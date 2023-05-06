Быстров о жалобах Талалаева на Карасева: «Плакса, посмотри повторы, если идешь на пресс-конференцию. В открытую обвинил судью в помощи «Динамо», а этого не было»

Теги Химки Владимир Быстров Андрей Талалаев премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Сергей Карасев Матч ТВ Футбол

Владимир Быстров раскритиковал Андрея Талалаева за жалобы на судью Сергея Карасева.

«Это судороги тренера. Необъективно, ни одного момента в точку.

После таких интервью Талалаев, видимо, уже в ФНЛ. Ни одного спорного эпизода нет.

Посмотри повторы, если ты идешь на пресс‑конференцию. Там все будет четко.

Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог «Динамо», а этого не было. Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса!

Это не эмоции, он был спокойный», – отметил бывший полузащитник «Зенита».

Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»

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23 комментария

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Гамарджоба Генацвале
- Алло, Химки, у вашего тренера судороги!
+47
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Demetrios
Володька дело говорит
+43
-1
+42
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Катя СПб
Похоже Вовка становится главным по судейству. В ЭСК его.
+27
-2
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Владимир Никаноров
Быстро расставил все точки над и...это же Быстров!
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Viktor Martunov
Ответ Владимир Никаноров
Быстро расставил все точки над и...это же Быстров!
Да Володя, вроде в огороде правильно по Лалаеву прошëл. Хотя этот Быыыстров всегда и везде противный был,... рок какой-то.
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АРТУР АЛИЕВ
Сейчас Талалаев будет зализывать судороги
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Владислав Шевченко
Представляю, как у Талалаева полыхает от таких слов
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Viktor Martunov
Ответ Циник Петербургский
Это что получается? Талалаев "пошел неверной тропой Паниковского"? В смысле, пример Заремы&Федуна оказался заразителен. И теперь "заговор" есть и против Талалаева )))
Ну Пани то гусика любил.
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Viktor Martunov
Ответ OlegLawyer
Ну тут он прав, повторы чёткие
Вот завтра и посмотрим повторы, чую их не меренно будет, посмотрю на тебя в бодании с Питерскими. Не проподай.
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Viktor Martunov
Ответ OlegLawyer
Ну тут он прав, повторы чёткие
Ты тут аж с 14года как В. С. Высоцкий с своим конём в замечательном фильме БЕГ! если конечно видел, посмот ри ОБЕЗАТЕЛЬНО!
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justbored
Based ))
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Viktor Martunov
А этот лалаев вообще то узкий? после драки кулаками машет. Пошёл бы мальчиков тренировать, толк бы был.
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Pertinax Gandi
Как же теперь Володька будет сидеть в одной студии с Андреем Викторовичем?
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Viktor Martunov
Ответ Demetrios
Володька дело говорит
Что ты, один из лучших, шутка конечно, Динамик. Забуть про этого на Б.
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ALEKS66
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Viktor Martunov
Ответ Катя СПб
Похоже Вовка становится главным по судейству. В ЭСК его.
Ты это серьёзно Катюша?
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justbored
Ответ Antonio Romangoli
Болельщики Зенита , а вы чего тут тусуетесь? Вы что болельщики Динамо?
Для петербургских ветки Динамо - это родной дом, вы что. Своего-то нет ))
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Ответ ALEKS66
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