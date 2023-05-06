Гендиректор «Зенита» заявил, что массового отъезда бразильцев не будет: «Не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» заявил, что массового отъезда бразильских игроков не будет.

– Кого и когда ждать из этих ребят в главном «Зените»? Можете ли повлиять на Семака?

– На него влиять не надо. Он и сам ждет их появления в составе.

– Говорят, пробиться в команду тяжело из-за игроков сборных. Но если они уедут?

– Ну, во-первых, я не знаю, почему все так хотят, чтобы они поуезжали. Во-вторых, в конкуренции рождаются настоящие таланты. Можно попасть в состав, выходить на поле, но тебя забудут через год.

Вот, возьмите Кузяева, Караваева, Мостового. Они не уступают никому. Талантливые ребята у нас есть.

– Не стоит ли ждать массового отъезда бразильцев?

– Нет, не стоит.

– Чего ждать от матча со «Спартаком»?

– Мы выиграли домашнюю кубковую игру. Завтра постараемся показать правильный футбол, который приносит нужный результат, – сказал Александр Медведев.

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andre Remati
Потому что кое чьи болельщики и журналисты устали проигрывать. Видимо в 90-х всех всё устраивало. Там ведь было совсем другое
+36
-8
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Тоже мне, секрет Полишинеля )) Все бедолаги, получающие по 4-7 голов от Зенита, хотят просто огребать поменьше..
+21
-9
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Модераторы вы надоели удалять мои комментарии!!! Я пишу чисто по делу и без мата!!!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ранальду с пивком
Причем тут отъезд бразильцев, которого всех хотят? Если не они , так Зенит других качественных игроков купит , команда на трансферном рынке работать умеет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Двоечник
А я знаю.........
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Лепехин
Они выиграли домашнюю кубковую игру ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fallenstar
А почему они должны уехать из страны, где им платят большие деньги, у них есть крутейшие возможности эти деньги тратить, уровень жизни высочайший, довольно сильный футбольный чемпионат. На повышение? В топовые клубы Италии, Англии, Испании и Германии? (ну, а куда ещё) Смогут, заслужат - ну, круто. Но не все же они такого уровня.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Georgii Neverov
Зачем им уезжать, в рпл напрягаться сильно не надо, зарплату им платят не соизмеримую, а за бугром они нафиг никому ненужны, вот и будут сидеть до пенсии в петрограде..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Petergof
Ответ Ковид 07.10.52
Завтра постараемся показать правильный футбол, который приносит нужный результат.... Понял, завтра правильный судья принесет нужный результат...
Вам бы даже "неправильный" не помог.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Семенченко
Ответ Сергей Лепехин
Они выиграли домашнюю кубковую игру ?
я тоже не понял эти слова...объясните пож. прежде чем с минусами накидываться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталик Украинский
Ответ Евгений Семенченко
я тоже не понял эти слова...объясните пож. прежде чем с минусами накидываться
Память как у карася, что ли? Нашумевшая была игра, с дракой...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий