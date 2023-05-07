Быстров об удалении хавбека «Химок» Гбане: «Таких надо выгонять из команды. Зачем их берут? Пусть пробуют 18‑летних»

Владимир Быстров раскритиковал хавбека «Химок» Мори Гбане.

В матче Мир с «Динамо» (0:1) ивуариец был удален на 47-й минуте за две желтые карточки.

«Таких футболистов надо сразу выгонять, а у «Химок» они на протяжении всего сезона делают глупые фолы, удаляются, и ничего им за это нет. Потом нам рассказывают, что у нас некому играть. Пусть лучше другие играют, таких надо выгонять на фиг из команды.

Зачем они пришли? Они усилили «Химки»? Нет. « » стали играть лучше? Нет. Зачем они их берут? Пусть пробуют 18‑летних. Они есть, просто надо правильно смотреть.

Карпину тоже говорили, что нет, но он же нашел, он доверил пацанам, и они ему отплатили тем же», — сказал экс-игрок сборной России.

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