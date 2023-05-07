Винисиус не пошел на рукопожатие с судьями перед финалом Кубка Испании

Винисиус Жуниор не поприветствовал судей перед финалом Кубка Испании.

« » играет с «Осасуной» в решающем матче турнира (1:1, второй тайм). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

Перед началом матча, когда футболисты пожали друг другу руки, игроки должны были поприветствовать судейскую бригаду. К арбитрам прошли все игроки мадридской команды, кроме бразильского вингера.

отправился к скамейке запасных, где снял и оставил толстовку. После этого он так и не подошел к арбитрам и не поздоровался с ними.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – « ».

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