Быстров об удалении хавбека «Химок» Гбане: «Таких надо выгонять из команды. Зачем их берут? Пусть пробуют 18‑летних»

Теги Химки Владимир Быстров премьер-лига Россия Мори Гбане Футбол

Владимир Быстров раскритиковал хавбека «Химок» Мори Гбане.

В матче Мир РПЛ с «Динамо» (0:1) ивуариец был удален на 47-й минуте за две желтые карточки.

«Таких футболистов надо сразу выгонять, а у «Химок» они на протяжении всего сезона делают глупые фолы, удаляются, и ничего им за это нет. Потом нам рассказывают, что у нас некому играть. Пусть лучше другие играют, таких надо выгонять на фиг из команды.

Зачем они пришли? Они усилили «Химки»? Нет. «Химки» стали играть лучше? Нет. Зачем они их берут? Пусть пробуют 18‑летних. Они есть, просто надо правильно смотреть.

Карпину тоже говорили, что нет, но он же нашел, он доверил пацанам, и они ему отплатили тем же», — сказал экс-игрок сборной России.

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11 комментариев

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Денис Давыдов
каких таких? Черных иностранцев?
Опорник получил две жёлтые карточки и удалился, охренеть такого никогда не было же да.
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Матвей Суицидин
Ответ Денис Давыдов
каких таких? Черных иностранцев? Опорник получил две жёлтые карточки и удалился, охренеть такого никогда не было же да.
непонятных легов очень низкого качества, вот каких. а то Терюшков вначале топит за полный запрет легов, а потом его Химки набирают команду легов ноунеймов, которые сливают все подряд.
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Meny
Интересно, почему же салаватских-то нет ? Они, конечно, уже многие заняты, но Лала, Мурзик и прочие пока свободны, хотя играют в основе Салавата и до 25 лет им ещё как до неба.
+1
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Peter Parker
Так и Гбане молодой. 22 года
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Алар
При покупке иностранного футболиста можно определенное количество денег вывести из России и положить на своё имя заграницей, а Федеральная служба по финансовому мониторингу знать не будет)))
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