Сперцян о 3:4 со «Спартаком»: «На мне чистый пенальти – там даже не смотрят. «Краснодар» был намного сильнее. Что нам залетало...»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Томаш Тавареш Футбол

Эдуард Сперцян уверен, что «Спартак» фолил на нем в своей штрафной.

На 71-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ хавбек «Краснодара» вошел в штрафную соперника, но упал перед ударом. Руку на его плече держал защитник Томаш Тавареш.

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – отметил полузащитник «Краснодара».

Матч обслуживала бригада судей под руководством Владислава Безбородова.

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35 комментариев

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Жёлтая карточка за симуляцию для тебя должна была быть, а не пенальти)
+64
-15
+49
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Peter Parker
Мы всю игру контролировали
@
Нам залетало

Ага, сами проконтролировали опеку воздуха Джикией, обрез Денисова и выход Селихова?
+43
-6
+37
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А я ясные дни оставляю себе
Чистейший, да. Чище только слёзы Сафонова после того как трибуны его послали.
+40
-14
+26
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T622222
А ха ха контролировали 🤣🤣🤣
+20
-4
+16
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Франческо Тотти
Соболеву за такое говорят Дельфин.
+18
-4
+14
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Николай Николаев
дельфин молодой))
+20
-7
+13
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Andy Tucker
Ответ Evgeny Trifonov
просто вы чаепитие с судейским корпусом не устраивали
какой чай любят судьи из Питера?
+12
-3
+9
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Slavnov
я посмотрел момент,тавареш его придерживал рукой,он бежал,отпустил,через секунду рухнул,это симуляция и желтая
+8
-1
+7
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Aleus Marcus
как же надоели эти споры про "был, не был", причем во всех лигах, но как нейтральный болельщик кайфанул от игры. Просто огонь перестрелка во втором тайме
+7
-1
+6
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Никита Самарин
Сам за футболку Тавареша начал хватать, а потом ещё и возмущается.
+6
0
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mnogokotin-
Ответ T622222
А ха ха контролировали 🤣🤣🤣
это как динамо, у которых за весь матч два полумомента
+7
-2
+5
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murzzzzzilka
Были бы сильнее, не отдали бы с 0:2
+6
-1
+5
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dudufufu
Когда начинаешь выпендриваться, то думай, что может и обратно прилететь
+4
0
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sergei_saenko77@mail.ru
Ты в футбол играешь? Так играй, зачем руками схватился за чужую футболку? А когда понял что мяч теряешь , решил рухнуть?
+4
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Лига Мастеров
Сперцян один вопрос зачем ты хотел порвать майку Товарешу? он вроде не симпатичная девушка!
+5
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Spartakus1984
ХАхаха,даже по законам физики Сперцян так не мог упасть,игроки Спартака бежали сзади него,да руки чуть клали и может назад тянули,но если тянули назад то как он умудрился упасть как в прыжке вперед?
+7
-4
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Caniball
А теперь посмотри повтор и тебе должно стать стыдно за свои слова.
+3
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василий иванов
Если ты контролируешь игру, то 4 просто не получишь в свои ворота. Учитесь проигрывать.
+3
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arspurs9
Про чистоту пенальти можно легко поспорить.
Ну а по поводу «нам все залетело» - и? А Краснодар забил невероятно рабочие классные голы и это не Спартак их себе привез?
Ага)
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avAngard
Ответ Николай Николаев
дельфин молодой))
Начинающий)))
+3
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murzzzzzilka
Ответ Aleus Marcus
как же надоели эти споры про "был, не был", причем во всех лигах, но как нейтральный болельщик кайфанул от игры. Просто огонь перестрелка во втором тайме
Для нейтрального болельщика, наверное, матч огненный был:)
+4
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wonderwall
кто-то перепил мацуна
+1
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παсτоρ
Сперцян, вам надо очки всем выписать - какую руку в штрафной Спартака вы все увидели? Позорники))))
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Евгений Кошелек
И Тавареша я за футболку не тянул, он сам ко мне прилип - добавил Сперцян.
+1
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DZHANiK
Не буду говорить, но все равно скажу...
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