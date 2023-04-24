«Сперцян понял, что упускает мяч, и решил нырнуть». Экс-арбитры Обломов и Николаев о падении в штрафной «Спартака» хавбека «Краснодара»
Два экс-судьи оценили неназначенный пенальти на Эдуарде Сперцяне в игре с «Спартаком».
В 24-м туре Мир РПЛ «Спартак» дома обыграл «Краснодар» со счетом 4:3.
На 71-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян перед ударом упал в штрафной площади «Спартака» – защитник Томаш Тавареш держал руку на его плече. Главный арбитр матча Владислав Безбородов не зафиксировал нарушения.
«Была взаимная борьба, во время которой Сперцян понял, что упускает мяч и поэтому решил нырнуть. Это заметно, если посмотреть на ноги Эдуарда! В этом эпизоде Сперцян упал сам», – сказал экс-арбитр Илья Обломов.
Другой бывший арбитр Алексей Николаев также считает, что в данном эпизоде не было нарушения правил со стороны Тавареша.
«Падение Сперцяна? В динамике многим могло показаться, что это нарушение правил, но если посмотрим один из повторов, то увидим, насколько правильное решение принимает Безбородов.
Сперцян хватает за майку Тавареша, не отпускает и сам затаскивает его в штрафную площадь. Пробрасывая мяч, он понимает, что не владеет мячом и падает сам на газон.
В чем спорность эпизода? Я не вижу. Абсолютно правильное решение. Вся инициатива шла от нападающего «Краснодара», чтобы усилить это единоборство и получить 11‑метровый удар», – сказал Николаев в эфире «Матч ТВ».
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