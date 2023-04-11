«Зенит» хочет открыть филиал академии в Китае

Теги Зенит премьер-лига Россия Газпром Александр Медведев детский футбол высшая лига Китай Спорт-Экспресс Футбол

«Зенит» планирует открыть филиал футбольной академии в Китае.

«Прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай [в провинции Гуанси] и представителями Федерации футбола Бэйхая об открытии филиала академии «Зенита» в Китае.

Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.

В 2022 году «Зенит» приглашал юношескую сборную Китая U-15 принять участие в ежегодном Международном юношеском турнире по футболу памяти Морозова. Но опять же из-за пандемии реализовать это не получилось – ждем команду на турнире в этом году», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. 

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15 комментариев

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Василий Питерский
Нормально так Китай нас доит,по всем фронтам. Поздравляю граждани, мы колония Китая….
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NickN
Фанаты китайской футбольной лиги (если есть такие), дайте знать - есть у вас там какие-то самородки? Лично я ни об одном китайском игроке вообще не слышал никогда.
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А.Э.РАСИМ
Анекдот 1977 года.

Болельщик СКА спрашивает у болельщика Зенита, после проигрыша обоих своим соперникам:

-Когда же мы будем в лидерах?
-Еще долго ждать.Когла Путин придет....
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Kanan Jarrus
почему не у союзников в эритреи или кндр?
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Burel
они своих россиян-то вырастить не могут, с тех пор, как отжали смену. Куда уж там китайцев
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А.Э.РАСИМ
Откройте там, все верно.
Покупайте бразильцев, отдайте китайцам, пусть копируют.

Тогда за год не 10 бразильцев будет у вас, а скажем 100.

Выгодно.
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А.Э.РАСИМ
Блин! Только что писал о Питере и китайцев.
В другой новости.
До этого.
А может я гений?
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.ru
то то я смотрю у Миллера глазёнки всё уже и уже...
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Сергей48
Ну, у нас в России футбольных академий то пруд пруди! Все регионы забиты?!)
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Михаил Савченко
Отличная идея. Если хоть один до состава впоследствии дорастёт то это плюс миллион фанатов сразу. Китайских туристов и так толпы в Питере, ещё и на стадион ходить будут строем. Главное чтоб фан айди отменили к тому времени, а то конфуз выйдет
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Egor Aleksandrovich
Ответ дронреш
Да хоть в Австралии. Это не поможет. К нам что, китайцы приезжать в зенит будут?
почитай про кейс Ла-лиги и азиатов
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igls54
«Зенит» Тяньцзинь, а вовсе не Рио-де-Жанейро
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avcgloronalduMU
Китай наращивает обороты, зенит на побегушках
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свинья в лесу
турецко-китайское достояние.
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дронреш
Да хоть в Австралии. Это не поможет. К нам что, китайцы приезжать в зенит будут?
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