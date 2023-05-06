Каррагер считает, что Джеррард был лучше Скоулза и Лэмпарда: «Фергюсон и Моуринью пытались подписать Стиви, а у них были Пол и Фрэнк»
Джейми Каррагер считает, что Стивен Джеррард был лучше Поула Скоулза и Фрэнка Лэмпарда.
Каррагер в подкасте Питера Крауча согласился с мнением экс-форварда о том, что Джеррард был «безусловно» лучшим игроком, с которым он играл.
«Они даже не близко, правда же? Люди думают, что мне не нравятся Лэмпард и Скоулз. Знаешь, когда возникают эти дебаты, я говорю: «Они были потрясающими игроками, но тут даже спорить не о чем, они не близко».
Я сейчас скажу то, что закрывает все эти дискуссии. Алекс Фергюсон пытался подписать Джеррарда, Жозе Моуринью – тоже. И у них были Скоулз и Лэмпард.
Я не был застенчивым на поле, но Джеррард – единственный человек, с которым я никогда не спорил. Я сходил с ума от разных вещей, но если речь про Стиви... Что я мог сказать? Ситуацию нужно было просто отпустить», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
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Понятно желание возвысить Джеррарда, но если объективно оценивать исключительно игровые качества, то тот же Алонсо является лучшим полузащитником Ливерпуля в 21 веке.
А лучшим игроком с которым Каррагеру доводилось играть точно должен быть Суарес
Хави: Скоулз — лучший полузащитник в мировом футболе за последние 15–20 лет.
Зидан: Мой сильнейший соперник? Скоулз из Манчестера. Он — самый совершенный полузащитник.
Эдгар Дэвидс (будучи в расцвете сил): Я не лучший, это Пол Скоулз.
Гвардиола: Из всех игроков «Манчестер Юнайтед» я бы выбрал Скоулза — он лучший полузащитник своего поколения.
Лоран Блан: Я говорю это каждому, кто спрашивает меня: Скоулз — лучший игрок Англии.
Анри: В течение многих лет Пол Скоулз является лучшим игроком Премьер Лиги. Он невероятен.
Иньеста: Если мне придется выбрать кого-то одного, учитывая их биографию и все их достижения, то это будет Пол Скоулз или Райан Гиггз.
Ну и по стилю игры они трое отличались. Пол раскачивал атаку с глубины, Френк был скорее ближе к десятке.
А на вопрос кто лучше, можно только сожалеть, что сборная не смогла затащить с ними значимый трофей.
Пример Хави, Иниеста, Бускетс…
Во-первых Скоулз игрок немного другого формата, глупо их сравнивать. Скоулза логичнее сравнивать с Хави или Пирло по роли на поле.
Френк и Стиви игроки-близнецы. Такие себе бокс-ту-боксы нулевых с наклоном в сторону атаки. И никто в этой роли не был сильнее Лэмпса. Статистика не врет, Френк больше забивал, больше отдавал, больше созидал.
Это противостояние раздули потому, что эту пару было тяжело использовать в сборной вместе. И начался вечный спор, кто сильнее. Но очевидно Френк был сильнее.
Ферги часто ставил его в пару ко второму наедающему.
В глубину он ушёл лишь ближе к пенсии.
Да Джеррард был катализатором и для меня он правда лучший,но всегда с адекватными фанатми МЮ и Челси мы соглашались ,что эти футболисты почти одного уровня и сложно что-то сказать другое....
А в реальности -- если б боссы Ливерпуля тех времён имели хоть какие-то шансы купить что Скоулза, что Лэмпарда, то они конечно тоже попробовали бы это сделать.