«Челси» лишился шансов на попадание в еврокубки. Впервые за 7 лет клуб не сыграет ни в ЛЧ, ни в ЛЕ

«Челси» впервые за семь лет не сыграет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы.

После победы « » над «Манчестер Юнайтед» (1:0) команда потеряла шансы занять 6-е место, которое, в зависимости от итогов финала Кубка Англии, где сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», и итогового положения команд в таблице АПЛ, может дать право на попадание в Лигу Европы.

Таким образом, «синие» впервые с сезона-2016/17 не сыграют ни в Лиге чемпионов, ни в .

Кроме того, «Челси» не имеет шансов попасть в Лигу конференций. Для этого нужно занять седьмое местов в которое при определенных раскладах позволяет попасть в этот еврокубок. Но «синие» не смогут обогнать одновременно «Тоттенхэм» и «Астон Виллу», которые с 54 очками занимают 7-е и 8-е места соответственно, так как эти клубы сыграют между собой в 36-м туре.

Сейчас «Челси» идет на 12-м месте.

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