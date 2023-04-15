Хавбек «Химок» Гбане: «Будем бороться до конца, чтобы доказать: мы хорошая команда и достойны выступать в РПЛ»
Мори Гбане считает, что у «Химок» есть шансы остаться в Мир РПЛ.
После 22 туров подмосковный клуб занимает в таблице 15-е место.
«Уверен, у «Химок» есть шансы остаться в РПЛ, мы сделаем все возможное для этого. Команда хорошо работает и должна начать набирать очки. Рано или поздно они должны прийти.
Мы будем бороться до самого конца, чтобы доказать, что являемся хорошей командой, которая достойна выступать в РПЛ», — сказал полузащитник «Химок».
2 комментария