Анчелотти о 10 желтых у Винисиуса в Ла Лиге: «Судья не должен показывать карточки из-за того, что он жалуется»
Карло Анчелотти считает, что Винисиус получает слишком много желтых карточек.
«У него десять желтых карточек в этом сезоне [Ла Лиги], и это довольно неожиданно. [Даже] у самого грязного полузащитника лиги нет десяти карточек!
Да, Винисиусу нужно прибавлять, но ему дают слишком много карточек, а тем, кто бьет его по ногам, наоборот, недостаточно много.
Желтые карточки дают за жалобы, апелляции. Но арбитр – это тот же судья в суде, на которого жалобы не действуют. Арбитр должен быть очень сосредоточен на игре, и жалоба не должна влиять на то, что будет дальше.
Арбитр не должен показывать карточки из-за того, что Винисиус жалуется», – сказал главный тренер «Реала».
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Я бы ему красную разок дал за разговоры, пусть пару матчей пропустит и поймет, что подвел команду.