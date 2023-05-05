«Челси» лишился шансов на попадание в еврокубки. Впервые за 7 лет клуб не сыграет ни в ЛЧ, ни в ЛЕ

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА Брайтон Лига Конференций УЕФА Футбол

«Челси» впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

После победы «Брайтона» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) команда Фрэнка Лэмпарда потеряла шансы занять 6-е место, которое, в зависимости от итогов финала Кубка Англии, где сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице АПЛ, может дать право на попадание в Лигу Европы.

Таким образом, «синие» впервые с сезона-2016/17 не сыграют ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

Кроме того, «Челси» не имеет шансов попасть в Лигу конференций. Для этого нужно занять седьмое местов в АПЛ, которое при определенных раскладах позволяет попасть в этот еврокубок. Но «синие» не смогут обогнать одновременно «Тоттенхэм» и «Астон Виллу», которые с 54 очками занимают 7-е и 8-е места соответственно, так как эти клубы сыграют между собой в 36-м туре.

Сейчас «Челси» идет на 12-м месте.

Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?

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65 комментариев

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Ян Петров
Челси лишился шансов вылететь в Чемпионшип

Такую новость ждут болельщики Челси, а с еврокубками уже давно все ясно
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Фан 373
Уволить Тухеля🤦‍♂️, заплатить за Мудрика 100🤦‍♂️, назначить Лэмпарда🤦‍♂️, Боули полный 🤡🤦‍♂️...
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dutchtrio
Челси лишился шансов на трофеи после прихода Боули
+32
-3
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sashafan2
В ЛК тоже не сыграет.
+26
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+25
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llolishe
Осталось чтобы Вест Хэм обогнал Челсю и тогда станут самым последним клубом Лондона

Ну зато лучший клуб по экскурсиям))
+14
-1
+13
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Кирилл Голивец
Ответ sashafan2
В ЛК тоже не сыграет.
Там даже теоретических шансов нет, ТТХ и Вилла играют друг с другом
+12
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Rudenzik
Но ещё сохраняются шансы на выход в чемпионшип
+12
-1
+11
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Иван Иванов
Ответ Экспертное мнение
Почему нет такой новости о Борнмуте?
Если хочешь прочесть такую новость, то можешь зайти на официальный сайт Борнмута.
+11
-1
+10
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Игорь М.
Ответ Фан 373
Уволить Тухеля🤦‍♂️, заплатить за Мудрика 100🤦‍♂️, назначить Лэмпарда🤦‍♂️, Боули полный 🤡🤦‍♂️...
Купить Фофана за 80 миллионов, купить Стерлинга хз за сколько, арендовать Феликса, купить Лукаку за 115 миллионов:)
+9
-1
+8
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alexis2020
Ответ Экспертное мнение
Почему нет такой новости о Борнмуте?
Борнмут не тратит сотни миллионов евро за сезон на трансферы
+7
0
+7
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Мукунку хороший
Какие кубки? Повезло что в АПЛ остались))
+7
0
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Штаны Габора Кирая
Ну ничего, зато в АПЛ сыграют. Может быть.
+5
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Verhovn
Если кто-то помнит, то до Абрамовича, нынешнее положение дел у Челси, было вполне обыденным явлением. Ни на что не намекаю.)
+5
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Фан 373
Какой позор, потратить 600 миллионов и почти вылететь в Чемпионшип 🤦‍♂️🤡 ...
+7
-3
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wonderful
Ответ Игорь М.
Купить Фофана за 80 миллионов, купить Стерлинга хз за сколько, арендовать Феликса, купить Лукаку за 115 миллионов:)
Как надоели комменты профанов ради плюсиков, я конечно понимаю, что сейчас тренд стебаться над Челси и Боули не зная о клубе ничего и не видя ни одной игры, но:
- Мудрик был куплен за 70
- Стерлинг куплен за 56 (что в принципе более, чем адекватная цена)
- Лукаку был куплен за 115 млн Грановской в период Абрамовича
- Фофана топовый молодой защитник, его главная беда — травмы
- Феликса арендовали дорого, что-то в районе 15 млн.
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иц а мэн
фк мем
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Ростов-на-Дону
"Челси’ пора переходить в Азию.
+3
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Кокич
Никаких еврокубков — это как раз то, что нужно Антонио Конте.
+2
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Томаш Спенсер
Управление амирикянскеф = Минус трофеи
Изи математика ☺️
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окечуква
Мне кажется в самом ближайшем времени все у Челси наладится. Боули научится себя вести, перестанет активно тупить. В клуб придёт нормальный менеджер, а уйдут игроки, которых теперь аж некуда девать. Запаса прочности у Челси точно хватит быстро очухаться, встать на ноги и бороться за четверку, вне зависимости от чудачеств Боули. Ну а чтобы вернуться в ЛЧ и борьбу за чемпионство придётся уже изрядно поднапрячься и реально наладить систему.
+1
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Ну слава богу: у Барсы в лице должуна на одного болельщика станет больше)
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Nick Black
Ответ dutchtrio
Челси лишился шансов на трофеи после прихода Боули
После ухода Абрамовича.
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СуперНегр228
Ответ Игорь М.
Купить Фофана за 80 миллионов, купить Стерлинга хз за сколько, арендовать Феликса, купить Лукаку за 115 миллионов:)
Лукаку купил Абрамович
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Moe Joe
Есть риск провалится в чемпионшип (
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Mc′loud
Не отчаивайтесь, еще есть надежда на Европу. Лига Конференций!
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