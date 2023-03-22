Хавбек «Химок» Гбане: «Мы не вылетим из РПЛ. Обещаю всем!»

Теги Химки премьер-лига Россия Мори Гбане Футбол

Хавбек «Химок» Мори Гбане уверен, что команда не вылетит из Мир РПЛ.

«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся.

В матче против «Ростова» получили красную карточку, просто не повезло.

Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!» – заявил Гбане.

В этом сезоне РПЛ команда идет на 15-м месте в таблице, набрав в 20 матчах 13 очков.

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15 комментариев

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Саша Мокрушин
"Мы не вылетим из РПЛ обещаю всем..." - бабка надвое сказала или Гбане. Химкам и Торпедо одна дорога в ФНЛ.
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dimamak10
Может он что - то знает в отличии от нас и Юран уже на подходе
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kin
Глушак ходил бы в баню с Гбани
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Лёха Жданчик
(Склейка)... хотелось бы извиниться перед фанатами
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Назар Игорь
Очевидно что-то знает про увеличение лиги до 18 команд, иначе откуда эта уверенность?
+1
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Faust Doc
В мае заметка на спортсе - Гбане вылетел в Кот Дивуар
+1
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ХавиГави_Паратрупер
"Мы не вылетим из РПЛ. Нас просто расформируют"😎
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Тимур Таубаев
Хах , посмотрим как будет оправдываться после вылета , а вылет с такой игрой неминуем ..
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ТимТалер
Зуб даешь ?)
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бесдомный понь
Знает что то?
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Balt
Чтобы не вылететь, надо сначала не вылететь и потом говорить. Вот так вот.
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Пётр Смирнов
Интересно, он с Терюшковым общался или нет? Просто Терюшков может обвинить легионеров в том, что команда вылетела. Скажет, мол, иноагенты развалили последний футбольный оплот православия и традиционных ценностей
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Артемий Дмитриев
Тренер пари нн: " Мы вылетим из РПЛ, я вам это обещаю!"
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Sinister Kid
Честное, терюшковское.
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А. Мостовой
твое мнение забыл спросить
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