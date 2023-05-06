Каррагер считает, что Джеррард был лучше Скоулза и Лэмпарда: «Фергюсон и Моуринью пытались подписать Стиви, а у них были Пол и Фрэнк»

Теги Манчестер Юнайтед Пол Скоулз Алекс Фергюсон Челси Жозе Моуринью Фрэнк Лэмпард Ливерпуль Джейми Каррагер Стивен Джеррард Питер Крауч премьер-лига Англия Футбол

Джейми Каррагер считает, что Стивен Джеррард был лучше Поула Скоулза и Фрэнка Лэмпарда.

Каррагер в подкасте Питера Крауча согласился с мнением экс-форварда о том, что Джеррард был «безусловно» лучшим игроком, с которым он играл.

«Они даже не близко, правда же? Люди думают, что мне не нравятся Лэмпард и Скоулз. Знаешь, когда возникают эти дебаты, я говорю: «Они были потрясающими игроками, но тут даже спорить не о чем, они не близко».

Я сейчас скажу то, что закрывает все эти дискуссии. Алекс Фергюсон пытался подписать Джеррарда, Жозе Моуринью – тоже. И у них были Скоулз и Лэмпард.

Я не был застенчивым на поле, но Джеррард – единственный человек, с которым я никогда не спорил. Я сходил с ума от разных вещей, но если речь про Стиви... Что я мог сказать? Ситуацию нужно было просто отпустить», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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106 комментариев

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Покерный Футбол
Пытались подписать потому что могли,Ливерпуль же себе не мог позволить подписать ни Лэмпарда,ни тем более Скоулза при действующем то САФе.
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DolJun
странная логика, конечно. из разряда: если у тебя есть драники - ты не будешь пытаться купить сметану.
+64
-12
+52
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Андрей Тишкович
Каррагер наверное и себя счетает лучшим в мире как и люого из ливерпуля
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svft
а как он скользил - никто так не мог!
+29
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<~Inter~>
Фергюсон подписывал в МЮ Андерсона, но это не значит что он сильнее Скоулза.
Понятно желание возвысить Джеррарда, но если объективно оценивать исключительно игровые качества, то тот же Алонсо является лучшим полузащитником Ливерпуля в 21 веке.
А лучшим игроком с которым Каррагеру доводилось играть точно должен быть Суарес
+26
-10
+16
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Иван Лапин
Ответ Mirazhik
Лэмпс к твоему сведению никогда в жизни бокс ту бокс не играл. Обычный центральный полузащитник.. даже не атакующий. Стиви Джи - лучший бокс ту бокс в Мире. Зидан вообще считал его лучшим игроком.
ну да, обычный ЦП, который забил 300 мячей и отдал 200 передач за карьеру, совершенно обычный центральный полузащитник, ничего необычного.
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Shuba Jr.
Ответ DolJun
странная логика, конечно. из разряда: если у тебя есть драники - ты не будешь пытаться купить сметану.
в сборной Англии Лэмпард и Джерард играли вместе, их ставили в основе обоих. что хорошего из этого вышло? добились впечатляющих результатов? чем это, в глобальном смысле, отличалось бы от Челси?
+17
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DavidRobertJosephBeckham
Ответ mancunian82
Все трое играли за сборную. Понятно что САФ и Маур пытались подписать топового англичанина на пару другому. Ну и по стилю игры они трое отличались. Пол раскачивал атаку с глубины, Френк был скорее ближе к десятке. А на вопрос кто лучше, можно только сожалеть, что сборная не смогла затащить с ними значимый трофей. Пример Хави, Иниеста, Бускетс…
Вот своего Бускетса той сборной и не хватало..были Барри и Каррик, но их не ставили в основу, предпочитая более атакующих Скоулза, Лэмпарда, Джеррарда, Бэкхэма, Джо Коула и тд.
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Невский баклан
Есть мнение какого-то Каррагера и есть мнение великих.
Хави: Скоулз — лучший полузащитник в мировом футболе за последние 15–20 лет.
Зидан: Мой сильнейший соперник? Скоулз из Манчестера. Он — самый совершенный полузащитник.
Эдгар Дэвидс (будучи в расцвете сил): Я не лучший, это Пол Скоулз.
Гвардиола: Из всех игроков «Манчестер Юнайтед» я бы выбрал Скоулза — он лучший полузащитник своего поколения.
Лоран Блан: Я говорю это каждому, кто спрашивает меня: Скоулз — лучший игрок Англии.
Анри: В течение многих лет Пол Скоулз является лучшим игроком Премьер Лиги. Он невероятен.
Иньеста: Если мне придется выбрать кого-то одного, учитывая их биографию и все их достижения, то это будет Пол Скоулз или Райан Гиггз.
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mancunian82
Все трое играли за сборную. Понятно что САФ и Маур пытались подписать топового англичанина на пару другому.
Ну и по стилю игры они трое отличались. Пол раскачивал атаку с глубины, Френк был скорее ближе к десятке.
А на вопрос кто лучше, можно только сожалеть, что сборная не смогла затащить с ними значимый трофей.
Пример Хави, Иниеста, Бускетс…
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London.is.blue
Чушь.
Во-первых Скоулз игрок немного другого формата, глупо их сравнивать. Скоулза логичнее сравнивать с Хави или Пирло по роли на поле.

Френк и Стиви игроки-близнецы. Такие себе бокс-ту-боксы нулевых с наклоном в сторону атаки. И никто в этой роли не был сильнее Лэмпса. Статистика не врет, Френк больше забивал, больше отдавал, больше созидал.

Это противостояние раздули потому, что эту пару было тяжело использовать в сборной вместе. И начался вечный спор, кто сильнее. Но очевидно Френк был сильнее.
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svft
Ответ llolishe
Где будешь праздновать юбилей Манчетсер .Юнайтед-10 лет без АПЛ
сколько гонора от юнвалонеров, чудом избежавших 30-тилетия
+13
-8
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jxmazefan
Ответ <~Inter~>
Фергюсон подписывал в МЮ Андерсона, но это не значит что он сильнее Скоулза. Понятно желание возвысить Джеррарда, но если объективно оценивать исключительно игровые качества, то тот же Алонсо является лучшим полузащитником Ливерпуля в 21 веке. А лучшим игроком с которым Каррагеру доводилось играть точно должен быть Суарес
Факты
+8
-3
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Ola BP
Ответ mancunian82
Все трое играли за сборную. Понятно что САФ и Маур пытались подписать топового англичанина на пару другому. Ну и по стилю игры они трое отличались. Пол раскачивал атаку с глубины, Френк был скорее ближе к десятке. А на вопрос кто лучше, можно только сожалеть, что сборная не смогла затащить с ними значимый трофей. Пример Хави, Иниеста, Бускетс…
Пол был одним из первых, кто играл ложную девятку.
Ферги часто ставил его в пару ко второму наедающему.
В глубину он ушёл лишь ближе к пенсии.
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Арман Мартиросян
Ответ Spail
Действительно не близко к Скоулзу - 0 медалей АПЛ против 11
Ну да, трофеи же самый объективный показатель, когда сравнивают двух игроков индивидуально.
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Nikita S.
Ответ Shuba Jr.
в сборной Англии Лэмпард и Джерард играли вместе, их ставили в основе обоих. что хорошего из этого вышло? добились впечатляющих результатов? чем это, в глобальном смысле, отличалось бы от Челси?
Тем, что играли бы 4-3-3 с каким-нибудь Макелеле в опорке? А не 4-4-2 с Джеррардом и Лэмпардом.
+3
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vladimir.kostrichko
Очень сложно так говорить....
Да Джеррард был катализатором и для меня он правда лучший,но всегда с адекватными фанатми МЮ и Челси мы соглашались ,что эти футболисты почти одного уровня и сложно что-то сказать другое....
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Милостивый Государь
если игрок А переходит, чтобы выиграть вместе с игроком Б... Значит ли это, что игрок А сильнее? Странная логика)
А в реальности -- если б боссы Ливерпуля тех времён имели хоть какие-то шансы купить что Скоулза, что Лэмпарда, то они конечно тоже попробовали бы это сделать.
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Иван Лапин
Ответ Ненавидящий2.0
Ну вообще это мнение Каррагер позаимствовал из шутки в твиттере. Но доля правды в этом есть. А так же замечу, что Скоулз и Лемпс игроки одной позиции, Джеррард же где только не играл, кроме вратаря и на каждой позиции он играл очень качественно. Что-то я не помню, чтобы Лэмпс или Скоулз латали дыры справа в защите, например и были при этом непроходимыми
скоулз и лэмпард игроки совершенно разных позиций
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Ernest Imamov
Сложный вопрос. Мне всегда больше нравился Скоулз, а Лэмпард и Джерард скорее одного уровня. Невероятно что их поколение ничего не выграло, а Райс, Филлипс, Беллингем дошли до финала. Футбол всё же командная игра
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Hunteralex
Все же 2 игрока из таких 3 лучше чем 1. А Ливерпуль на тех игроков просто не имел возможности претендовать
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Тайосич
Скоулз был кумиром для Месси, Хави и Иньесты.
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Nice_Fellow
На мой взгляд, в плане лидерских качеств Джеррард, конечно, превосходил упомянутую парочку. Если говорить про непосредственно футбольный арсенал - и Скоулз, и Лэмпард были сильнее.
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Ненавидящий2.0
Ответ Shuba Jr.
в сборной Англии Лэмпард и Джерард играли вместе, их ставили в основе обоих. что хорошего из этого вышло? добились впечатляющих результатов? чем это, в глобальном смысле, отличалось бы от Челси?
В сборной Англии никогда не было тренера, который был способен раскрыть потенциал каждого, кто у него был в наличии. В случае сборной Англии тут проблема не в игроках.
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Алан Кайтуков
Что за бред он несёт?))) логика железная.. Т. Е если сейчас ПСЖ купит кого нибудь в атакующую группу, это значит что он сильнее чем Мбаппе Месси и Неймар?
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