Винисиус не пошел на рукопожатие с судьями перед финалом Кубка Испании

Теги Реал Мадрид Осасуна Ла Лига Кубок Испании судьи Хосе Мария Санчес Мартинес Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус Жуниор не поприветствовал судей перед финалом Кубка Испании.

«Реал» играет с «Осасуной» в решающем матче турнира (1:1, второй тайм). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Хосе Марией Санчесом Мартинесом.

Перед началом матча, когда футболисты пожали друг другу руки, игроки должны были поприветствовать судейскую бригаду. К арбитрам прошли все игроки мадридской команды, кроме бразильского вингера. 

Винисиус отправился к скамейке запасных, где снял и оставил толстовку. После этого он так и не подошел к арбитрам и не поздоровался с ними. 

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» – «Осасуна». 

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21 комментарий

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G.O.D.
Какой же гадкий персонаж всё-таки
+77
-35
+42
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Максим Яблонский
Это судьи не пошли на рукопожатие к Винисиусу. Расизм.
+39
-7
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G.O.D.
Ответ OldRedWhite
Но какой пас )))
Да если бы он меньше провокациями занимался- цены бы ему не было, техника просто восхитительная у парня
+30
-7
+23
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Buharoid
Ответ Granero-24
Вини талант, наша жемчужина! Исправил бы свой характер было бы отлично! Во времена Рамоса такого небыло...
Проклятие черной жемчужины так сказать.
+9
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Miknik
Нормальный ход, теперь все свистеть на нем будут
+3
-1
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Jon Snow
По делу, убогие испанские судьи дают ломать ему ноги
+7
-5
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Befire
Kлоун
+3
-2
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Фан Рубина
Мощный накат на судеек в футбольных лигах пошёл.
+1
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Semen B
Ответ Jon Snow
По делу, убогие испанские судьи дают ломать ему ноги
И сколько у него переломов за год?
+2
-1
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Nik Yeremich
в зоопарк видимо торопился
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Val Smith
Ответ rigobersong
Не очень уважительно к своему 12му игроку:)
Проявлять знаки уважения тоже надо осторожно, одна команда переборщила. Сейчас эту команду по судам таскают.
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OldRedWhite
Ответ G.O.D.
Да если бы он меньше провокациями занимался- цены бы ему не было, техника просто восхитительная у парня
Может повзрослеет …
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Ivang King
Ответ G.O.D.
Да если бы он меньше провокациями занимался- цены бы ему не было, техника просто восхитительная у парня
Может он и играет так, что эмоции превозмогают над разумом, кто знает
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Дмитрий Герцен
Ответ Jon Snow
По делу, убогие испанские судьи дают ломать ему ноги
в этом матче, если не ошибаюсь, по ногам он ни разу не получил
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