Лэмпард о «Челси»: «Мне не больно. Наша позиция в чемпионате – реальность. В любом спорте можно встретиться с моментами невзгод»
Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о результатах «Челси».
Команда проиграла шесть игр подряд с учетом всех турниров под руководством Фрэнка Лэмпарда.
«Если посмотреть на наши последние четыре матча в АПЛ, то они получились не очень хорошими. Такова полная картина.
Наша позиция в чемпионате – это реальность. Наши очки – это реальность. Наши забитые голы – это реальность сезона.
Мне не больно. Я был частью этого клуба, когда он добивался больших успехов. Но в любом виде спорта можно встретиться с моментами невзгод.
Нам очень повезло находиться в «Челси» на протяжении 20 лет. Бывает такое, что прожектора направлены на вас. И футболисту, и тренеру нужно это понимать», – сказал главный тренер лондонского клуба.
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Мне уже не больно
Хватит, довольно
Обещает вечный рай
Хватит, довольно
Мне уже не больно
Хватит, довольно
Уходи, уезжай. Прощай!