Джейми Каррагер считает, что Стивен Джеррард был лучше Поула Скоулза и Фрэнка Лэмпарда.

в подкасте согласился с мнением экс-форварда о том, что Джеррард был «безусловно» лучшим игроком, с которым он играл.

«Они даже не близко, правда же? Люди думают, что мне не нравятся Лэмпард и Скоулз. Знаешь, когда возникают эти дебаты, я говорю: «Они были потрясающими игроками, но тут даже спорить не о чем, они не близко».

Я сейчас скажу то, что закрывает все эти дискуссии. пытался подписать , Жозе Моуринью – тоже. И у них были Скоулз и .

Я не был застенчивым на поле, но Джеррард – единственный человек, с которым я никогда не спорил. Я сходил с ума от разных вещей, но если речь про Стиви... Что я мог сказать? Ситуацию нужно было просто отпустить», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

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