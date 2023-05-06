Тебас о трансферах Ла Лиги: «Обладатель «Золотого мяча», игрок-откровение Винисиус и Гризманн играют в Испании. Пока клубы конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Атлетико Ла Лига возможные трансферы Хавьер Тебас Антуан Гризманн финансовый фэйр-плей Винисиус Жуниор деньги Футбол

Хавьер Тебас высказался о силе Ла Лиги и ее трансферах.

Ла Лигу критикуют за то, что клубы не могут позволить себе дорогостоящих покупок из-за строгих финансовых ограничений.

«Один из наших локомотивов не инвестировал [в трансферы], потому что считал, что у него достойный состав. Пока команды конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь.

Обладатель «Золотого мяча» [Карим Бензема] играет в Испании, игрок-откровение Винисиус Жуниор играет в Испании, Антуан Гризманн играет в Испании.

Зачем так много игроков, если мы оставляем их на скамейке запасных?» – сказал глава Ла Лиги.

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39 комментариев

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Андрей Хенто
И врагу такого президента не пожелаешь. Тебас любит тешить себя прошлыми успехами Примеры. Англия постоянно находит новых инвесторов, увеличивает бюджет. Тебас практически не предпринимает никаких попыток для увеличения финансового роста лиги.
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deadjoker
А почему он упоминает Реал во множественном числе?
+39
-2
+37
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Тимур Мингалеев
Ответ deadjoker
А почему он упоминает Реал во множественном числе?
уважение к старшим
+25
-5
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Ришад Хайруллин
что он вообще несёт?Ла лига сдала очень сильно, раньше Реал -Барса месяцами ждал этот матч, а щас многим пофиг на этот матч так как уровень упал лучше Апл посмотреть такие матчи как Арсенал Ливерпуль
+18
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Экселлент
Ничего ничего,не долго твоя песенка еще будет играть, скоро выборы и Тебас пойдет в дальнее путешествие)
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Игорь М.
Ответ Ман Сити
В АПЛ тоже есть игрок-откровение Стерлинг да и других аналогичных полно. А Гризман чем выделяется?
В АПЛ игрок-откровение Маунт выиграл ЛЧ на год раньше, чем Винисиус. А про Жоржиньо и говорить не стоит. Победитель ЛЧ, КЧМ, СК УЕФА, Евро 2020, победитель ЛЕ. Ещё он признан лучшим игроком Европы в 2021 году по версии УЕФА.
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белошип
Ответ llolishe
Обладатель почетного звания золотой свисток Мадрида Чакыр не судит в Ла Лиге((((
Как-то ты быстро забыл про ручного Скомину,который затащил для красных ЛЧ)
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tbilisec
"Зачем так много игроков, если мы оставляем их на скамейке запасных"

Может затем, что игры чуть ли не каждый день? В позапрошлом сезоне был случай, Френки Де Йонг 22 марта сыграл за Барсу в Сан-Себастьяне, вернулся с командой в Барселону, улетел в сборную в Амстердам, оттуда вместе с командой полетел в Стамбул, где уже 24 марта сыграл против Турции. 3 полета за менее чем 48 часов. Тебасы и Чеферины считают это нормальным...
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Сикарио
Ответ deadjoker
А почему он упоминает Реал во множественном числе?
Примазывается к успехам. К Барсе ж не примажешься))
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Bunyod Turgunov
Таких Гризманов в АПЛ до хрена
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Lev Kondratchik
Скоро будет говорить что-то вроде "А кто Милан-то в 2016 году взял штурмом? Англичане что ли?"
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MADRiD_00
Надеюсь Тебаса уберут, и клубы ЛаЛиги начнут дышать с облегчением.
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Shadow1882
Сколько из них испанцев?
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Экселлент
Ответ Raul14
Странно, но именно барса поддерживала Тебаса, когда Реал был против))
Согласен, это факт,но время показало, что он не лучший вариант для Лиги
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Raul14
Ответ Экселлент
Ничего ничего,не долго твоя песенка еще будет играть, скоро выборы и Тебас пойдет в дальнее путешествие)
Странно, но именно барса поддерживала Тебаса, когда Реал был против))
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Ман Сити
В АПЛ тоже есть игрок-откровение Стерлинг да и других аналогичных полно. А Гризман чем выделяется?
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Армен Амбарян
Ответ Экселлент
Ничего ничего,не долго твоя песенка еще будет играть, скоро выборы и Тебас пойдет в дальнее путешествие)
а когда кстати? в этом году,или же в следующем?
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mudskipper
Игрока-откровение нещадно бьют каждый матч, а судьи смотрят вдаль, а иной раз и красную ему покажут. Видимо, в знак признания заслуг по популяризации Ла Лиги.
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Виталий Ан
Вот в начале думал что фанаты Барсы и Реала преувеличивают, но это ведь явно человек дурдом! Что не новость, то начинаешь переосмысливать вообще адекватность структуры ЛаЛиги. Что то вечно несет в массы невпопад.
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Adam Almurzaev
Ответ Экселлент
Ничего ничего,не долго твоя песенка еще будет играть, скоро выборы и Тебас пойдет в дальнее путешествие)
Я уверен что Барса опять проголосует за Тебаса, а Реал против Тебаса. Как уже два раза подряд.
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llolishe
Ответ GuruFutbola
Иметь винисиуса в лиге, это как черная метка В прямом и переносоном смысле)
Винисиус быстрее Мбаппе выиграет ЗМ кажется😂
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Пацанчик реальный
Ответ Игорь М.
Зачем это Португалии?
Зачем это Испании?
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alireal
Ответ llolishe
90 проц звезд Ла Лиги из АПЛ(Модрич,Роналду(когда играл),Азар (😂) ,Бэйл,Куртуа(из Челси перешел).
У тебя явные проблемы с математикой
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Нефанатик
Тебас гордится чужими заслугами к которым не имеет никакого отношения.
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romaroman26
Ответ Игорь М.
В АПЛ игрок-откровение Маунт выиграл ЛЧ на год раньше, чем Винисиус. А про Жоржиньо и говорить не стоит. Победитель ЛЧ, КЧМ, СК УЕФА, Евро 2020, победитель ЛЕ. Ещё он признан лучшим игроком Европы в 2021 году по версии УЕФА.
и где щас маунт и жоржинье? маунт не стабилен
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