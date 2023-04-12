Александр Медведев: «Зенит» давно интересуется китайским направлением. В пандемию не удалось приступить к реализации проектов»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о товарищеских матчах с клубами из Китая.

– Есть ли в планах у « » сыграть с клубами из Китая?

– «Зенит» давно интересуется китайским направлением, но многое из-за коронавируса было поставлено на паузу.

Тогда, в пандемию, не удалось приступить к реализации множества проектов, поэтому серьезно рассчитываем на 2023 год, – сказал .

Ранее сообщалось, что «Зенит» был включен в правительственный план по сотрудничеству между Россией и Китаем в области физической культуры и спорта в 2022-2023 годах.