Сперцян о 3:4 со «Спартаком»: «На мне чистый пенальти – там даже не смотрят. «Краснодар» был намного сильнее. Что нам залетало...»

Эдуард Сперцян уверен, что «Спартак» фолил на нем в своей штрафной.

На 71-й минуте матча 24-го тура Мир РПЛ хавбек « » вошел в штрафную соперника, но упал перед ударом. Руку на его плече держал защитник .

«Мы всю игру контролировали. Что нам залетало… Мы были намного сильнее. Это футбол, что еще сказать.

На мне был чистый пенальти… Там его даже не смотрят. Ну ладно. Не буду за это говорить.

Мы очень сильно переживали из‑за травмы Кади. Было очень страшно. Думали не об игре, а как он. Был такой мини‑спад», – отметил полузащитник «Краснодара».

Матч обслуживала бригада судей под руководством .

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