприз приподнести!
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Joey Ramone
А до этого сезона лысого кто попало в ЛЧ не обыгрывал?
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
Дорогие модераторы, прошу убрать функцию серых комментариев из-за низкого рейтинга. Это очень неудуобно.
Почему,мы так сразу тебя видим!Твои «замечательные» комментарии!
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Любезный Коссутий
"ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют."

ну конечно! Саут, Мю и ТТХ тоже ни вжисть не обыграют
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#SharkTeam
Ответ ConorNite
Аукнутся эти слова. Это финал, состоящий из одного матча, и здесь может произойти все, что угодно. Пример - финал 2021 года, когда Челси вывез против тех же горожан. Сити пока даже Реал не прошел, но им уже сулят победу
Сити виноват, что какие-то проходимцы кругом вопят в СМИ?
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