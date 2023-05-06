Тебас о трансферах Ла Лиги: «Обладатель «Золотого мяча», игрок-откровение Винисиус и Гризманн играют в Испании. Пока клубы конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь»
Хавьер Тебас высказался о силе Ла Лиги и ее трансферах.
Ла Лигу критикуют за то, что клубы не могут позволить себе дорогостоящих покупок из-за строгих финансовых ограничений.
«Один из наших локомотивов не инвестировал [в трансферы], потому что считал, что у него достойный состав. Пока команды конкурентоспособны в Европе, я не беспокоюсь.
Обладатель «Золотого мяча» [Карим Бензема] играет в Испании, игрок-откровение Винисиус Жуниор играет в Испании, Антуан Гризманн играет в Испании.
Зачем так много игроков, если мы оставляем их на скамейке запасных?» – сказал глава Ла Лиги.
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Может затем, что игры чуть ли не каждый день? В позапрошлом сезоне был случай, Френки Де Йонг 22 марта сыграл за Барсу в Сан-Себастьяне, вернулся с командой в Барселону, улетел в сборную в Амстердам, оттуда вместе с командой полетел в Стамбул, где уже 24 марта сыграл против Турции. 3 полета за менее чем 48 часов. Тебасы и Чеферины считают это нормальным...