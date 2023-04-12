«Мы дружим с Китаем, филиал академии там – жест политический». Экс-гендиректор «Зенита» Черкасов о планах клуба

Экс-гендиректор «Зенита» Илья Черкасов назвал сотрудничество с Китаем политическим жестом..

Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. Генеральный директор «Зенита» сообщил о планах клуба открыть в Китае филиал академи.

– В Китае полтора миллиарда населения, наверное, там можно готовить приличных футболистов, которые могли бы дать какой-то «выхлоп» на трансферном рынке.

Но это история вдолгую и, судя по тому, сколько выпускников академии « » в Петербурге играют хотя бы на уровне лидеров команд , наверное, отдача от этого проекта будет не завтра и даже не послезавтра.

– То есть, скорее имиджевая, политическая история?

– Жест абсолютно политический. Мы дружим с Китаем – соответственно, имеем там академию. Не думаю, что это надо относить к коммерческим проектам.

– Но мы дружим и с Ираном, значит ли это, что филиал может появиться и там?

– А почему бы и нет? Он может появиться где угодно, благо, бюджеты позволяют. Но ни спортивной, ни экономической составляющей я здесь не вижу.

Когда появится пара-тройка выпускников академии уровня тех, кто при Бесове выпускался из «Смены», тогда можно говорить о «клонировании» академии в какие-то регионы, где потенциально могут вырасти сильные и подготовленные футболисты, которым найдется применение на трансферном рынке.

Я бы начинал с собственного дома, а потом уже смотрел за границу. Но, повторюсь, с политической точки зрения все это выглядит весьма «нарядно», – сказал Черкасов.