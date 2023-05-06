Фрэнк Лэмпард: «Не хочу быть временным тренером дальше, но не жалею, что пришел в «Челси», я хотел помочь»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия Дерби Каунти Футбол

Фрэнк Лэмпард больше не хочет быть временным тренером, но не жалеет, что пришел в «Челси».

После возвращения Лэмпарда на пост главного тренера «Челси» проиграл 6 матчей подряд.

– Может показаться, что я слишком избирателен. Думаю, реальность такова, что работа на этом уровне сложна. Надо пытаться искать проект, который соответствует тому, куда вы хотите двигаться, важно выбирать стиль и клуб.

Когда я пришел в «Челси», конечно, я взялся за работу от всего сердца и понимал, что это краткосрочная работа.

Но я не хочу быть временным тренером дальше. Я хотел бы иметь возможность работать так, как я хочу. Я очень хорошо знаю, что это за путь.

Я не хочу, чтобы это звучало так, словно я слишком придирчив. Но те проблемы, которые у меня были, иногда были большими, но такова жизнь.

К счастью, я дважды тренировал «Челси». «Эвертон» – огромный клуб. «Дерби» – огромный клуб. Но, может быть, я буду думать по-другому, когда буду двигаться дальше.

– Вы не боитесь, что вашей репутации будет нанесен ущерб?

– Нужно полагаться на инстинкт. Моим инстинктивным желанием было прийти сюда и попытаться помочь.

Ожидал ли я, что «Челси» взлетит в таблице? Нет. Думал ли, что смогу внести какие-то изменения, которые могли бы стать долгосрочными? Да.

У меня нет сожалений. Я очень рад быть здесь, – сказал Лэмпард.

Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд

Материалы по теме

52 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Арсен Талант-Уулу
«хочу побить антирекорд,» - добавил Лэмпс
+52
-7
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Potomok Budulaya
Ответ Акира_1
Лэмпард допустил ужасную ошибку, когда вернулся. Так был бы легендой клуба и тренером, который во времена бана помог Челси попасть в ЛЧ и подобрал игроков, что ее вскоре выиграли, а теперь может стать тем, с кем будет ассоциироваться худший сезон Челси в истории и 6 поражений подряд.
он всегда был ,есть и будет супер Френки .
+38
-7
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pitkin
Хочу быть временным тренером Челси. Результаты будут не хуже чем у Фрэнка.
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
на данный момент маловероятно что лэмпард понадобится как тренер команде сильнее чемпионшипа.
+17
-7
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Los Galácticos
В общем хотел как лучше, а получилось как всегда.
+10
-4
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дерзкий пеликан
Только дилетант и недоумок может обвинять Лэмпса в нынешних неудачах Челси. Будто Челси шел на первом месте, громил всех и вся, но тут пришёл Лэмпард и пошла серия из поражений.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wolkov
Ответ Андрей Хенто
Сложно иметь результаты хуже Фрэнка. Если только в 6 матчах проиграть 7 раз)
ну как бэ человек над этим и иронизирует
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Ответ DolJun
на данный момент маловероятно что лэмпард понадобится как тренер команде сильнее чемпионшипа.
Лиги 2*
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Ответ Pitkin
Хочу быть временным тренером Челси. Результаты будут не хуже чем у Фрэнка.
Сложно иметь результаты хуже Фрэнка. Если только в 6 матчах проиграть 7 раз)
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Potomok Budulaya
лично мне очень больно смотреть на Френка и команду,потому что он реально сердцем любит клуб ,жаль ,что все сложилось именно так ...
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ничего плохого для Лэмпарда не вижу. Откатиться на более низкий уровень, потренирует там, наберется опыта, обрастет мясцом скажем так, поднимется и вновь вернется на высший уровень, тем более что он молод, можно сказать, что его тренерская карьера только началась, да и в сезоне 2019-2020 он показал что у него есть тренерские способности
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mistr
Знатно так помогает. Есть шанс аж вылететь
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moldfan
Первое правило, помочь... не навредить.

Челси по хорошему нужно было либо уже дойти до конца сезона с Поттером и там отправить его в отставку. Либо сразу брать тренера, с прицелом на след. сезон. Условного Поччетино. При этом не сильно заморачиваясь результаты и просто рассматривать это как подготовку к след. сезону. Знакомство с командой, определение от кого нужно избавится. Наигрывая может какой-то базовый скелет и самое главное выстраивания каких-то процессов.

Чтобы летом можно было больше фокусироваться именно на подготовке игроков.

Временный тренер. Просто тупость. И если Лэмпард хотел помочь, должен был прийти и сказать, что Боули, чтобы он не занимался тупостью с временными тренерами. А так Фрэнк был скорее всего уверен, что с Эвертоном просто не пошло, сейчас в Челси чуть налажу что и останусь работать.

Приходить и помогать нужно, когда ты уверен что помочь ты можешь и уж точно не навредишь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ Mayer
Странно, что бывшие футболисты у которых не получилось тренировать в нескольких клубах АПЛ, продолжают браться за эту работу на таком уровне Очевидно, что нужно переквалифицироваться, поднять свой уровень, а потом возвращаться. Но для этого нужно же поработать где-то попроще Гаттузо, Лэмрард, очень хочется их видеть успешными.
Гордыня заставляет людей совершать глупые и порой пагубные поступки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mason Mount 2208
Ты хотел помочь? А помог соперникам
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Arti22
С такой помощью и враги не нужны
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Лэмпард допустил ужасную ошибку, когда вернулся. Так был бы легендой клуба и тренером, который во времена бана помог Челси попасть в ЛЧ и подобрал игроков, что ее вскоре выиграли, а теперь может стать тем, с кем будет ассоциироваться худший сезон Челси в истории и 6 поражений подряд.
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mayer
Странно, что бывшие футболисты у которых не получилось тренировать в нескольких клубах АПЛ, продолжают браться за эту работу на таком уровне

Очевидно, что нужно переквалифицироваться, поднять свой уровень, а потом возвращаться. Но для этого нужно же поработать где-то попроще

Гаттузо, Лэмрард, очень хочется их видеть успешными.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
Не получилось. Сорри
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
romaroman26
Ответ Дерзкий пеликан
Только дилетант и недоумок может обвинять Лэмпса в нынешних неудачах Челси. Будто Челси шел на первом месте, громил всех и вся, но тут пришёл Лэмпард и пошла серия из поражений.
да что бы ни было, но 6 поражений подряд это уровень)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
поколение пепси
не договорил.., помочь в чём, отправить челси в шип, развалить!?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Ан
Ответ Акира_1
Лэмпард допустил ужасную ошибку, когда вернулся. Так был бы легендой клуба и тренером, который во времена бана помог Челси попасть в ЛЧ и подобрал игроков, что ее вскоре выиграли, а теперь может стать тем, с кем будет ассоциироваться худший сезон Челси в истории и 6 поражений подряд.
Это правда. Но тут скорее это подходит Френку как никчемному тренеру. Я просто уверен что мог и должен был показать больше. Игра с Арсеналом во мне убило тренера Френка. Не за результат, а за безвольное, бездумное, без идейное видение футбола. Человек явно думает что Челси времен Маура залог успеха. Но даже близко не понимает что игроки совсем другого плана, футбол изменился, и играть с Арсеналом в таком ключе самоубийство.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ DolJun
на данный момент маловероятно что лэмпард понадобится как тренер команде сильнее чемпионшипа.
Хорошо, что есть такая лига как чемпионшип, можно начать все с нуля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tampa-bay
Ответ SCHOKKKK
Ты всегда будешь легендой Стэмфорд Бридж, FL8💙
Ага, а Кан и Хасан всегда легендами Баварии
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dilshod Kasimov
до сих пор не нашли тренера , или уже договорились.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий