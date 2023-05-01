Мерсон о возможном требле «Сити»: «Ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют. Нужно побеждать «Реал» на выезде и «МЮ»

Пол Мерсон считает, что только «Реал» может помешать «Манчестер Сити» выиграть требл.

Первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала» « » сыграет 9 мая на «Сантьяго Бернабеу».

«Дальше будет игра с «Реалом» на выезде – я думаю, в домашнем матче «Сити» возьмет игру под контроль, но на выезде, если «Реал» начнет действовать, а «Сити» проведет плохой тайм, могут возникнуть серьезные проблемы.

В финале Кубка Англии будет « », который должен будет помешать им выиграть требл, потому что к тому времени, я думаю, они выиграют лигу. Они выйдут в финал, если сделают все правильно против « », и ни «Интер», ни «Милан» их в жизни не обыграют.

Итак, на мой взгляд, у них есть два матча [чтобы выиграть требл]. Люди скажут: «О, но они не обыграли «Брайтон», – но сейчас они могут проиграть, выигрывать все матчи необязательно», – сказал в интервью Soccer Saturday.

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