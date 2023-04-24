«Сперцян понял, что упускает мяч, и решил нырнуть». Экс-арбитры Обломов и Николаев о падении в штрафной «Спартака» хавбека «Краснодара»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи Алексей Николаев Владислав Безбородов Краснодар Матч ТВ Эдуард Сперцян Томаш Тавареш Футбол

Два экс-судьи оценили неназначенный пенальти на Эдуарде Сперцяне в игре с «Спартаком».

В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.

На 71-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян перед ударом упал в штрафной площади «Спартака» – защитник Томаш Тавареш держал руку на его плече. Главный арбитр матча Владислав Безбородов не зафиксировал нарушения.

«Была взаимная борьба, во время которой Сперцян понял, что упускает мяч и поэтому решил нырнуть. Это заметно, если посмотреть на ноги Эдуарда! В этом эпизоде Сперцян упал сам», – сказал экс-арбитр Илья Обломов.

Другой бывший арбитр Алексей Николаев также считает, что в данном эпизоде не было нарушения правил со стороны Тавареша.

«Падение Сперцяна? В динамике многим могло показаться, что это нарушение правил, но если посмотрим один из повторов, то увидим, насколько правильное решение принимает Безбородов.

Сперцян хватает за майку Тавареша, не отпускает и сам затаскивает его в штрафную площадь. Пробрасывая мяч, он понимает, что не владеет мячом и падает сам на газон.

В чем спорность эпизода? Я не вижу. Абсолютно правильное решение. Вся инициатива шла от нападающего «Краснодара», чтобы усилить это единоборство и получить 11‑метровый удар», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».

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24 комментария

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Евгений Кузнецов
да, там пенальти увидел только лучший друг Миллера на Матч ТВ - Георгий Черданцев)
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-5
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Spartakus1984
А у чердака другое мнение,он аж заистерил и пол тайма повторял одно и то же про Сперцяна.А про возможное внеигры у Краснодара 1 раз сказал и забыл.
+30
-7
+23
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Дмитрий Агалаков
Чистейшая симуляция и провокация от Сперцяна. На повторе всё прекрасно видно, пенальти там и близко не было. Тема с эпизодом излишне раздута.
+21
-4
+17
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Viktor Prise
Ну всё говорили, что нырки делает Соболев, а вот оказывается нет, игрок быков показал мастер класс! 👍😄 И потом ещё выпрашивали пенальти-один чел на Ютубе уже написал, что краснодарцам не дали 4 пенальти (!), ржу не могу, а Спартак с победой! 👍⚽🔴⚪
+9
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Торт Спартак
Ответ Jovana Jovičić
У Соболева чистые пенальти, у Сперцяна симуляции. Фиксируем.
Какие претензии по пенальти на Соболеве?
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Торна
Ничего не знаю. Упал- значит давай пеналь
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AminO2
Во-первых, после этого эпизода все равно почти сразу забили. Был бы здесь пенальти, скорее всего, события в ту минуту развивались иначе. Во-вторых, борьба между игроками началась еще до штрафной, и если трактовать ее как нарушение, надо там и определять место фола.
+3
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παсτоρ
Бедный Чердак полтайма надрывался - мерещился ему пенальти на Сперцане
+2
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Enotic
Что и требовалось доказать
0
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укротитель троллей
Ответ Мовсар Германия
и зачем эти комментарии? что они изменят? Краснодару вернут очки? Безбородава отстранять на пол года? Вар арбитров отстрвнят? -- НЕТ.
за что Краснодару очки? за то что падают красиво?
+3
-3
0
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Мовсар Германия
Ответ укротитель троллей
за что Краснодару очки? за то что падают красиво?
ну они пытались играть честно, в этом их ошибка, Николсон толкает защитника - промес забивает= все круто
+1
-1
0
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укротитель троллей
Ответ Мовсар Германия
ну они пытались играть честно, в этом их ошибка, Николсон толкает защитника - промес забивает= все круто
честно ныряя в штрафной? ну ладно...
0
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Лига Мастеров
Ответ Мовсар Германия
и зачем эти комментарии? что они изменят? Краснодару вернут очки? Безбородава отстранять на пол года? Вар арбитров отстрвнят? -- НЕТ.
за что? За то что арбитр не увидел Как Сперцян пытаеться майку порвать на Товарише? Я понимаю не увидел но за это отстранять?
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Лига Мастеров
Ответ Мовсар Германия
ну они пытались играть честно, в этом их ошибка, Николсон толкает защитника - промес забивает= все круто
честно это когда пытаеться порвать майку на защитнике?
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