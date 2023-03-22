Хавбек «Химок» Гбане: «Мы не вылетим из РПЛ. Обещаю всем!»
Хавбек «Химок» Мори Гбане уверен, что команда не вылетит из Мир РПЛ.
«У «Химок» нет какой-то большой проблемы в нынешнем сезоне. Мы работаем, стараемся.
В матче против «Ростова» получили красную карточку, просто не повезло.
Я уверен точно, что «Химки» останутся в РПЛ, мы не вылетим. Обещаю всем, что так и произойдет!» – заявил Гбане.
В этом сезоне РПЛ команда идет на 15-м месте в таблице, набрав в 20 матчах 13 очков.
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