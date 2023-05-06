Фрэнк Лэмпард: «Не хочу быть временным тренером дальше, но не жалею, что пришел в «Челси», я хотел помочь»
Фрэнк Лэмпард больше не хочет быть временным тренером, но не жалеет, что пришел в «Челси».
После возвращения Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» проиграл 6 матчей подряд.
– Может показаться, что я слишком избирателен. Думаю, реальность такова, что работа на этом уровне сложна. Надо пытаться искать проект, который соответствует тому, куда вы хотите двигаться, важно выбирать стиль и клуб.
Когда я пришел в «Челси», конечно, я взялся за работу от всего сердца и понимал, что это краткосрочная работа.
Но я не хочу быть временным тренером дальше. Я хотел бы иметь возможность работать так, как я хочу. Я очень хорошо знаю, что это за путь.
Я не хочу, чтобы это звучало так, словно я слишком придирчив. Но те проблемы, которые у меня были, иногда были большими, но такова жизнь.
К счастью, я дважды тренировал «Челси». «Эвертон» – огромный клуб. «Дерби» – огромный клуб. Но, может быть, я буду думать по-другому, когда буду двигаться дальше.
– Вы не боитесь, что вашей репутации будет нанесен ущерб?
– Нужно полагаться на инстинкт. Моим инстинктивным желанием было прийти сюда и попытаться помочь.
Ожидал ли я, что «Челси» взлетит в таблице? Нет. Думал ли, что смогу внести какие-то изменения, которые могли бы стать долгосрочными? Да.
У меня нет сожалений. Я очень рад быть здесь, – сказал Лэмпард.
Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?
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Челси по хорошему нужно было либо уже дойти до конца сезона с Поттером и там отправить его в отставку. Либо сразу брать тренера, с прицелом на след. сезон. Условного Поччетино. При этом не сильно заморачиваясь результаты и просто рассматривать это как подготовку к след. сезону. Знакомство с командой, определение от кого нужно избавится. Наигрывая может какой-то базовый скелет и самое главное выстраивания каких-то процессов.
Чтобы летом можно было больше фокусироваться именно на подготовке игроков.
Временный тренер. Просто тупость. И если Лэмпард хотел помочь, должен был прийти и сказать, что Боули, чтобы он не занимался тупостью с временными тренерами. А так Фрэнк был скорее всего уверен, что с Эвертоном просто не пошло, сейчас в Челси чуть налажу что и останусь работать.
Приходить и помогать нужно, когда ты уверен что помочь ты можешь и уж точно не навредишь.
Очевидно, что нужно переквалифицироваться, поднять свой уровень, а потом возвращаться. Но для этого нужно же поработать где-то попроще
Гаттузо, Лэмрард, очень хочется их видеть успешными.