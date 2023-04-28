Карло Анчелотти: «Винисиуса много бьют соперники, Марадону и Пеле тоже били, надо заботиться об игроках. А еще есть расизм – это плохо для общества»

Карло Анчелотти сравнил Винисиуса Жуниора с Пеле и Диего Марадоной.

Главный тренер « » сравнил преследование и на поле и за его пределами с тем, как обходятся с .

«Одно дело – что происходит вокруг него на поле, а другое – что за его пределами. То, что происходит за полем, – это плохо для общества. Все еще есть расизм. Если общество хочет быть современным, так не может продолжаться.

А на футбольном поле соперники много бьют Винисиуса. Это очевидно. Марадону и Пеле тоже много били, к сожалению. Нам повезло, что Винисиус обладает крепким телосложением и способен выстоять.

Надо заботиться об игроках. Единственный способ сохранить таких футболистов, – это справедливость [со стороны судьи]. Только так можно предотвратить что-то», – сказал .

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