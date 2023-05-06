Аршавин об РПЛ: «Зенит» прибивает всех четыре года, завтра будет так же. Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Премиашки двойные-тройные»

Андрей Аршавин объяснил Дмитрию Губерниеву, почему «Зенит» обыграет «Спартак» 7 мая.

– , мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…

– Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое, Дима.

– На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?

– Малком в отличной форме. У « » Литвинова нет. Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные, – заявил в эфире передачи «Все на !» заместитель гендиректора « ».

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