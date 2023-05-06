Аршавин об РПЛ: «Зенит» прибивает всех четыре года, завтра будет так же. Обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Премиашки двойные-тройные»

Теги Спартак Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Эдуард Мор Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Андрей Аршавин объяснил Дмитрию Губерниеву, почему «Зенит» обыграет «Спартак» 7 мая.

Андрей, мне, с одной стороны, нравится вот это ваше настроение предматчевое, а с другой – тревожно, потому что вот сейчас «хи-хи», «ха-ха», а завтра «Спартак» возьмет вас прибьет, и чемпионство отменяется…

– Я четыре года у вас тут сижу, «хи-хи», «ха-ха», и четыре раза «Зенит» прибивает всех и прибивает. Завтра будет то же самое, Дима.

– На чем основано, без «хи-хи», «ха-ха», такое утверждение?

– Малком в отличной форме. У «Спартака» Литвинова нет. Джикия, думаю, если и выйдет, то на одной ноге. Сегодня «Факел» сделал все самое лучшее, что может быть: обыграй «Спартак» – и ты чемпион. Все этого хотят. Премиашки будут двойные-тройные, – заявил в эфире передачи «Все на Матч!» заместитель гендиректора «Зенита».

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36 комментариев

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Football family Gdansk
И закончится чемпионат, в котором главная была интрига, сколько тренеров было в Химках
+14
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Спартак Уокер
Да тут уже при любом раскладе в этом сезоне Зенит чемпионом должен стать
+10
-2
+8
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Вадим Симонов
По игре Спартак совсем не ровня нынешнему Зениту,может меня минусовть болелы,но это так!
+6
-2
+4
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Евгений Семенченко
Ответ Football family Gdansk
И закончится чемпионат, в котором главная была интрига, сколько тренеров было в Химках
ещё интригой был ответ на вопрос:"Сколько клубов сменит Талалаев"? )))
+3
0
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Антон Путятин
Почти во всех счетах матчей Зенит-Спартак присутствует цифра 1. Это забитый Спартаком пенальти, совершенно липовый, подаренный судьей в середине или в конце матча. Если такой цифры нет, например 5-0, это значит наш вратарь пенальти отбил. Малафеев несколько раз отбивал пенальти в матчах со Спартаком. В каждом матче в Питере если крупный счёт, Спартаку дарится пенальти. Это уже традиция
+4
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Petergof
Завтра прихлопнут очень смачно, как пить дать. Очередной разгром и унижение.
+11
-9
+2
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Антон Путятин
Ответ sled
Почему голубой платит двойные - тройные премиальные за матч с середняками, опять тряпкин спорол лишнего(((
Не за матч с середняком, а за чемпионство за 4 тура до конца
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Доктор Верховцев
Ответ OldRedWhite
Двойные - тройные за Спартак ? В Петербурге ? 😂 Откат кому пойдёт за такое разводилово ? Когда 200 % очевидная победа ?
За досрочное чемпионство.
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Валерий Охотин
Зенит чемпион!
+10
-9
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Антон Путятин
Ответ OldRedWhite
+ ))) После первого тура надо было давать ! По здравому размышлению )))
играли бы одни спартаки, , да. можно было бы ))
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Антон Путятин
Испортить настроение Спартак и то не сможет, сможет просто перенести празднование на Краснодар.
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Sashabolshoy
Вперёд Зенит Санкт-Петербург
+17
-16
+1
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Антон Путятин
Ответ Алексей Иванов
Газпром премиашки даёт
Газпром даёт премиашки, а Спартак Зениту.
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grizzlyspb
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Доктор Верховцев
Шава всем спартачам сосок накрутил. Ща пригорит.
+4
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Алексей Иванов
Газпром премиашки даёт
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Антон Путятин
готовы ли боевые лельфины? вот в чем вопрос ..
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Злодей Спб
Леги будут биться не за премии, а за досрочный отпуск - это сильная мотивация для мульти-миллионеров, в отличие от 100k евро премиальных.
0
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