Хавбек «Химок» Гбане: «Мы не вылетим из РПЛ. Обещаю всем!»

Хавбек «Химок» уверен, что команда не вылетит из Мир .

«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся.

В матче против «Ростова» получили красную карточку, просто не повезло.

Я уверен точно, что « » останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!» – заявил Гбане.

В этом сезоне РПЛ команда идет на 15-м месте в таблице, набрав в 20 матчах 13 очков.

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