Аршавин – Мору: «Дожили, «Спартак» с «Факелом» сравнивают! И у «Факела» преимущество!!!»

Андрей Аршавин высмеял нынешний уровень «Спартака».

Бывший игрок «Зенита» высказался в студии «Матч ТВ» о предстоящем матче сине-бело-голубых с красно-белыми в воскресенье.

Дмитрий Губерниев: «Давайте поищем то, за счет чего «Спартак» завтра сможет победить».

Эдуард Мор: «Литвинов – это большая потеря, да. На мой взгляд, он сейчас фундаментальный игрок в команде.

Но у «Зенита» уже может быть расслабленность, потому что все складывается хорошо, и «Спартак», казалось бы, сейчас не в лучшей своей форме, но в последнее время, в последние годы я замечаю такую тенденцию, что «Спартак» проводит свои лучшие матчи тогда, когда от него этого уже никто не ждет, когда уже кажется, что все против «Спартака»…»

Дмитрий Губерниев: «Спартак» в последний раз обыгрывал «Зенит» в гостях – страшно молвить – в 12-м году».

Эдуард Мор: «Я все понимаю. Но вот, например, перед прошлым матчем «Динамо» – «Факел», у «Факела» не было выездных побед вообще в Премьер-лиге. Любая серия когда-нибудь заканчивается…»

Андрей Аршавин: «Дожили, «Спартак» с «Факелом» сравнивают! И у «Факела» преимущество!!!» (громко смеется)

Эдуард Мор: «Спартак» в последнее время лучшие матчи проводит тогда, когда в него не верят. И чем больше сейчас вот Андрей верит в «Зенит», тем больше у «Спартака» шансов».

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