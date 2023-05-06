Гендиректор «Зенита» заявил, что массового отъезда бразильцев не будет: «Не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали»

Генеральный директор «Зенита» заявил, что массового отъезда бразильских игроков не будет.

– Кого и когда ждать из этих ребят в главном « »? Можете ли повлиять на Семака?

– На него влиять не надо. Он и сам ждет их появления в составе.

– Говорят, пробиться в команду тяжело из-за игроков сборных. Но если они уедут?

– Ну, во-первых, я не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали. Во-вторых, в конкуренции рождаются настоящие таланты. Можно попасть в состав, выходить на поле, но тебя забудут через год.

Вот, возьмите Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые ребята у нас есть.

– Не стоит ли ждать массового отъезда бразильцев?

– Нет, не стоит.

– Чего ждать от матча со «Спартаком»?

– Мы выиграли домашнюю кубковую игру. Завтра постараемся показать правильный футбол, который приносит нужный результат, – сказал .

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