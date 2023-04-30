Анчелотти о 10 желтых у Винисиуса в Ла Лиге: «Судья не должен показывать карточки из-за того, что он жалуется»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Ла Лига судьи Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти считает, что Винисиус получает слишком много желтых карточек.

«У него десять желтых карточек в этом сезоне [Ла Лиги], и это довольно неожиданно. [Даже] у самого грязного полузащитника лиги нет десяти карточек!

Да, Винисиусу нужно прибавлять, но ему дают слишком много карточек, а тем, кто бьет его по ногам, наоборот, недостаточно много.

Желтые карточки дают за жалобы, апелляции. Но арбитр – это тот же судья в суде, на которого жалобы не действуют. Арбитр должен быть очень сосредоточен на игре, и жалоба не должна влиять на то, что будет дальше.

Арбитр не должен показывать карточки из-за того, что Винисиус жалуется», – сказал главный тренер «Реала».

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62 комментария

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Пирс Морган
Сам провоцирует, сам получает)
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<~Inter~>
Смотря, что Винисиус говорит там судьям
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zzzeeerrrooo
С таким поведением его скоро переломают
+50
-12
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Гегенпрессинг Рангника
Так Винисиус самый грязный провокатор в лиге. Ему должны больше красных давать, сколько можно прощать эту истеричку
+41
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+21
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Marli
На нем слишком много фолят, и часто недополучают карточки, с этим сложно спорить. Но он слишком эмоционально на это реагирует, часто из-за несогласия с арбитром проявляет неуважение, размахивая руками, за что и получает жёлтые. Пожалуй его главный недостаток на мой взгляд.
+17
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+16
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falkao2013
Левандовски за жест в адрес судьи получил дисквалификацию, мадридскому прощается все его взмахи и выкрики в сторону арбитра
+10
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ danik 258808
провакатор он везде провакатор, а здесь проблема явно не в нем
Проблема в инопланетянах? Вроде Винисиус мерзкий игрочишка, который орет на всех и провоцирует
+23
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+8
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Виталий Ан
За частые жалобы должны давать. Превращают матч в цирк и пытаются давить на судей. Все прекрасно понимают мотивацию этого.
+10
-3
+7
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WESTERN-
Вот читаешь и думаешь бедный и без обидный мальчик которого все травят чуть ли не потому что он не того цвета. А Камавинга Менди и Тчуамени повезло походу больше с цветом кожи раз их так не обижают ....
+7
0
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Mypta3uh23
Давно пора запретить подходить к судьям всем кроме капитана
+8
-2
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Проблема в инопланетянах? Вроде Винисиус мерзкий игрочишка, который орет на всех и провоцирует
Давно тебя не было. Где пропадал?
+5
0
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Мирас Камалов
Вчера игрок Альмерии даже не пытаясь отобрать мяч без нарушения хватает Винисиуса двумя руками во время атаки, чистая желтая, но судья молчит, это и вывело из себя
+7
-2
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denimo21
Блин , после каждого тура одно и то же. Какие то склоки вокруг поведения Винисиуса. Почему Карло не может с ним поговорить ? Очевидно, что он авторитет и его будут слушать. Не понимаю
+8
-3
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Vlad
Ответ Эркинбек Апаканов
Самый грязный игрок это Гави, и у него меньше карточек
Речь не о Гави
+6
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f0rmoceft
Ответ Marli
На нем слишком много фолят, и часто недополучают карточки, с этим сложно спорить. Но он слишком эмоционально на это реагирует, часто из-за несогласия с арбитром проявляет неуважение, размахивая руками, за что и получает жёлтые. Пожалуй его главный недостаток на мой взгляд.
Прям с языка снял.
Я бы ему красную разок дал за разговоры, пусть пару матчей пропустит и поймет, что подвел команду.
+7
-3
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Нефанатик
Судья вчера откровенно давил Реал, но… Винисиус слишком тупой. Анчелотти не подумал что это Винисиусу стоит прекратить жаловаться по поводу и без? Не судья должен под каждого футболиста подстраиваться. Винисиус недополучил еще как минимум 10 карточек. Неприятный персонаж. За ним не хочется следить. Гоэс более интересен как игрок. Парень молча делает свое дело, звезду из себя не строит. А этот Винисиус считает себя пупом мира.
+5
-2
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Кино Музыка
Может из-за количества карточек уже и на поведение посмотреть?
+3
-1
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Нефанатик
Ох был бы сейчас Йерро в команде или Маноло Санчес, они бы этого лося быстро на место поставили.
+3
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Stewart D.
карло позорится чёт
+4
-2
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ne ravnodushen
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Проблема в инопланетянах? Вроде Винисиус мерзкий игрочишка, который орет на всех и провоцирует
Отбирайте мяч без фола и оставьте его без мяча
+4
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Не уверен!!
Ответ Mypta3uh23
Давно пора запретить подходить к судьям всем кроме капитана
Так это и так запрещено, и даже капитаном
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deadjoker
Ну если давать карточки за то что игрок жалуется то барса должна доигрывать матчи втроем :)
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Marli
Ответ f0rmoceft
Прям с языка снял. Я бы ему красную разок дал за разговоры, пусть пару матчей пропустит и поймет, что подвел команду.
Он даже Анчелотти не слушает, тот ему говорил, чтобы он меньше болтал, и больше играл.
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Butrymovich Mikalai
главное не забыть что реал на судейство не жалуется)))))
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mqh9pzrxgf
Ответ zzzeeerrrooo
С таким поведением его скоро переломают
Его и так пытаются сломать, а судьи часто не реагируют, отсюда и возмущения, вспоминаю тот подкат араухо и удар шипами в галик а судья говорит аут был, хотя это чистейшая жк
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