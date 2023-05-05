«Челси» лишился шансов на попадание в еврокубки. Впервые за 7 лет клуб не сыграет ни в ЛЧ, ни в ЛЕ
«Челси» впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
После победы «Брайтона» над «Манчестер Юнайтед» (1:0) команда Фрэнка Лэмпарда потеряла шансы занять 6-е место, которое, в зависимости от итогов финала Кубка Англии, где сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице АПЛ, может дать право на попадание в Лигу Европы.
Таким образом, «синие» впервые с сезона-2016/17 не сыграют ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.
Кроме того, «Челси» не имеет шансов попасть в Лигу конференций. Для этого нужно занять седьмое местов в АПЛ, которое при определенных раскладах позволяет попасть в этот еврокубок. Но «синие» не смогут обогнать одновременно «Тоттенхэм» и «Астон Виллу», которые с 54 очками занимают 7-е и 8-е места соответственно, так как эти клубы сыграют между собой в 36-м туре.
Сейчас «Челси» идет на 12-м месте.
Лэмпард проиграл все 6 матчей. «Челси» ведь не вылетит, да?
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Такую новость ждут болельщики Челси, а с еврокубками уже давно все ясно
Ну зато лучший клуб по экскурсиям))
- Мудрик был куплен за 70
- Стерлинг куплен за 56 (что в принципе более, чем адекватная цена)
- Лукаку был куплен за 115 млн Грановской в период Абрамовича
- Фофана топовый молодой защитник, его главная беда — травмы
- Феликса арендовали дорого, что-то в районе 15 млн.
Изи математика ☺️