Быстров об удалении хавбека «Химок» Гбане: «Таких надо выгонять из команды. Зачем их берут? Пусть пробуют 18‑летних»
Владимир Быстров раскритиковал хавбека «Химок» Мори Гбане.
В матче Мир РПЛ с «Динамо» (0:1) ивуариец был удален на 47-й минуте за две желтые карточки.
«Таких футболистов надо сразу выгонять, а у «Химок» они на протяжении всего сезона делают глупые фолы, удаляются, и ничего им за это нет. Потом нам рассказывают, что у нас некому играть. Пусть лучше другие играют, таких надо выгонять на фиг из команды.
Зачем они пришли? Они усилили «Химки»? Нет. «Химки» стали играть лучше? Нет. Зачем они их берут? Пусть пробуют 18‑летних. Они есть, просто надо правильно смотреть.
Карпину тоже говорили, что нет, но он же нашел, он доверил пацанам, и они ему отплатили тем же», — сказал экс-игрок сборной России.
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Опорник получил две жёлтые карточки и удалился, охренеть такого никогда не было же да.