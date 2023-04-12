Александр Медведев: «Зенит» давно интересуется китайским направлением. В пандемию не удалось приступить к реализации проектов»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Александр Медведев высшая лига Китай Спорт-Экспресс Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о товарищеских матчах с клубами из Китая.

– Есть ли в планах у «Зенита» сыграть с клубами из Китая?

– «Зенит» давно интересуется китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу.

Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год, – сказал Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах. 

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5 комментариев

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hulk&boloto
Рупор эпохи...
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Остап Бендер Сгибальщик
да понятно все давно.путин открыл китай,все модели китайских машин в максималке в салонах
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igls54
Ответ Злобный Конь
Да-да-да. А первый посланник от "Зенита" в Китае - это Панов,когда он там играл.
А второй посланник - Халк. Он просто паспорт не успел получить российский
+4
-3
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Злобный Конь
Да-да-да. А первый посланник от "Зенита" в Китае - это Панов,когда он там играл.
+3
-1
+2
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Артём Амирджанян
Не дай Бог
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