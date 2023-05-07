Аршавин – Мору: «Дожили, «Спартак» с «Факелом» сравнивают! И у «Факела» преимущество!!!»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Факел Дмитрий Губерниев Эдуард Мор Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин высмеял нынешний уровень «Спартака».

Бывший игрок «Зенита» высказался в студии «Матч ТВ» о предстоящем матче сине-бело-голубых с красно-белыми в воскресенье.

Дмитрий Губерниев: «Давайте поищем то, за счет чего «Спартак» завтра сможет победить».

Эдуард Мор: «Литвинов – это большая потеря, да. На мой взгляд, он сейчас фундаментальный игрок в команде.

Но у «Зенита» уже может быть расслабленность, потому что все складывается хорошо, и «Спартак», казалось бы, сейчас не в лучшей своей форме, но в последнее время, в последние годы я замечаю такую тенденцию, что «Спартак» проводит свои лучшие матчи тогда, когда от него этого уже никто не ждет, когда уже кажется, что все против «Спартака»…»

Дмитрий Губерниев: «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в гостях – страшно молвить – в 12-м году».

Эдуард Мор: «Я все понимаю. Но вот, например, перед прошлым матчем «Динамо» – «Факел», у «Факела» не было выездных побед вообще в Премьер-лиге. Любая серия когда-нибудь заканчивается…»

Андрей Аршавин: «Дожили, «Спартак» с «Факелом» сравнивают! И у «Факела» преимущество!!!» (громко смеется)

Эдуард Мор: «Спартак» в последнее время лучшие матчи проводит тогда, когда в него не верят. И чем больше сейчас вот Андрей верит в «Зенит», тем больше у «Спартака» шансов».

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30 комментариев

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Фан Рубина
А чего такого в нынешнем Спартаке, чтобы его нельзя было с Факелом сравнивать?
+51
-13
+38
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Semen B
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
ох уж это питерское высокомерие) не так давно сами были на уровне факела
Баба Матрён, уже с тех пор полтора десятилетия прошло, проснись)
+36
-6
+30
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Вячеслав Краснов
Ответ Фан Рубина
А чего такого в нынешнем Спартаке, чтобы его нельзя было с Факелом сравнивать?
Так в этом суть слов Аршавина. Сейчас можно сравнивать, до этого и "дожили"
+28
-5
+23
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Юрий Кечко
Ответ Этот Райола хочет денег
У меня с детства Спартак ассоциируется с ЛЧ, где взяли 18 очков в группе, а в плове проиграли Нанту из за больших кадровых потерь. После этого постепенно теряли и стиль, и результаты, а "эффективный менеджмент" сделал из народной команды сладкую булочку для Факела...
Ну правильно , это же единственный выход Спартака был из группы за всю историю ))
+9
-4
+5
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Юрий Кечко
Ответ Злобный Конь
Могу порекомендовать Аршавину ещё один пример : ВСЕ клубы России,которые играли с мадридским "Реалом", не проиграли хотя бы один из матчей грозным испанцам. Все, кроме одного,слившего ему обе игры. Что это за клуб? Получается у "Спартака", "Локомотива", ЦСКА, "Динамо" (да-да) ,и даже "ТОРПЕДО"(!!!) преимущество над "Зенитом"?
Зенит выходил из группы лч в 21 веке как все вышеперечисленные вместе взятые )))
+5
-1
+4
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Дмитрий Новиков
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
ох уж это питерское высокомерие) не так давно сами были на уровне факела
не обзывайте факел пожалуйста.
+2
0
+2
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Semen B
Баба Матрён, уже с тех пор полтора десятилетия прошло, проснись)
Да как бы не больше.
+2
0
+2
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Вадим Симонов
Ровня Факела:)
+3
-2
+1
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Eugene88
А в чем сравнение то? 3е место и подвал таблицы. Тогда можно и зенит сравнить. Зенит не обыграл ростов, а факел обыграл. Значит факел посильнее зенита будет.
+1
0
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Александр Баскаков
Ответ Этот Райола хочет денег
У меня с детства Спартак ассоциируется с ЛЧ, где взяли 18 очков в группе, а в плове проиграли Нанту из за больших кадровых потерь. После этого постепенно теряли и стиль, и результаты, а "эффективный менеджмент" сделал из народной команды сладкую булочку для Факела...
Это был другой спартак !!! За которого приятно было поболеть , сейчас от Спартака осталось только название)))
+1
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pztpzhmx66
Мора целый день вчера на матч тв просидел , уже не знал , что говорить
0
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Фан Рубина
Ответ Вячеслав Краснов
Так в этом суть слов Аршавина. Сейчас можно сравнивать, до этого и "дожили"
Всегда можно сравнивать. Главное - чтобы команды были в одной лиге.
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Caustic
Ответ Фан Рубина
А чего такого в нынешнем Спартаке, чтобы его нельзя было с Факелом сравнивать?
отчего же нельзя? можно. можно посмотреть в таблицу и сравнить.
а сиюминутные сравнения это, в общем-то, бессмысленно.
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Поцелуй Оздоева
Ответ Semen B
Баба Матрён, уже с тех пор полтора десятилетия прошло, проснись)
Полтора? Четверть века.
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Pok_Toholo
Ответ Злобный Конь
Ещё помню как тренер "Факела" в начале 2000-ых угорал над Ширко и его непопадание по пустым воротам, а потом Ширко именно так "Факелу" и забил. Ненеко тренера звали,что ли. Свой последний мяч за "Зенит" Панов забил тоже "Факелу" (5:0, 2000 год). Вот такой я старый 🧐
С каких пор 2000-е стали какой-то стариной 😄
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igor.igorev
Ответ Злобный Конь
Ещё помню как тренер "Факела" в начале 2000-ых угорал над Ширко и его непопадание по пустым воротам, а потом Ширко именно так "Факелу" и забил. Ненеко тренера звали,что ли. Свой последний мяч за "Зенит" Панов забил тоже "Факелу" (5:0, 2000 год). Вот такой я старый 🧐
Тренер Валерий Нененко, играл за воронежские команды Труд и Факел.
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