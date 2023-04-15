Хавбек «Химок» Гбане: «Будем бороться до конца, чтобы доказать: мы хорошая команда и достойны выступать в РПЛ»

Теги Химки премьер-лига Россия Мори Гбане Футбол

Мори Гбане считает, что у «Химок» есть шансы остаться в Мир РПЛ.

После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице 15-е место.

«Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, мы сделаем все возможное для этого. Команда хорошо работает и должна начать набирать очки. Рано или поздно они должны прийти.

Мы будем бороться до самого конца, чтобы доказать, что являемся хорошей командой, которая достойна выступать в РПЛ», — сказал полузащитник «Химок».

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2 комментария

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Kyancey
Ответ Футболшоу
очень надеюсь ,что такая хорошая команда достойно будет представлять ФНЛ или лучше ПФЛ.
А ещё лучше - НФЛ (Небесная футбольная лига)
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Футболшоу
очень надеюсь ,что такая хорошая команда достойно будет представлять ФНЛ или лучше ПФЛ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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