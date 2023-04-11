«Зенит» хочет открыть филиал академии в Китае
«Зенит» планирует открыть филиал футбольной академии в Китае.
«Прорабатывается вопрос с правительством города Бэйхай [в провинции Гуанси] и представителями Федерации футбола Бэйхая об открытии филиала академии «Зенита» в Китае.
Китайская футбольная ассоциация, Пекинская федерация футбола и Федерация футбола города Тяньцзинь поддержали предложение по реализации проектов по проведению товарищеских матчей и обучению тренеров из Китая на базе Центра повышения квалификации тренеров ФК «Зенит» в Санкт-Петербурге.
В 2022 году «Зенит» приглашал юношескую сборную Китая U-15 принять участие в ежегодном Международном юношеском турнире по футболу памяти Морозова. Но опять же из-за пандемии реализовать это не получилось – ждем команду на турнире в этом году», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.
Болельщик СКА спрашивает у болельщика Зенита, после проигрыша обоих своим соперникам:
-Когда же мы будем в лидерах?
-Еще долго ждать.Когла Путин придет....
Покупайте бразильцев, отдайте китайцам, пусть копируют.
Тогда за год не 10 бразильцев будет у вас, а скажем 100.
Выгодно.
В другой новости.
До этого.
А может я гений?