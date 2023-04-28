Карло Анчелотти: «Винисиуса много бьют соперники, Марадону и Пеле тоже били, надо заботиться об игроках. А еще есть расизм – это плохо для общества»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи Диего Марадона Пеле Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Карло Анчелотти сравнил Винисиуса Жуниора с Пеле и Диего Марадоной.

Главный тренер «Реала» сравнил преследование Пеле и Марадоны на поле и за его пределами с тем, как обходятся с Винисиусом.

«Одно дело – что происходит вокруг него на поле, а другое – что за его пределами. То, что происходит за полем, – это плохо для общества. Все еще есть расизм. Если общество хочет быть современным, так не может продолжаться.

А на футбольном поле соперники много бьют Винисиуса. Это очевидно. Марадону и Пеле тоже много били, к сожалению. Нам повезло, что Винисиус обладает крепким телосложением и способен выстоять.

Надо заботиться об игроках. Единственный способ сохранить таких футболистов, – это справедливость [со стороны судьи]. Только так можно предотвратить что-то», – сказал Карло Анчелотти.

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8 комментариев

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Сергей Жарковский
Винисиус теперь в одном ряду с Пеле и Марадоной? Перебор!
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ConorNite
По сути, Карло прав, но Лионеля в свое время били не реже и даже жестче, но он реагировал спокойнее.
Вини нужно научиться держать себя в руках. Во всем остальном - он игрок исключительный
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Кирилл.С-Пб
И причем тут расизм?)))
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Кино Музыка
Больше ничего общего.
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skywalker96
винисиус очень странно себя ведёт, ведь его предков тоже всегда били кнутами и розгами, и с какой стати, спрашивается, с винисиусом не делать того же? по моему, это абсолютно нормально. ему нужно терпеть.
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fellx
Ответ ConorNite
По сути, Карло прав, но Лионеля в свое время били не реже и даже жестче, но он реагировал спокойнее. Вини нужно научиться держать себя в руках. Во всем остальном - он игрок исключительный
Серьёзно? Когда это Леонеля били??? Как только он стал известным, в Ла Лиге судьи начали его оберегать, что ни касание - то сразу желтая. Из за этого его не трогали защитники, что бы не рисковать. Сразу после перехода в Лигу 1 такие как вы писали про "чёрных костоломов" из Франции. Значит в Ла Лиге костоломов не было? Теперь сами себе противоречите. Создали себе кумира и даже удобное прошлое для него
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