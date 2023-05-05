Лэмпард о «Челси»: «Мне не больно. Наша позиция в чемпионате – реальность. В любом спорте можно встретиться с моментами невзгод»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Футбол

Фрэнк Лэмпард поделился мыслями о результатах «Челси».

Команда проиграла шесть игр подряд с учетом всех турниров под руководством Фрэнка Лэмпарда.

«Если посмотреть на наши последние четыре матча в АПЛ, то они получились не очень хорошими. Такова полная картина.

Наша позиция в чемпионате – это реальность. Наши очки – это реальность. Наши забитые голы – это реальность сезона.

Мне не больно. Я был частью этого клуба, когда он добивался больших успехов. Но в любом виде спорта можно встретиться с моментами невзгод.

Нам очень повезло находиться в «Челси» на протяжении 20 лет. Бывает такое, что прожектора направлены на вас. И футболисту, и тренеру нужно это понимать», – сказал главный тренер лондонского клуба.

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30 комментариев

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Кан и Баллак сидят в баре
Ну по фатку ... Ищут сменщика, а его как затычку поставили ... Спокойно пробует что-то,зная что его потом потом попрут. Хз зачем он вообще согласился.
+15
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dutchtrio
Отлично устроился. Проиграл всё, зато аплодисменты рубит
+10
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Газонокосильщик Хави
Не больно ему. Тебе вообще все равно. Я конечно не сильно верил, что станет прям МЕГА-тренером. Но чтобы настолько дуб дубом. У него по ходу каждое утро, как открывает глаза. Мысли в голове опять ехать, опять заставлять через скакалку прыгать. И слова быстрова в голове: "когда же закончится этот ####### сезон.
+6
-1
+5
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Один живой
неправильный перевод по видимому..мне не больно, это переводится мне по..й....
+4
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+4
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Supreme Allah
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну по фатку ... Ищут сменщика, а его как затычку поставили ... Спокойно пробует что-то,зная что его потом потом попрут. Хз зачем он вообще согласился.
За 2 миллиона , вот зачем
+3
0
+3
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QWertY
Верим в LLLLLLamperda! Дайте ему еще один сезон и он выведет Челси на другой, чемпионшипский уровень
+13
-11
+2
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got_milk
Мне больно зато смотреть на эту игру, если ее так можно назвать
+2
0
+2
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nick-basil
Все с ног на голову в Челси. Мильонам болельщиков Челси сделали уже "не больно". Просто обидно до отупения
+2
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Supreme Allah
Ответ Старый Сухи
Заработает в Челси два лимона, а потом ещё очень долго не сможет найти работу в приличном клубе после такого результата. Оно ему нужно было?
Да в середняки его всегда позовут , а в топ клубы учитывая прошлый челси и эвертон , пока снова не проявиться и так не позовут.
+1
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+1
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Mason Mount 2208
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Ну по фатку ... Ищут сменщика, а его как затычку поставили ... Спокойно пробует что-то,зная что его потом потом попрут. Хз зачем он вообще согласился.
Рады зарплаты)
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Старый Сухи
Ответ Supreme Allah
За 2 миллиона , вот зачем
Заработает в Челси два лимона, а потом ещё очень долго не сможет найти работу в приличном клубе после такого результата. Оно ему нужно было?
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Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Supreme Allah
За 2 миллиона , вот зачем
оно то понятно,но думаю не совру,что Френку итак хватает на всю жизнь...
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Benner
Ответ Михо
«Мне не больно» и сразу в голове тот мем с Батлером, проткнутым копьями😃
Это не Батлер
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rigobersong
Ответ QWertY
Верим в LLLLLLamperda! Дайте ему еще один сезон и он выведет Челси на другой, чемпионшипский уровень
Судя по календарю, может и в этом сезоне управиться:)
+6
-6
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Хан Сахан
Фрэнк познал дзен
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Брулин
Слишком рано взял на себя такие повышенные обязательства.
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red hikkikomori
Да, знаешь, хватит, довольно
Мне уже не больно
Хватит, довольно
Обещает вечный рай
Хватит, довольно
Мне уже не больно
Хватит, довольно
Уходи, уезжай. Прощай!
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Pitkin
Лэмпард о «Челси»: «Мне всё по барабану»
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Artūras Grigas
Физрук правильно сказал - это реальность , когда середняк на 12-ом месте.
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Артем Алмазов
Безумно можно быть пееервым
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Ноно Гомес
007 увидем?))
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Михо
«Мне не больно» и сразу в голове тот мем с Батлером, проткнутым копьями😃
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Этот Райола хочет денег
Еще одно подтверждение того, что не каждый хороший футболист, даже легенда клуба, автоматически становится хорошим тренером.
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