«Сперцян понял, что упускает мяч, и решил нырнуть». Экс-арбитры Обломов и Николаев о падении в штрафной «Спартака» хавбека «Краснодара»

Два экс-судьи оценили неназначенный пенальти на Эдуарде Сперцяне в игре с «Спартаком».

В 24-м туре Мир « » дома обыграл « » со счетом 4:3.

На 71-й минуте матча полузащитник «Краснодара» перед ударом упал в штрафной площади « » – защитник держал руку на его плече. Главный арбитр матча не зафиксировал нарушения.

«Была взаимная борьба, во время которой Сперцян понял, что упускает мяч и поэтому решил нырнуть. Это заметно, если посмотреть на ноги Эдуарда! В этом эпизоде Сперцян упал сам», – сказал экс-арбитр Илья Обломов.

Другой бывший арбитр также считает, что в данном эпизоде не было нарушения правил со стороны Тавареша.

«Падение Сперцяна? В динамике многим могло показаться, что это нарушение правил, но если посмотрим один из повторов, то увидим, насколько правильное решение принимает Безбородов.

Сперцян хватает за майку Тавареша, не отпускает и сам затаскивает его в штрафную площадь. Пробрасывая мяч, он понимает, что не владеет мячом и падает сам на газон.

В чем спорность эпизода? Я не вижу. Абсолютно правильное решение. Вся инициатива шла от нападающего « », чтобы усилить это единоборство и получить 11‑метровый удар», – сказал Николаев в эфире « ».

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