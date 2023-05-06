Тебас о трансферах Ла Лиги: «Обладатель «Золотого мяча», игрок-откровение Винисиус и Гризманн играют в Испании. Пока клубы конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь»

Хавьер Тебас высказался о силе Ла Лиги и ее трансферах.

Ла Лигу критикуют за то, что клубы не могут позволить себе дорогостоящих покупок из-за строгих финансовых ограничений.

«Один из наших локомотивов не инвестировал [в трансферы], потому что считал, что у него достойный состав. Пока команды конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь.

Обладатель «Золотого мяча» [ ] играет в Испании, игрок-откровение играет в Испании, играет в .

Зачем так много игроков, если мы оставляем их на скамейке запасных?» – сказал глава Ла Лиги.

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