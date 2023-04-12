«Мы дружим с Китаем, филиал академии там – жест политический». Экс-гендиректор «Зенита» Черкасов о планах клуба

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Илья Черкасов высшая лига Китай Политика Футбол

Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов назвал сотрудничество с Китаем политическим жестом..

Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о планах клуба открыть в Китае филиал академи.

– В Китае полтора миллиарда населения, наверное, там можно готовить приличных футболистов, которые могли бы дать какой-то «выхлоп» на трансферном рынке.

Но это история вдолгую и, судя по тому, сколько выпускников академии «Зенита» в Петербурге играют хотя бы на уровне лидеров команд РПЛ, наверное, отдача от этого проекта будет не завтра и даже не послезавтра.

– То есть, скорее имиджевая, политическая история?

– Жест абсолютно политический. Мы дружим с Китаем – соответственно, имеем там академию. Не думаю, что это надо относить к коммерческим проектам.

– Но мы дружим и с Ираном, значит ли это, что филиал может появиться и там?

– А почему бы и нет? Он может появиться где угодно, благо, бюджеты позволяют. Но ни спортивной, ни экономической составляющей я здесь не вижу.

Когда появится пара-тройка выпускников академии уровня тех, кто при Бесове выпускался из «Смены», тогда можно говорить о «клонировании» академии в какие-то регионы, где потенциально могут вырасти сильные и подготовленные футболисты, которым найдется применение на трансферном рынке.

Я бы начинал с собственного дома, а потом уже смотрел за границу. Но, повторюсь, с политической точки зрения все это выглядит весьма «нарядно», – сказал Черкасов.

41 комментарий

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hulk&boloto
Ответ Андоррский почтальон
Я не газпромовский - это раз. Я понятия не имею, что там Фурсенко обещал - это два. Несмотря на весь твой бред, он не лишился способности говорить - это три. И непонятно, к чему ты его вообще здесь приплел - это четыре.
Ну да, ну да, это у меня бред, а не у фурсенко был, а ты не имеешь понятия, что он там говорил...
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Андоррский почтальон
Ответ Дворовый футболист
Комментарий удален пользователем
А я нет.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Dexter Dallas
это другое. вы не понимаете. это вам не это
не истери.
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Уся Ваткин
Вы не друзья, вы для Китая просто еда
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Barry_Cadny
Остаётся посочувствовать Зениту.
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Андоррский почтальон
Ответ hulk&boloto
А, ты же газпромовский, помнишь его, что он говорил, обещал?
Я не газпромовский - это раз. Я понятия не имею, что там Фурсенко обещал - это два. Несмотря на весь твой бред, он не лишился способности говорить - это три. И непонятно, к чему ты его вообще здесь приплел - это четыре.
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Штаны Габора Кирая
Ответ Пара Соль Ка
Основные тезисы КБ: Уберите бразильцев из Зенита Уберите Семака из Зенита Уберите Газпром из Зенита А лучше просто уберите Зенит, он нам мешает гегемонить, как в 90е. (с)))
Но даже в этом случае Зарема продолжит во всех своих бедах обвинять Зенит.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Dexter Dallas
да емае и так каждый раз. а тут в комментах все орут, что спорт вне политике. и какие западники плохие. или как обычно это другое?
кто сказал здесь, что спорт вне политики? Он должен быть вне, со слов и даже утверждён хартией, того же МОК. Но все западники врут.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dexter Dallas
а как отстранение росс спортсменов глобально влияет на политику?
Отстранение наших спортсменов это спортивное решение или политическое?
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samarskij-kuzmich
Надо филиал академии в дружественной Бразилии открыть. Это точно принесёт реальные результаты.
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Пара Соль Ка
Ответ Spartak Forever
Зенит на постоянную основу отправить бы в Китай
Основные тезисы КБ:
Уберите бразильцев из Зенита
Уберите Семака из Зенита
Уберите Газпром из Зенита
А лучше просто уберите Зенит, он нам мешает гегемонить, как в 90е.
(с)))
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Заборостроитель
Жест политический -- Прием риторический
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hulk&boloto
Ответ Андоррский почтальон
Уже забыл, что сам написал? В том, что Фурсенко может говорить.
А, ты же газпромовский, помнишь его, что он говорил, обещал?
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Пара Соль Ка
Ответ Dexter Dallas
а как отстранение росс спортсменов глобально влияет на политику?
Это политика в отстранении российских спортсменов глобально влияет на спорт.
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Рашпель793
Когда какой-либо клуб открывает филлиал в другой стране, это примерно всегда имеет под собой полит.основу, желание увеличить аудиторию и только потом уже спортивная составляющая идёт.
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Андоррский почтальон
Ответ hulk&boloto
В чём?
Уже забыл, что сам написал? В том, что Фурсенко может говорить.
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Dexter Dallas
Ответ Гамарджоба Генацвале
Читал, что дальше? Филиал академии Зенита как глобально повлияет на мировой спорт и политику?
а как отстранение росс спортсменов глобально влияет на политику?
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a.k.a. DRAGON0928
Ответ Spartak Forever
Зенит на постоянную основу отправить бы в Китай
Да вы и тогда чемп просрете
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Андоррский почтальон
Ответ Саша Пушкин
Филиал академии там – жест политический Но при этом спорт вне политики. Эталонная биполярочка.
Тебе же сказали, что в этом нет ни спортивной, ни экономической составляющей. Но ты смотришь не в текст новости, а в методичку.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Dexter Dallas
к тому, что сказал черкасов. статью почитайте
Читал, что дальше? Филиал академии Зенита как глобально повлияет на мировой спорт и политику?
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Dexter Dallas
Ответ QWertY
И главное: спорт вне политики!
это другое. вы не понимаете. это вам не это
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Spartak Forever
Зенит на постоянную основу отправить бы в Китай
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Joni007
Со своим народом бы дружили
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Dexter Dallas
Ответ Гамарджоба Генацвале
Филиал Зенита в Китае вы приравниваете к чему, например?
к тому, что сказал черкасов. статью почитайте
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hulk&boloto
Ответ Андоррский почтальон
А ты сомневаешься?
В чём?
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