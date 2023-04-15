Хавбек «Химок» Гбане: «Будем бороться до конца, чтобы доказать: мы хорошая команда и достойны выступать в РПЛ»

Мори Гбане считает, что у «Химок» есть шансы остаться в Мир РПЛ.

После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице 15-е место.

«Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, мы сделаем все возможное для этого. Команда хорошо работает и должна начать набирать очки. Рано или поздно они должны прийти.

Мы будем бороться до самого конца, чтобы доказать, что являемся хорошей командой, которая достойна выступать в », — сказал полузащитник «Химок».