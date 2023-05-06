Фрэнк Лэмпард больше не хочет быть временным тренером, но не жалеет, что пришел в «Челси».

После возвращения на пост главного тренера «Челси» проиграл 6 матчей подряд.

– Может показаться, что я слишком избирателен. Думаю, реальность такова, что работа на этом уровне сложна. Надо пытаться искать проект, который соответствует тому, куда вы хотите двигаться, важно выбирать стиль и клуб.

Когда я пришел в «Челси», конечно, я взялся за работу от всего сердца и понимал, что это краткосрочная работа.

Но я не хочу быть временным тренером дальше. Я хотел бы иметь возможность работать так, как я хочу. Я очень хорошо знаю, что это за путь.

Я не хочу, чтобы это звучало так, словно я слишком придирчив. Но те проблемы, которые у меня были, иногда были большими, но такова жизнь.

К счастью, я дважды тренировал «Челси». « » – огромный клуб. « » – огромный клуб. Но, может быть, я буду думать по-другому, когда буду двигаться дальше.

– Вы не боитесь, что вашей репутации будет нанесен ущерб?

– Нужно полагаться на инстинкт. Моим инстинктивным желанием было прийти сюда и попытаться помочь.

Ожидал ли я, что «Челси» взлетит в таблице? Нет. Думал ли, что смогу внести какие-то изменения, которые могли бы стать долгосрочными? Да.

У меня нет сожалений. Я очень рад быть здесь, – сказал Лэмпард.

Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

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