Быстров о жалобах Талалаева на Карасева: «Плакса, посмотри повторы, если идешь на пресс-конференцию. В открытую обвинил судью в помощи «Динамо», а этого не было»

Владимир Быстров раскритиковал Андрея Талалаева за жалобы на судью Сергея Карасева.

«Это судороги тренера. Необъективно, ни одного момента в точку.

После таких интервью Талалаев, видимо, уже в ФНЛ. Ни одного спорного эпизода нет.

Посмотри повторы, если ты идешь на пресс‑конференцию. Там все будет четко.

Он сейчас в открытую обвинил судью, что он помог «Динамо», а этого не было. Нечего давать такие пресс‑конференции, плакса!

Это не эмоции, он был спокойный», – отметил бывший полузащитник «Зенита».

Талалаев о Карасеве после 0:1 от «Динамо»: «Сегодня день Георгия Победоносца. Какую змею надо задушить, думаю, знают все в России, но ни у кого нет смелости назвать, поэтому наслаждайтесь»

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