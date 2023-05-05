Лэмпард о «Челси»: «Мне не больно. Наша позиция в чемпионате – реальность. В любом спорте можно встретиться с моментами невзгод»

Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о результатах «Челси».

Команда проиграла шесть игр подряд с учетом всех турниров под руководством .

«Если посмотреть на наши последние четыре матча в , то они получились не очень хорошими. Такова полная картина.

Наша позиция в чемпионате – это реальность. Наши очки – это реальность. Наши забитые голы – это реальность сезона.

Мне не больно. Я был частью этого клуба, когда он добивался больших успехов. Но в любом виде спорта можно встретиться с моментами невзгод.

Нам очень повезло находиться в « » на протяжении 20 лет. Бывает такое, что прожектора направлены на вас. И футболисту, и тренеру нужно это понимать», – сказал главный тренер лондонского клуба.

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