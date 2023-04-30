Анчелотти о 10 желтых у Винисиуса в Ла Лиге: «Судья не должен показывать карточки из-за того, что он жалуется»

Карло Анчелотти считает, что Винисиус получает слишком много желтых карточек.

«У него десять желтых карточек в этом сезоне [ ], и это довольно неожиданно. [Даже] у самого грязного полузащитника лиги нет десяти карточек!

Да, Винисиусу нужно прибавлять, но ему дают слишком много карточек, а тем, кто бьет его по ногам, наоборот, недостаточно много.

Желтые карточки дают за жалобы, апелляции. Но арбитр – это тот же судья в суде, на которого жалобы не действуют. Арбитр должен быть очень сосредоточен на игре, и жалоба не должна влиять на то, что будет дальше.

Арбитр не должен показывать карточки из-за того, что жалуется», – сказал главный тренер « ».

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